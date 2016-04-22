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Лихорадка - трейлер
Киноафиша Трейлеры Лихорадка. Трейлер

Лихорадка. Трейлер

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Дата публикации: 21 марта 2016
Лихорадка – История о группе из пяти выпускников, которые арендуют удаленный домик в лесу и в результате становятся жертвами ужасного вируса…
Комментарии Обсудить в чате
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Аксинья Мягкая 22 апреля 2016, 12:18
зачем переснимать?
классика лучше. тут и актеры не о чем, и под копирку всё.
шлак.
22 апреля 2016, 12:18 Ответить
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4.8 Лихорадка
Лихорадка ужасы, 2016, США
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