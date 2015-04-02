Меню
Starперцы - тизер
Starперцы. Тизер

Starперцы. Тизер

Дата публикации: 17 мая 2013
Starперцы – Билли, Пэдди, Арчи и Сэм дружат больше полувека. И когда убежденный холостяк Билли наконец-то делает предложение своей юной подружке, великолепная четверка отправляется в Лас-Вегас, чтобы скинуть с себя груз прожитого и зажечь как в последний раз. Великовозрастные гуляки и не подозревают, как за десятилетия эволюционировал Город Грехов…
Оля 2 апреля 2015, 12:51
В чем прикол... Смотреть на старых импотентов ?✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Скучный фильм =( шуток вообще практически нету. Так чисто тока на стариков если посмотреть.



4/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
jagajaga - ✊ ✊ ✊ Лучшая комеди года ????????? ✊ ✊ ✊

СУДАРЬ ! Я вам ПОСОВЕТУЮ ЛЕЧИТЬСЯ !!!!!!!!!!! Этот фильм может понравится только тем , кому за 50... !!!!!

ЛУчшая хахаха Жесть я в шоке , как скучный фильм можно назвать лучшим ✊ ✊ ✊ ✊

4/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
jagajaga - потому что раздрожают , не адекватные люди , которые обычный фильм называют ЛУЧШИМ.

✊ ✊ ✊ Лучшим фильмом , можно назвать Трансформеры или Матрица или Гари Шпротер . но никак этот обычный фильм.



Ты видимо с другой планету
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Comon- актёры да класс , лучшие =)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Один раз можно глянуть

Все так вполне себе миленько

В кои-то веки в амер.комедии нет туалетного юмора,это радует
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
6.9 Starперцы
Starперцы комедия, драма, 2013, США
