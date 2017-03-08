Конг: Остров черепа
– Действие фильма переносит зрителя в 70-е годы прошлого века. Главный герой организует экспедицию к острову Черепа, вечно покрытому туманом, на котором когда-то был пойман Кинг-Конг, чтобы найти пропавшего брата и некую таинственную субстанцию. Во время нелегких поисков путешественникам предстоит столкнуться с кошмарным миром монстров жуткого острова.
всем кто принял участие в этом фильме и его создании огромный респект , не думал ,что ребята смогут переплюнуть 1 часть ...
рекомендую смотреть в 3д , для большего эффекта
5/10
Действительно здорово сняли.
Очень понравилась армейская обстановка и то насколько они обеспечены всем в первой части фильма.
Немного несуразными показались монстры.
Посмотрите, вам понравится!!
позырю
Плевался на протяжении всего фильма над логикой сценария. А спец эффекты на уровне. В них все деньги и ушли. Кино для тех, кто умеет выключать мозги во время просмотра.
