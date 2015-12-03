Пингвины Мадагаскара
– Четвёрка пингвинов-шпионов — Шкипер, Ковальски, Рико и Прапор — объединяется с командой «Северный ветер», помогающей беззащитным животным. Им предстоит остановить злобного осьминога, доктора Октавиуса Брайна, желающего уничтожить этот мир…
Медведь покорил меня
5/10
по мне - так ниже среднего! (хотя до сих пор обожаю мульты) и верю в их магию!
насчет детской реакции - сидело половина зала- и честно сказать - вся половина детей скучали - да и в конце ступая по ступенькам- большинство в один голос говорили - ФИГНЯ... а вот до этого...............
✊ ✊ ✊ ✊ ✊
Авторизация по e-mail