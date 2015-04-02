Шрэк навсегда
– Чем заняться огру, уже бросившему вызов злобному дракону, спасшему прекрасную принцессу и все Тридесятое Королевство? Тоскуя по прежним временам, Шрэк подписывает контракт с «продавцом счастья» - хитрым и коварным дельцом Румпельштильтскином и вдруг оказывается в альтернативной реальности, где на огров объявлена охота, где Румпельштильтскин восседает на троне, а Шрэк и Фиона даже не знакомы! Теперь Шрэку предстоит исправить свою ошибку, спасти своих друзей, свой мир и вновь обрести свою любовь…
Авторизация по e-mail