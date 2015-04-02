Восхождение Юпитер
– Юпитер Джонс родилась под ночным небом, и все знаки предсказывали, что девочке предстоят великие свершения. Юпитер выросла и каждый день видит во сне звезды, но просыпается в жесткой реальности, где она работает уборщицей и моет туалеты. Личная жизнь Юпитер тоже оставляет желать лучшего, пока девушка не встречает Кейна. Кейн, бывший военный охотник, прибывает на Землю, чтобы отыскать Юпитер и раскрыть девушке ее истинное предназначение. Благодаря своим генетическим особенностям Юпитер становится претенденткой невероятного наследия, способного изменить равновесие во Вселенной.
Jupiter Ascending Trailer Official Warner Bros.
моей бабуле Татум тоже нравится. Она называет его Чайник (транскрипция такая).
Оказалось, прощать особо и нечего. Пусть и не в лучшей форме, но это они.
Так что, думаю, если вам не нравится Юпитер, то вы просто не любите Вачовски.
Ответ на сообщение peacefrog от 05/02/2015 - 17:53:45
The Wachowskis сняли пародию на свою Матрицу
Пародия уже была. Со словом "перезагрузка" в названии.
Фильм просто не о чём , сценарий бредовый , скучный.
2/10 ✊
Повторяюсь✊ ✊
Это самое стоящие в этом фильме. 8 минутная сцена боя, потом погони, снята очень динамично, напоминает погоню из второй Матрицы. Сделана сцена\сцены, что придраться не к чему. Тут высший пилотаж постановщика и спец эффектов. Другой момент, что стрельба из лазеров и прочей энергетической мерзости, в разы уступает стрельбе из огнестрельного оружия. То есть Звездные Войны, наступят на теже грабли что и Вачовски, помяните мое слово..
3/10
самый сраный фильм в жанре фантастика, на моей памяти! даже ТВ3 не возьмёт себе в эфир!
сюжета просто нет!!! диалоги между Кунис и Татум - просто тупые!(в зале, пару раз, после их диалогов в слух звучал вопрос "чтооо?") ✊ ✊
вопросов по сюжету море...
так хотел посмотреть и разочарован!
Согласен с Фрогом тут полностью, даже не буду повторяться.
Из актеров только Бален удался, удался вопреки даже, а не благодаря✊
6\10
