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Железный человек 2 - рекламный тв ролик "audi" 2
Киноафиша Трейлеры Железный человек 2. Рекламный тв ролик "audi" 2

Железный человек 2. Рекламный тв ролик "audi" 2

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Дата публикации: 26 апреля 2010
Железный человек 2 – Раскрывший миру тайну Железного человека, миллиардер Тони Старк столкнулся с прессингом со стороны правительства, желающего использовать его технологиями, прессы и общественности. Но главный враг подкрался со спины — извечный конкурент Stark Industries Джастин Хаммер, чье самолюбие было уязвлено сенсационным признанием Тони Старка, открывает свои мастерские русскому гению Ивана Ванко, в костюме Хлыста бросившему вызов Железному человеку.
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HamonChaves 2 апреля 2015, 12:51
Comon! Так ты, все-таки, посмотрел ЖЧ2, или все вышенаписаное, только твои предположения?

Блин, сижу решаю идти-не идти... Прям Гамлет какой-то! :)))

Пы.Сы. На Никиту не ходи - худо будет! Совсем дрянь кинцо.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Юра063 2 апреля 2015, 12:51
Вообще хочу сказать!!кино очень интересное!но там очень много разговоров!))))А так кино супер!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PippaLi 2 апреля 2015, 12:51
Ради Рурка этот фильм уже стоит посмотреть !!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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