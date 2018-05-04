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Шпионская игра - trailer
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Шпионская игра. Trailer

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Дата публикации: 4 мая 2018
Шпионская игра – Разгар Второй мировой войны. Жизнь Мо Берга, полиглота, выпускника престижного университета и известного спортсмена-бейсболиста, круто меняется, когда ему предлагают сотрудничество с Управлением стратегических служб (предшественник ЦРУ). Благодаря сочетанию интеллекта и спортивной подготовки, плюс умению хранить секреты, Мо быстро осваивается в роли шпиона. От выполнения первого же его задания зависит – ни много ни мало – судьба всего мира. Берг должен отправиться в фашистскую Германию, чтобы выкрасть или уничтожить суперохраняемого немецкого физика Вернера Гейзенберга, который близок к созданию атомной бомбы. Эта миссия практически невыполнима.
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