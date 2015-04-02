Железный человек 2
– Раскрывший миру тайну Железного человека, миллиардер Тони Старк столкнулся с прессингом со стороны правительства, желающего использовать его технологиями, прессы и общественности. Но главный враг подкрался со спины — извечный конкурент Stark Industries Джастин Хаммер, чье самолюбие было уязвлено сенсационным признанием Тони Старка, открывает свои мастерские русскому гению Ивана Ванко, в костюме Хлыста бросившему вызов Железному человеку.
Блин, сижу решаю идти-не идти... Прям Гамлет какой-то! :)))
Пы.Сы. На Никиту не ходи - худо будет! Совсем дрянь кинцо.
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