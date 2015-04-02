Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Шрэк навсегда - тизер
Киноафиша Трейлеры Шрэк навсегда. Тизер

Шрэк навсегда. Тизер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 18 декабря 2009
Шрэк навсегда – Чем заняться огру, уже бросившему вызов злобному дракону, спасшему прекрасную принцессу и все Тридесятое Королевство? Тоскуя по прежним временам, Шрэк подписывает контракт с «продавцом счастья» - хитрым и коварным дельцом Румпельштильтскином и вдруг оказывается в альтернативной реальности, где на огров объявлена охота, где Румпельштильтскин восседает на троне, а Шрэк и Фиона даже не знакомы! Теперь Шрэку предстоит исправить свою ошибку, спасти своих друзей, свой мир и вновь обрести свою любовь…
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
ЖоЖА 2 апреля 2015, 12:51
✊ А мне нравится когда продалжают 5 8 и 10 Я готова посмотреть!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
cunto 2 апреля 2015, 12:51
✊ молодцы что сделали Шрека! но зачем? первые 3 и так хватило всем✊ ! 3 вообще мне не понравилась✊ ... Шрека не все уже шитают прикольным персонажом , как раньше
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Анюта_9595 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Если честно шрэк стал каким-то детским....и шуток стало на много меньше! Даже осел который шутил на каждом шагу стал каким-то скучным....честно мне не понравилась 4 часть..как-то они затянули с этим шрэком....ладно пусть будет хоть 20 частей его, но главное чтобы они были интересные, а не такие как 3 и 4!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Elllfa 2 апреля 2015, 12:51
Мне понравилось, пускай снимают! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.2 Шрэк навсегда
Шрэк навсегда сказка, приключения, семейный, анимация, комедия, 2010, США
Глазами пса - дублированный трейлер 01:26
Глазами пса  дублированный трейлер
Астрал. Зеркала - дублированный трейлер 01:18
Астрал. Зеркала  дублированный трейлер
Дом ада. Спуск к дьяволу - дублированный трейлер 01:44
Дом ада. Спуск к дьяволу  дублированный трейлер
Сердцеед - трейлер 01:32
Сердцеед  трейлер
Алиса в стране чудес - трейлер 2 01:26
Алиса в стране чудес  трейлер 2
Финник 2 - трейлер 2 02:21
Финник 2  трейлер 2
Аватар: Пламя и пепел - дублированный трейлер 02:34
Аватар: Пламя и пепел  дублированный трейлер
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Иллюзия обмана 3 - trailer 2 02:24
Иллюзия обмана 3  trailer 2
Отец, мать, сестра, брат - trailer 01:01
Отец, мать, сестра, брат  trailer
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше