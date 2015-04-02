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Черный лебедь - Трейлер с закадровым переводом
Киноафиша Трейлеры Черный лебедь. Трейлер с закадровым переводом

Черный лебедь. Трейлер с закадровым переводом

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Дата публикации: 27 декабря 2010
Черный лебедь – Сюжет картины строится вокруг примы балетного театра, у которой неожиданно появляется опасная конкурентка, способная отобрать у главной героини все партии. Соперничество усиливается по мере приближения ответственного выступления, которое должно решить все.
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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
именно по тем причинам, ко которым некоторым этот фильм не понравится - мне понравился...этот как переезд в голову и душу главной героини...а еще для "полного погружения" мне нравится интерпретация, что все она навоображала кроме раны последней (хотя не исключено, что и ее она придумала), которая была в самом деле...чего не сделаешь ради театра, мне ее даже жалко было - крыша уехала просто с 2ой космической скоростью у бедной девочки, и фильм это на 99,9999999% передал...

ps честно не представлю, кто бы еще справился с этой ролью кроме Портман...хотя у нее фактура идеальна для белого лебедя - этакая вечная 17-18 летняя девочка...Кунис по сравнению с ней так просто великовозрастная давалка по фильму ✊

pps 10ку не поставлю, т.к. не любитель балета, но 9+++ по моей шкале этот фильм легко набирает

ppps да еще забыл отдать изрядную долю уважения тому, кто додумался сделать ей красные белки глаз после перевоплощения...вроде бы такая мелочь, и на фоне современных технологий так и вообще нелепо, а как подошло к образу ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
В мире балета все так и есть

подозреваю, что здесь не только можно рассматривать мир балета, но и танца в целом и даже если дальше обобщать, то шоубиза...везде подавай черных лебедей, тк они отклик вызывают больший на сцене, в театре, по тв или где-то еще...

недаром есть схожие моменты с Шоу Гёрлз, и тема новой и старой примы раскрывается и там, и там...

ps блондиночка губастая из ШГ кунис кстати думаю 100 очков бы дала %))) и в кунисе тоже✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
В общем, "Черный лебедь" - шикарный фильм для тех, кто хоть как-то разбирается в шизофрении и кто знает, что такое борьба и конкуренция за первое место.....Натали Портман просто великолепна!!!! Музыка в фильме очень все подчеркивает, местами даже страшно от некоторых проявлений вот этой шизофрении.....Присутствуют эротические моменты и сцены, все красиво, сексуально, так что смотрите...


Короче, 10 балов из 10....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Хорошо, отлично сделанный фильм.

Не без минусов конечно (сюжет как минимум на любителя), но игра актеров, режиссура, операторская работа и музыка спасают дело и позволяют фильму быть "на уровне" несмотря ни на какие минусы.

По жанру фильм - драма с примесями мистики, психоделики, балета и однополых отношений.

крепкие 8/10. На фильм года не тянет, но лучшую женскую роль Портман вполне можно дать.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Чёрный Лебедь - красиво снятая разрекламированная пустышка, где у спецэффектов и сюжета цель - скрыть отсутствие смысла и создать иллюзию "интеллектуальности".✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Комар 2 апреля 2015, 12:51
Фильм снаят очень МЕРЗКО! Смысл я, конечно, уловила. Это все понятно. Героиню надо было расшевелить. Но каким способом это показано!!! Просто тошнит!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Фильм непростой, и это полностью отразилось в отношении к нему зрителей.

Отрицание или Поклонение,причём полутона не доминируют.

Тема балета немного отталкивает,триллер-притягивает.Но это шелуха-суть фильма

в другом и об этом уже много сказали.Игра актёров на высоте-здесь единодушие.

Конкретные актёры и актрисы кому-то нравятся,кому-то нет.

Лично для меня они набрали немало плюсов за этот фильм.

Особо добрых слов заслуживает Аронофски-пришла в голову мысль,что талантливому

режиссёру подвластно вытащить любую тему из жизни,сделать из неё конфетку и

подать придирчивому зрителю на привлекательном подносе✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мajaronna 2 апреля 2015, 12:51
Фильм - триллер..много крупных планов, спецэффектов, героиня смахивает на шизофреничку..смотреть интересно, но не всегда приятно - кровь,раны,рваная кожа и тд..((
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
migumi 2 апреля 2015, 12:51
Так я и не поняла, что Вайнона Райдер с собой сделала, или это глюки были...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Смотрите пародию на Black Swan с Джимом Керри длиной в 5 минут - отлично передаёт весь смысл фильма))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (miti, 15/03/2011 - 23:53:17):ПОРТМАН - ЗАСЛУЖЕННО ПОЛУЧИЛА ОСКАР!!!!!!!!!!!!!!!!!! МОЛОДЧИНКА!



так конкурентов то особо и не было.... а вот за женскую роль второго плана была настоящая борьба так как все были достойны.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ramzessa 2 апреля 2015, 12:51
ужасно..пошло...девушке в фильме явно нечем заняться...без мата все и не описать.... можно же было не добавлять этих сцен какой-то извращщщщщухи
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
История одной балерины, сильная, трагичная, жесткая. «Черный лебедь» с Натали Портман в главной роли – я считаю это еще один шедевр на все времена. Фильм сделан очень красиво и стильно, оч советую посмотреть!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Фильм «Черный лебедь» - жесткая мистико-психологическая драма, очень сильный фильм. Смотреть его местами довольно тяжело, это не легкое ветреное кино, после которого выходишь из кинотеатра отдохнувшим. Авторы фильма заставляют задуматься о вечном и делают это очень красиво.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mike123 2 апреля 2015, 12:51
Мне как и большинству «Черный лебедь» очень понравился. Фильм сложный, заставляет напрягать извилины и думать. Я будто пережила все это вместе с главной героиней. Фильм оставил сильные впечатления надолго.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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