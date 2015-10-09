Все трейлеры фильма дублированный трейлер промо-ролик: приезжай в отель "трансильвания" промо-ролик: колыбельная отрывок 1 промо-ролик: happy father's day международный трейлер тизер
Втрорая часть замечательного, семейного мультфильма который я рекомендую и взрослым и детям!Монстры на каникулах 2 - это продолжение комедийного мультфильма для всей семьи. Режисером которого стал Геннди Тартаковски.До этого он работал над мультипликационными сериалами, такими как "Самурай Джек","Лаборатория Декстера".
Сюжет мультфильма происходит через 7 лет, после событий первой части. Дочь Дракулы выходит замуж за человека и у них рождается ребенок Дэнис.Родители готовы принять малого любым, будь он хоть человек, хоть вампир, но только не новоиспеченный дед. Он напротив, страстно желает, чтобы его внук был вампиром,а не человеком и никаких других вариантов развития событий не рассматривает. Собственно, на этом и происходит завязка в фильме.
Дальше Граф Дракула, свято веря в то, что он каким-либо образом может повлиять на принадлежность ребенка всячески старается форсировать развитие малого и выяление у него каких-либо вампирских признаков.
Начало мультика слегка затянуто, но дальше он начинает показывать то, что он него все ждут. В первую очередь - это юмор.Он ненапрягающий, лёгкий и действительно смешной. Также довольно заметно то, что мультфильм видимо хотели адаптировать под современный мир, так как почти в каждом повороте сюжета кто-то юзает смартфон или что-то подобное.
В мультфильме очень много персонажей и все они по своему не стандартны. Персонажей было нарисовано аж 194. Конечно, Дракула выше всех похвал, очень понравился мне - такой харизматичный,оригинальный персонаж. Совершенно не понравился мне рыжий муженёк Джонатан - он сборник всех клише о неудачниках. Такой шаблонный персонаж.
Визуальная составляющая вызывает восторг, радует глаз анимация, картинка получилась обалденной. Все детали отлично проработаны, что очень радует глаз. Что касается озвучки. Не знаю какая оригинальная озвучка, но наш дубляж мне понраился. Сергей Борунов, который озвучивал Дракулу, очень к месту подошел для озвучки.
Перевод тоже получился нормальным, все шутки переданы хорошо. Помимо интересной истории там поднимаются довольно актуальные проблемы материнства и взаимоотношения с роднёй и вообе отношений в обществе. Итог: Мультик обязателен к просмотру. Рекомендую 5 из 5.
