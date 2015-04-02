Помощники
– Семеро друзей отправляются вместе в Лас-Вегас. Весь путь в Город Азарта они снимают на видео. Пробитое колесо приводит их в хороший придорожный мотель. Здесь их встречает приветливый персонал и теплый прием. Друзьям обещают помочь во всем. А утром они понимают, что оказались в ловушке, каждое их действие тоже снимают на видео. И все такие же вежливые и внимательные люди собираются помочь в первую очередь умереть. Они шутят, вежливо отвечают на вопросы — и убивают. В чем философия смертельного испытания? Об этом сможет рассказать только тот, кому удастся вырваться из ловушки живым. Удастся ли? «Помощники» — напряженный изобретательный триллер, основанный на реальных событиях.
