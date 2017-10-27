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Завуалируй это - трейлер
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Завуалируй это. Трейлер

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Дата публикации: 10 мая 2017
Завуалируй это – Парижане Арман и Лейла страстно влюблены друг в друга. Это становится проблемой, когда из Йемена возвращается суровый старший брат Лейлы Махмуд, неожиданно ударившийся в религию. Чтобы положить конец «непотребному» образу жизни Лейлы, Махмуд не дает ей видеться с парнем. Но Арман не собирается сдаваться. Чтобы встречаться с любимой, не привлекая внимание брата, он приходит к ним в дом под видом смиренной Шахерезады, с ног до головы завернутой в хиджаб. Загадочная скромница не может не понравиться Махмуду...  
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Ирина 27 октября 2017, 08:18
Оценка
Довольно интересная современная версия Ромео и Джульетты
27 октября 2017, 08:18 Ответить
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6.3 Завуалируй это
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