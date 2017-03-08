Меню
Конг: Остров черепа - дублированный трейлер comic con
Киноафиша Трейлеры Конг: Остров черепа. Дублированный трейлер comic con

Конг: Остров черепа. Дублированный трейлер comic con

Дата публикации: 29 ноября 2016
Конг: Остров черепа – Действие фильма переносит зрителя в 70-е годы прошлого века. Главный герой организует экспедицию к острову Черепа, вечно покрытому туманом, на котором когда-то был пойман Кинг-Конг, чтобы найти пропавшего брата и некую таинственную субстанцию. Во время нелегких поисков путешественникам предстоит столкнуться с кошмарным миром монстров жуткого острова.
Полина Лебедева 8 марта 2017, 14:07
Скидка по карте идёт сегодня на этот фильм?
8 марта 2017, 14:07 Ответить
Майя Васильева 8 марта 2017, 19:19
Если мне 14 меня допустят на этот фильм
8 марта 2017, 19:19 Ответить
Владислав Березняков 9 марта 2017, 20:15
Оценка
не знаю почему оценка 8.7 , этот фильм заслуивает 10!!! )
всем кто принял участие в этом фильме и его создании огромный респект , не думал ,что ребята смогут переплюнуть 1 часть ...
рекомендую смотреть в 3д , для большего эффекта
9 марта 2017, 20:15 Ответить
Наталия Петряшова 9 марта 2017, 23:35
Оценка
Друзья!Только вернулась с мужем из кинотеатра.Сказать,что фильм понравился-это ничего не сказать!Восторг!!!Смотрится на одном дыхании!!!Очень захватывающий сюжет, супер спецэффекты!Вообщем,фильм заслуживает 10 из 10!!!!Ходили на 2Д,теперь пойдем на 3Д!Рекомендую!!!
9 марта 2017, 23:35 Ответить
khaos11 10 марта 2017, 13:56
Оценка
Если вы знакомы с лентой Питера Джексона (да и с недавней Годзиллой), то в данном фильме не найдете для себя ничего нового, окромя цветастых спецэффектов, ибо Остров черепа добрую половину копипастит именно с фильма 2005. Сюжета, как щас водится в подобных фильмах, - никакого. А оч хотелось бы, ибо бессвязное блеклое повествование с вкраплениями некскольких битв с монтсрами - напоминает только аттракцион для детей. В общем, скучно все это.

5/10
10 марта 2017, 13:56 Ответить
Киноафиша.инфо 10 марта 2017, 16:41
в ответ на сообщение Полина Лебедева от 8 марта 2017, 14:07
Полина, добрый вечер!
Какой кинотеатр вас интересует?
Как правило, в праздничные и выходные дни скидки и акции не действуют.
Также могут быть ограничения со стороны кинопрокатной компании.
Уточните, пожалуйста, кинотеатр, и мы сделаем все, чтобы вам помочь :)
10 марта 2017, 16:41 Ответить
miss.anuta-sorokina 10 марта 2017, 17:44
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 10 марта 2017, 16:41
добрый день,скажите билеты на сеанс 20:05 есть?
10 марта 2017, 17:44 Ответить
Natali6502 10 марта 2017, 21:10
Сегодня посмотрели. Думали будет очередной ремейк,но сюжет изменили. Если коротко- приплыли на остров,кинг- конг всем навалял, потом долго убегали. В целом фильм понравился, яркий, зрелищный,красиво снято,всякие эффектные монстры. С попкорном особенно хорошо.))
10 марта 2017, 21:10 Ответить
Алексей Стариков 11 марта 2017, 13:34
С РЕБЕНКОМ 6 ЛЕТ МОЖНО НА ЭТОТ ФИЛЬМ ?
11 марта 2017, 13:34 Ответить
Dax 11 марта 2017, 21:47
Оценка
Фильм очень хорош!
Действительно здорово сняли.
Очень понравилась армейская обстановка и то насколько они обеспечены всем в первой части фильма.
Немного несуразными показались монстры.
Посмотрите, вам понравится!!
11 марта 2017, 21:47 Ответить
Павел Меркель 14 марта 2017, 14:09
цена?
14 марта 2017, 14:09 Ответить
Адиль Курбангалиев 14 марта 2017, 15:26
цена около 300 рублей в 3д
14 марта 2017, 15:26 Ответить
Адиль Курбангалиев 14 марта 2017, 15:26
я сегодня пойду
позырю
14 марта 2017, 15:26 Ответить
Киноафиша.инфо 14 марта 2017, 16:06
в ответ на сообщение Алексей Стариков от 11 марта 2017, 13:34
Возрастное ограничение 12+
14 марта 2017, 16:06 Ответить
Киноафиша.инфо 14 марта 2017, 16:07
в ответ на сообщение Павел Меркель от 14 марта 2017, 14:09
Откройте вкладку "расписание". Выберите нужный Вам кинотеатр и время сеанса.Посмотрите цену.
14 марта 2017, 16:07 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 19 марта 2017, 22:15
как то не очень впечатлил. вроде и спецэфекты на уровне но смотреть не интересно
19 марта 2017, 22:15 Ответить
Евгений Романов 1 апреля 2017, 11:39
Оценка
Сходил, посмотрел. Моя девушка весь фильм просила меня ругаться потише.
Плевался на протяжении всего фильма над логикой сценария. А спец эффекты на уровне. В них все деньги и ушли. Кино для тех, кто умеет выключать мозги во время просмотра.
1 апреля 2017, 11:39 Ответить
solntce86 4 апреля 2017, 21:36
Оценка
Картина зрелищная, лучше смотреть в 3д. Сюжета никакого. Как только люди в вертолетах прилетели на остров черепа и увидели гигантскую обезьяну, стали бомбить ее,и половина людей погибли и ообезьяну ранили. Тогда как логика напрашивается на действие испугаться, развернуться и улететь. И как то по-другому продолжить сюжет. Но не будь тогда это американским фильмом ! Все с упорством бомбят обезьяну и один за одним теряют солдат. Фильм зрелищный и нервы пощекотать можно.
4 апреля 2017, 21:36 Ответить
7.2 Конг: Остров черепа
Конг: Остров черепа приключения, боевик, фэнтези, 2017, США
