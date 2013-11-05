По признакам совместимости
– Крис и Адам – друзья детства, но совсем не похожи друг на друга. Адам – скромный и послушный мальчик из почтенной еврейской семьи, Крис – из семьи военных, привыкший развлекаться на всю катушку втайне от своих суровых родителей. Адам – вот-вот женится на Ханне, которую обожает вся его семья. Крис – безнадежно влюблен в Элисон, которая и слышать о нем не желает. Последовав совету Адама, Крис выдает себя за иудея, чтобы добиться свидания с Элисон. Что будет, когда она узнает правду? Традиции рушатся, царит полнейший хаос и друзья начинают понимать, что жизнь может быть вовсе не такой, какой они привыкли ее видеть, а чтобы дотянуться до счастья, нужно приложить немало усилий.
Авторизация по e-mail