Прометей - трейлер
Прометей. Трейлер

Прометей. Трейлер

Дата публикации: 19 октября 2012
Прометей – Поиски колыбели человечества могут привести к его гибели… В своем новом проекте Ридли Скотт, режиссер фильмов «Чужой» и «Бегущий по лезвию», вновь возвращается к жанру, который им же в свое время и был создан. «Прометей» предлагает зрителю принципиально новую мифологию о зарождении жизни на Земле. В поисках сакрального знания группа ученых отправляется в самые темные и неизведанные чертоги вселенной. Именно там, в отдаленных мирах, находясь на пределе своих умственных и физических возможностей, им предстоит вступить в безжалостную схватку за будущее всего человечества…
6.5 Прометей
Прометей боевик, драма, фантастика, ужасы, 2012, США
