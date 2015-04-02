Черный лебедь
– Сюжет картины строится вокруг примы балетного театра, у которой неожиданно появляется опасная конкурентка, способная отобрать у главной героини все партии. Соперничество усиливается по мере приближения ответственного выступления, которое должно решить все.
ps честно не представлю, кто бы еще справился с этой ролью кроме Портман...хотя у нее фактура идеальна для белого лебедя - этакая вечная 17-18 летняя девочка...Кунис по сравнению с ней так просто великовозрастная давалка по фильму ✊
pps 10ку не поставлю, т.к. не любитель балета, но 9+++ по моей шкале этот фильм легко набирает
ppps да еще забыл отдать изрядную долю уважения тому, кто додумался сделать ей красные белки глаз после перевоплощения...вроде бы такая мелочь, и на фоне современных технологий так и вообще нелепо, а как подошло к образу ✊
подозреваю, что здесь не только можно рассматривать мир балета, но и танца в целом и даже если дальше обобщать, то шоубиза...везде подавай черных лебедей, тк они отклик вызывают больший на сцене, в театре, по тв или где-то еще...
недаром есть схожие моменты с Шоу Гёрлз, и тема новой и старой примы раскрывается и там, и там...
ps блондиночка губастая из ШГ кунис кстати думаю 100 очков бы дала %))) и в кунисе тоже✊
Короче, 10 балов из 10....
Не без минусов конечно (сюжет как минимум на любителя), но игра актеров, режиссура, операторская работа и музыка спасают дело и позволяют фильму быть "на уровне" несмотря ни на какие минусы.
По жанру фильм - драма с примесями мистики, психоделики, балета и однополых отношений.
крепкие 8/10. На фильм года не тянет, но лучшую женскую роль Портман вполне можно дать.
Отрицание или Поклонение,причём полутона не доминируют.
Тема балета немного отталкивает,триллер-притягивает.Но это шелуха-суть фильма
в другом и об этом уже много сказали.Игра актёров на высоте-здесь единодушие.
Конкретные актёры и актрисы кому-то нравятся,кому-то нет.
Лично для меня они набрали немало плюсов за этот фильм.
Особо добрых слов заслуживает Аронофски-пришла в голову мысль,что талантливому
режиссёру подвластно вытащить любую тему из жизни,сделать из неё конфетку и
подать придирчивому зрителю на привлекательном подносе✊
так конкурентов то особо и не было.... а вот за женскую роль второго плана была настоящая борьба так как все были достойны.
Авторизация по e-mail