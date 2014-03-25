Меню
Снупи и мелочь пузатая в кино - дублированный тизер
Киноафиша Трейлеры Снупи и мелочь пузатая в кино. Дублированный тизер

Снупи и мелочь пузатая в кино. Дублированный тизер

Дата публикации: 25 марта 2014
Снупи и мелочь пузатая в кино – Чарли Браун, Снупи, Люси, Линус и другие полюбившиеся персонажи комиксов «Мелочь пузатая» впервые появятся набольшом экране в полнометражном анимационном фильме, снятом с использованиемпоследних достижений 3D анимации. Снупи – самый симпатичный пес в мире - к тому же, классный пилот - отправляется в самые невероятные воздушные приключения в погоне за главным злодеем Красным Бароном. В это время у его приятеля Чарли Брауна начинают поистине эпические приключения! Основанный на героях комикса Чарльза М. Шульца и придуманный создателями «Ледникового Периода», анимационный фильм «Пузатая мелочь» докажет, что даже самый маленький и «слабый» герой может стать победителем.
6.4 Снупи и мелочь пузатая в кино
Снупи и мелочь пузатая в кино приключения, семейный, анимация, комедия, 2015, США
