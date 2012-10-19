Прометей
– Поиски колыбели человечества могут привести к его гибели…
В своем новом проекте Ридли Скотт, режиссер фильмов «Чужой» и «Бегущий по лезвию», вновь возвращается к жанру, который им же в свое время и был создан.
«Прометей» предлагает зрителю принципиально новую мифологию о зарождении жизни на Земле. В поисках сакрального знания группа ученых отправляется в самые темные и неизведанные чертоги вселенной. Именно там, в отдаленных мирах, находясь на пределе своих умственных и физических возможностей, им предстоит вступить в безжалостную схватку за будущее всего человечества…
