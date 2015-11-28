Исчезнувшая
– Все было готово для празднования пятилетнего юбилея супружеской жизни, когда вдруг необъяснимо пропал один из виновников торжества. Остались следы борьбы в доме, кровь, которую явно пытались стереть, — и цепочка «ключей» в игре под названием «охота за сокровищами»; красивая, умная и невероятно изобретательная жена ежегодно устраивала ее для своего обожаемого мужа. И похоже, что эти «ключи» — размещенные ею тут и там странные записки и не менее странные безделушки — дают единственный шанс пролить свет на судьбу исчезнувшей. Вот только не придется ли «охотнику» в процессе поиска раскрыть миру и пару-тройку собственных малосимпатичных тайн?
Ну как же, мне весь фильм было очень жалко сестру ГГ.
Если честно, то концовка мне показалась абсолютно неправдоподобной.
3/10
P.S. Совершенно мне непонятно с чего такие восторги здесь ✌️
Люди вставали и уходили на середине, я же принципиальная, решила досмотреть... вывод: потраченное время и деньги... не ходите-это ужОс ✊ ✊ ✊
Финчеру зачет за то, что кино не развалилось на молекулы - материал был весьма и весьма спорный, мужской образ здесь играет торшер, что блестяще удалось Аффлеку...нужно блин создать авторский торшер и назвать его Бен, кто возьмется? Лучше прошлого фейсбука, но до 4ки не дотянуло 7.5/10
очередное спасибо - прокатчикам, всем участникам и конечно Люксору - приятные залы и хороший звук!
"до новых волнующих встреч!" с уважением ваш 3lik ✊
Не пойму откель вылезли споры.
а кто спорит-то? немножко обмена восторгами, да Фрог выступил с политинформацией.
Почему Сноб? Я много его читал, там как то все однобоко пишут, как будто все тексты им Макаревич диктует✊ ✊ . Я бы рекомендовал Эсквайр, хотя бы потому, что уровень журналистики там по выше. И целом они все правительства в мире гнобят, причем плотно и интересно✊
Гы гы, это был Джек Дениэлс?✊
многие мужчины, после фильма, с особой нежностью и умиротворением посмотрели на своих половинок. "Зато она у меня не долбанутая на всю голову..." подумали они.
значит, у них впереди ещё может быть много интересного✊
впрочем, если самое уютное местечко для них - под жениным каблуком, тогда да, можно умиротворяться и ничего не опасаться...
Да я не про это. Вспомни когда последний раз ты видел по телеку круглые сутки, как ищут какую то телку?? Ну просто обычного человека в розыске по телеку видел вообще? У нас мышление в государстве такое, что бы тебя по телеку показали, ты завалить должен человек 50, и то сутки максимум эфира, потом укропная война. Человек это винт, закрутил и забыл. А тут прямо две недели вся страна перед телеком, может конечно в америке там сошли с ума окончательно, но все равно как то натянуто. ✊
Не совсем✊ . В Европе такого тоже не показывают массировано, ну то есть, да, согласен, если есть желание кого то раскрутить, то это будет сделано даже в Нигерии (тут тебе первая заковыка про независимую прессу в мире - ее нет, нигде). Тут момент скорее менталитета, для нас после войны (ВОВ), герой это человек связанный с убийством или со спасением. Как бы говоря, что незаменимых людей нет, хочешь в телек, делай что то геройское. В этом есть доля смысла, согласись. А вот все бредовые ток шоу, как раз пришли от США, там их в разы больше, и их люди не новости уже смотрят , они на втором уровне (перед окончательным попаданием в ванные Матрицы) , их через телек пихают некими человеческими историями, там может и вырасти "звезда на час". А учитывая, что вся пресса принадлежит в США, все тем же капиталистам и их банкам и фондам (их не так много), то говорить что это независимо, или что это следующий этап развития телевидения - смешно. (заковыка номер два - зомби ящик второго поколения).
"Христианская религия в мире и при чем тут телек?" - тут ты вошел на "мертвую землю", назвать западный мир или церковь христианской, это явно иметь долю в Ватикане✊ . Подумаешь каких то 2000 лет, под флагами креста, вырезали людей целыми народами, подумаешь сожгли пару миллионов ведьм, колдунов, ученых, еретиков, язычников, и т.д. Это именно там придумали индульгенции. Я уже не говорю про поголовную педофилию. Ватикан вообще Диснейленд для туристов. Папа - ну тут без комментариев. Человек находящийся одной ногой, перед взором Петра, ни разу не осудил, официально, насилие на планете. Как ты думаешь, ему страшно бабки потерять или он просто реально не верит в Бога? Я думаю одно из двух. Так что ценности, о которых ты говоришь, всего лишь лозунги, нет там и в помине ценностей христианских. Я не оправдываю цензуру в РФ, все таки не военное время. Но я изначально имел ввиду, забавную разницу в менталитетах, и то что народ у нас, еще пока на первом уровне зомбирования. Очень сильно надо постараться правительству, что бы народ прильнул к экранам, на две недели из-за незнакомой телки. Малахов тот каждый день кого то водит в студию, их забывают через 15 минут. Мы люди-патроны ✊
Да, ты как обычно привел в пример настоящих героев✊
Адвокат ещё – занятный персонаж, весёлый), но он так… для фона.
ммм... не согласна✊ . Адвокат классный и вписан отлично в сюжет, и вообще благодаря ему до абсурда ситуация доведена. Он же не защитой в прямом смысле занимался, а устройством положительного имиджа для подозреваемого. Одна репетиция интервью чего стоит✊ .
Ну, чтобы с таким набором, да совсем без косяков...
Слова не мальчика...
Меня, признаюсь, мизогинным настроением от Исчезнувшей чуток пришибло. Дошло до самокопания. А щас почитала, и мне хорошо... Потому как здорово, что есть мужчины, ну так, в принципе, готовые не только пудру сахарную слизывать с женщины, а и её закидоны принимать. Хотя куда ж они денутся-то✊
Ну да конечно. Совсем ничего. Просто одни и те же люди, занимаются политикой, телевидением и бизнесом, будем наивно верить,что они порядочные люди, не будут манипулировать сознанием, высокоморальных американцев✊
может конечно в америке там сошли с ума окончательно, но все равно как то натянуто.
Национальная американская забава - кучковаться с фонариками и свечами в местах несчастий не кажется сумасшествием. Трогательно, по-моему. В Пленницах так же было. Ну и журналюги роятся рядом, раз людей это волнует. Кто не участвует в массовых стояниях, смотрит по телеку. И потом, может, тиви в основном было местное, я не разобралась, правда.
я только не пойму, полиция у них там тоже свое мнение формирует на основе материалов ток-шоу а-ля Андрей Малахов? вроде, грамотные ребята, главная тетка-то уж точно (думаю, что ей все очевидно было), в курсе же все были, что была инсценировка похищения, а если "по факту" было похищение, то кто устроил инсценировку? говорю же, 2 и 2. и понравился вопрос Аффлека в конце: "если она была связана, то как она воспользовалась ножом?". а видеоматериалы в доме Барни (в смысле Нила Патрика Харриса)? она же нормально там жила, пока показуху в самом конце перед камерами не устроила. вопщем, вопросы, вопросы :)
Согласен. ✊ Влияние телевидения преувеличено. Где вы последний раз по телеку, смотрели целую неделю про подозреваемого, который возможно завалил свою жену? Я никогда такого не видел. Максимум 4 минуты репортаж, раздел "дежурная часть"✊ . Тут он пошел по "тропе" Коэнов, что то от Фарго...
8/10
Похоже на Михалкова✊ ✊
Ну ладно вам. Фильм для всех. И тут первоисточник книга, по ней и шел. Очень сложно совместить такие приемы, как два главных персонажа, каждый с закадровым голосом, при чем в хронологии с конца в начало, и обратно. Тут нет "швов", Финчер как обычно гениален. Дыр не было. Темп не падал, и не нарастал. Благо хронометраж 2,5 часа. Любимая тема Финчера - преступление и истоки\ преступление и расследование, в полной детализации, как он любит. Вспомните Зодиак и Семь. Атмосфера другая, но он крепчает как режиссер, пытается делать не очень маргинальное кино. Тут я бы сказал он стареет скорее. Но после СУПЕР ЯДЕРНОГО провала, проплаченного Цукербергом - "Социальная сеть" (молчанием 3 года), это шедевр. Разочаровывает полная предсказуемость, для меня лично, но стало гораздо больше хорошего, умного юмора, а это компенсирует. Мне лично плевать, когда я смотрю Финчера, кто убийца, я наслаждаюсь каждым эпизодом. Пусть у него нет гипер концепций и смелости Нолана, но как режиссер он круче почти всех, кто сейчас что то снимает. Потому что стабильность, это признак мастерства. Даже Девушка с Тату, не так плохо, это был эксперимент, не очень пошел, мы не знаем всего, может там порезали.
В самом фильме, как то не вписывается сам Афлек, мне он в принципе нигде не нравится, но я так и не прочитал книгу, не могу понять зачем его Финчер взял. Вот прочитаю, тогда напишу оочень подробно, в разрезе✊
8\10 точно, идите все смело...✊
нужно было просто сложить 2 и 2
простите, раз за спойлеры никого не ругают, я вклинюсь✊ (меня ругают почему-то).
все более-менее причастные к истории всё сложили и умножили. Ситуация-то безвыходная. Тронь и себе дороже. Муженьку уж точно (вон как сестрица рыдала, словно на тот свет провожала). При том, что М и Ж - одна сатана и друг дружку стоят.
А вы говорите, ни разу не драма.
Отрицательные отзывы пишут в основном гости, явно не с проста✊
В конце зал аплодировал (битком был)!
2,5 часа классного фильма, оригинальный, с юмором, интересный и динамичный. И самое важное - много дает поразмышлять!.. :)
Рекомендую! На 10 балов. Минус за одну гадкую сцену..., всё остальное плюс.
Интересный взгляд на институт брака
Финал не понравился
Дааа! Финчер - монстрила просто.
Как будто в анатомическом театре два с половиной часа пробыли. Вышли не то что впечатленные, а опустошенные.
Лучшее кино в году, пока что.
Где-то впереди маячит Элеанор Ригби, тоже исчезнувшая. Интересно...
Исходус активно продвигают, трейлер всюду буквально. Надоел, но смотреть буду, красиво уж очень.
Симпатичный был трейлер Детки, мне кажется, легкий и приятный должен быть фильм. Да и Сэма Рокуэла абажаю.
Ещё было что-то невнятное с супругами Бандерасами, про роботов, которые сами себя чинили, и это было почему-то плохо.
Андрей, а вот слабо, как раньше, на каждое кино по посту? хотя какое щас кино...поэтому так редко на КА, да?
я уж не знал смеяться надо или бояться
Я и хихикала, и боялась✊ . Повторюсь, что Соцсеть была сатирой, может, менее явной, а Исчезнувшая вообще веселенькое кино. Супруги дурят окружающих, Финчер - зрителя, показывая их с разных т.з. и заставляя менять свое к ним отношение.
Финчер мечтал снять свой Основной инстинкт, и мечту осуществил
Основной инстинкт это чо такое? это где шеронстоунбезтрусов? Стоит посмотреть?
Меня плющило от триеровского Антихриста. Вот и здесь примерно то же ощущение. И не сказать, что Триер более тонкими материями оперирует. Антихрист метафоричнее, это есть. Ну и красивее конечно. Ментл за камеру отвечал, как-никак. А так, фильмы про одно и то же, по-моему.
Авторизация по e-mail