Вышибала - трейлер
Вышибала. Трейлер

Вышибала. Трейлер

Дата публикации: 22 декабря 2011
Вышибала – Даг — простой вышибала, работающий в провинциальном баре. Но однажды, ввязавшись в драку на хоккейном матче с одним из игроков, он попадает в поле зрения тренера команды мастеров. Ему срочно нужен игрок, который сможет защитить на льду ведущего нападающего клуба. Даг не умеет стоять на коньках, но этому можно научиться, зато в драке ему нет равных! Но у главной конкурирующей команды есть свой тафгай, от одного вида которого дрожит вся хоккейная лига, и им скоро предстоит сойтись в одном матче. Наш герой с помощью своего друга делает головокружительную карьеру, сплотив вокруг себя всю команду, и завоевывает любовь самой лучшей девушки на свете. С точки зрения Дага, конечно.
salem 2 апреля 2015, 12:51
Хорошая , легкая комедия. Улыбнуло.
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Комедия афигенная ✊ . Очень смешная , весь фильм куча юмора ✊
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
10/10
7.1 Вышибала
Вышибала комедия, 2011, США
