2:22
– 2:22 по полудню. Безоблачное небо внезапно озаряет мощная световая вспышка. Приборы навигации выходят из строя. Два пассажирских самолета неизбежно должны столкнуться в воздухе. В последнее мгновение опытный авиадиспетчер Дилан успевает развести маршруты, но с этой минуты его жизнь не может быть прежней. В поисках страшной правды Дилан знакомится с таинственной девушкой по имени Сара, вместе с которой он открывает зловещую тайну пересечения судеб…
Согласна с первым отзывом: не до конца понимаешь, почему акцент на главном герое, если, получается, все люди, которые оказываются вокруг, видят каждый день повторяющуюся картинку. И если на вокзале люди разные, по словам героя, то его соседи, полагаю, не меняются ежедневно так же легко, соответственно, они тоже видят аварию в одно и то же время, кто-то видит ежедневно те же происшествия на вокзале.
Почему он выгнал девушку, расстался с ней, а не мог просто сказать, чтобы она не ехала на вокзал, к чему все эти тайны, загадки, почему люди не могут просто сесть и прямо поговорить? :))) Никогда не понимала!
Многое тут не понятно в принципе, но сюжет заворачивается прикольно :)
А финал немного странно показан: полиция стоит, ревнивец стреляет, герой бежит, какой-то забавный экшн получился :)) Потом он лежит и истекает кровью, никого это не заботит, вокруг все исчезли...
Не знаю, можно глянуть, наверное, в целом, душевный фильм :)
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