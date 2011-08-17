Меню
Киноафиша Трейлеры Без истерики!. Трейлер

Без истерики!. Трейлер

Дата публикации: 17 августа 2011
Без истерики! – Викторианская Англия, 1880 год. Выпускник медицинской школы Мортимер Грэнвиль устраивается на работу в кабинет доктора Далримпла, который славится на весь Лондон уникальным методом лечения "истерии" - женского перевозбуждения - с помощью интимного массажа. Популярность "ручного" метода Далримпла растет с астрономической скоростью, и справляться с наплывом страждущих пациенток становится все сложнее. С помощью своего друга Эдмунда молодой и прогрессивный врач находит изящное решение проблемы: приятели изобретают элегантный электрический приборчик, который вполне может заменить золотые руки мистера Далрима. Известие о чудо-изобретении мгновенно распространяется среди лондонских дам... Тем временем Мортимер влюбляется в Шарлотту, самую красивую, свободолюбивую и яркую дочь своего работодателя.
7.0 Без истерики!
Без истерики! комедия, мелодрама, 2011, Германия / Франция / Великобритания
