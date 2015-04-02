Вышибала
– Даг — простой вышибала, работающий в провинциальном баре. Но однажды, ввязавшись в драку на хоккейном матче с одним из игроков, он попадает в поле зрения тренера команды мастеров. Ему срочно нужен игрок, который сможет защитить на льду ведущего нападающего клуба. Даг не умеет стоять на коньках, но этому можно научиться, зато в драке ему нет равных! Но у главной конкурирующей команды есть свой тафгай, от одного вида которого дрожит вся хоккейная лига, и им скоро предстоит сойтись в одном матче. Наш герой с помощью своего друга делает головокружительную карьеру, сплотив вокруг себя всю команду, и завоевывает любовь самой лучшей девушки на свете. С точки зрения Дага, конечно.
Авторизация по e-mail