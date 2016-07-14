Тарзан. Легенда
–
Прошли годы с тех пор, как человек, когда-то известный как Тарзан, покинул африканские джунгли ради жизни под именем Джона Клейтона III, лорда Грейстока, с любимой женой Джейн. И сейчас его пригласили обратно в Конго, чтобы выступить в качестве торгового эмиссара Парламента; он не подозревает, что является пешкой в смертельной игре во славу жадности и мести, где за ниточки дергает бельгиец, капитан Леон Ром. Но те, кто задумал убийственный заговор, понятия не имеют, с чем они столкнутся.
Авторизация по e-mail