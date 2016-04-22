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Лихорадка. Трейлер
Лихорадка. Трейлер
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Дата публикации: 21 марта 2016
Лихорадка
– История о группе из пяти выпускников, которые арендуют удаленный домик в лесу и в результате становятся жертвами ужасного вируса…
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Комментарии
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Аксинья Мягкая
22 апреля 2016, 12:18
зачем переснимать?
классика лучше. тут и актеры не о чем, и под копирку всё.
шлак.
22 апреля 2016, 12:18
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4.8
Лихорадка
ужасы, 2016, США
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классика лучше. тут и актеры не о чем, и под копирку всё.
шлак.
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