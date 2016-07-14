Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Тарзан. Легенда - трейлер
Киноафиша Трейлеры Тарзан. Легенда. Трейлер

Тарзан. Легенда. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 10 декабря 2015
Тарзан. Легенда – Прошли годы с тех пор, как человек, когда-то известный как Тарзан, покинул африканские джунгли ради жизни под именем Джона Клейтона III, лорда Грейстока, с любимой женой Джейн. И сейчас его пригласили обратно в Конго, чтобы выступить в качестве торгового эмиссара Парламента; он не подозревает, что является пешкой в смертельной игре во славу жадности и мести, где за ниточки дергает бельгиец, капитан Леон Ром. Но те, кто задумал убийственный заговор, понятия не имеют, с чем они столкнутся.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
PolegeshkoES 14 июля 2016, 15:18
Впечатляющей зрелищности нет, но интересный и красивый фильм. Сходить посмотреть, чтобы расслабиться можно.
14 июля 2016, 15:18 Ответить
ЕфимШифрин 22 июля 2016, 17:38
хороший фильм. постоянно что-то происходит.За весь фильм только раз, минут на 5-10 был слабый момент с затянутым разговором ни о чем. Сходить расслабиться стоит. Красивые кадры.
22 июля 2016, 17:38 Ответить
sm0ke999 28 июля 2016, 02:43
Внезапно понравился фильм. Сам не ожидал.
28 июля 2016, 02:43 Ответить
Weteran Mc 16 июня 2024, 23:49
Оценка
Крутой фильм по всем параметрам. Одним словом - Голливуд! Моя оценка: 10 из 10. 👍
16 июня 2024, 23:49 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.0 Тарзан. Легенда
Тарзан. Легенда боевик, приключения, 2016, США
Последний богатырь. Колобок - трейлер 01:15
Последний богатырь. Колобок  трейлер
Запретный плод - дублированный тизер 00:36
Запретный плод  дублированный тизер
К себе нежно - трейлер 01:28
К себе нежно  трейлер
Супер Марио: Галактическое кино - дублированный трейлер 02:24
Супер Марио: Галактическое кино  дублированный трейлер
Большая земля - трейлер 01:43
Большая земля  трейлер
Новая тёща - основной трейлер 01:47
Новая тёща  основной трейлер
Вверх по волшебному дереву - дублированный трейлер 01:08
Вверх по волшебному дереву  дублированный трейлер
Дети леса 2 - дублированный трейлер 02:02
Дети леса 2  дублированный трейлер
Битва моторов - тизер-трейлер 01:23
Битва моторов  тизер-трейлер
Холоп 3 - тизер-трейлер 01:14
Холоп 3  тизер-трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше