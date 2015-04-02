Starперцы
– Билли, Пэдди, Арчи и Сэм дружат больше полувека. И когда убежденный холостяк Билли наконец-то делает предложение своей юной подружке, великолепная четверка отправляется в Лас-Вегас, чтобы скинуть с себя груз прожитого и зажечь как в последний раз. Великовозрастные гуляки и не подозревают, как за десятилетия эволюционировал Город Грехов…
4/10
СУДАРЬ ! Я вам ПОСОВЕТУЮ ЛЕЧИТЬСЯ !!!!!!!!!!! Этот фильм может понравится только тем , кому за 50... !!!!!
ЛУчшая хахаха Жесть я в шоке , как скучный фильм можно назвать лучшим ✊ ✊ ✊ ✊
4/10
✊ ✊ ✊ Лучшим фильмом , можно назвать Трансформеры или Матрица или Гари Шпротер . но никак этот обычный фильм.
Ты видимо с другой планету
Все так вполне себе миленько
В кои-то веки в амер.комедии нет туалетного юмора,это радует
