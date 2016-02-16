Неудержимые 3
– Барни, Кристмас и остальные члены команды сходятся лицом к лицу с Конрадом Стоунбэнксом, многие годы назад основавшем вместе с Барни команду «Неудержимых». Впоследствии Стоунбэнкс становится безжалостным торговцем оружием, и тем самым превращается в человека, которого Барни было поручено убить… Или, по крайней мере, он сам так считал.
Теперь Стоунбэнкс, один раз уже сумевший обмануть смерть, поставил себе цель покончить с «Неудержимыми» — но у Барни на этот счёт свои планы. Барни решает, что в его борьбе «свежий» подход можно противопоставить старым методам, и пополняет ряды людьми, которые моложе, быстрее и технически более подкованные. Так у членов команды «Неудержимых» начинается новая эра. Последняя миссия превращается в столкновение между представителями классической «старой школы» и экспертами в высоких технологиях.
Эх, вот если бы не дурацкий рейтинг, наверняка Гибсон включил бы режим Безумного Макса и тогда спасайся кто может!!!✊
И со своей задачей он неплохо справился. Без Бандераса фильм потерял бы половину и без того мизерного веселья. Ответ на сообщение Сибирский Шрек от 27/08/2014 - 07:14:03
Да, жаль. А то я уже навострил ноги сходить на взрослую версию! Помню когда Слай бил себя пяткой по шекам и со словами "дабудет олдскул" начал снимать неудержимых. На мой взгляд первый фильм на 3+ . Хороша сама идея и команда из любимых героев детства. Второй самый удачный. Шедевр - роль Ван Дама, собой он украсил фильм , а как грациозно он прошелся Слаю пяточкой по сопатке!!! И Стетхем молодец, со словами "обожаю классику" надел кастеты и сделал своему противнику пластическую операцию. С юмором в фильме тоже порядок! Но когда в трейлере 3-го фильма я увидел надпись 12+ , начал подозревать что дело пахнет керосином.✊
А я тут совершенно случайно углядел в расписании кинотеатров, версию 18+ НЕУДЕРЖИМЫЕ ✌️ , я то точно не пойду проверять, но может как раз там что то по жесче✊
Да куда ты собрался идти ??? ✊ . Ни ходи даже , лучше проешь эти деньги =))) Фильм реально чушь , смотреть вообще нечего.
0/10
Я вот какую штуку заметила, когда мы еще на самых первых Неудержимых ходили...
Зал был полон. И было много пар уверенно за тридцатник. Дяденьки были конкретные, такие любители радио Шансон, а тетеньки при них были фигуристые, в интересных платьях, прямо как для коктейля, на шпильках и с клатчами. Видно, не часто в кино выбираются, может ваще раз в год. Типа праздник. Потом правда, они нормально пиво стали пить, отложив свои клатчи в сторону, и попкорм хрумкать. Причем, за пивом ходили в основном тетеньки✌️
Так что любовь народная у Неудержимых есть. И наверное будет✊ .
Кстати, у нас пацаны прынципиально пиратку смотреть не стали, а пошли в кино, потом сравнили, говорят, дублях у пиратов даже лучше, ближе к тексту.
Но помимо этого претензия и его актерской игре, всю дорогу гневно морщит и без того морщинистый носик, и вдвоем они с Лундгреном ну совсем бездарщина. Не жмотился бы и отдал бы свою роль Келлану Латсу, и было бы что то типа Лузеров или Команды А, ну да ладно..
Ну и конечно не обошлось без наших любимых фразочек, типичных для таких анаболических фильмов, например перед самозабвенной стрельбой из пулемета: "Ну что! Подстрижем газон!!" ахахах, просто мрак или "-Но ты же должен был доставить меня в суд в Гаагу! -"Я. Твоя. Гаага!" и пуля в голову. Это нечто )))
Не могу это оценивать, и так все понятно ))
Полностью согласен!
5/10 такую оценку поставил только из-за Бандероса))))
Шрек, ну не все так плохо ж. Можно ж порой и пересматривать подзабытые боевички. Некоторые из них только радуют даже с годами. Недавно за много лет пересматривал "Разрушителя". Эталонный образчик.
может успокою, не знаю.✊ Третьи не хуже вторых, по-моему (ой, а Джет Ли в какой части сковородками дрался? любимый момент✊ ). Короче, не так всё плохо. Драмы как таковой нет, зато есть молодая кровь плюс Бандерас, который тут в роли клоуна. Гибсон вполне безумен. В остальном всё на месте, дружба, рок-н-ролл.
пойду налью вискаря и буду слушать Высоцкого..
наш человек!
