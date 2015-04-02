Пираты Карибского моря: На странных берегах
– Капитан Джек Воробей снова в центре невероятной истории о правде и предательстве, юности и бессмертии.
Когда Джек неожиданно встречает Анжелику, женщину из своего прошлого, он не понимает – свела ли их вместе любовь, или же его просто используют для поисков вожделенного многими Источника Вечной молодости. Непредсказуемые приключения следуют одно за другим, и когда благодаря интригам Анжелики, Джек Воробей оказывается на борту корабля жестокого пиратского капитана по прозвищу Черная Борода, он уже не знает, кого ему бояться больше – свою давнюю любовь или страшного морского разбойника.
гениальна {и всплывает в памяти всегда} была только сцена на острове с кучей крабов и кораблем, плавающим по песку и по этой "гальке", плюс "отдупляющимся" Воробьем и его выражением лица в данный момент...остальное со временем просто выветрилось...вроде бы да на один раз даже классно, помню, что смотрел все серии по разу...прям как в книжках о пиратах было...а пересматривать...беее...че-то не тянет...да и восторгов, что 4я часть грядет не испытываю...мб схожу чуть позже...всем ждущим-недождущимся желаю не обломаться.
ps не люблю крус и ее губасы как будто с вечной простудой, нафига они ее взяли...типа если пиратка, то обязательно испанка?...англичанка так тоже вполне норм...Найтли не в пример свежее смотрелась✊ да даже и по возрасту не то, что по мальчишескому задору ✊ ...
ну...нормально так, без восторженного визга, но и на уровень повыше всяких Туристов...порадовали джунгли, пещеры, корабль на краю скалы и прочие маленькие эпизоды вроде вернувшегося к вере путем засосного чмока святоши...
кстати, из героев картину воробей тащит в одиночку...как я и подозревал героиня крус "ниачом" как грится...грим Раша ужасает...черная борода запомнился бородой...после всяких перцев тема голых русалок показалась раскрытой не полностью...
в общем 7.5/10
Друзья идите все на фильм , не слушайте других , ДЖОННИ ДЕПП Афигенный =))))
9/10 ✊
8\10
Начало фильма похоже...даже и не знаю... "Ералаш". Клоунада и абсолютный наив с примитивом.
Когда становится совсем тоскливо, появляется Крус. И украшает таки собой фильм. Воробей неплох, а во влюбленном состоянии даже трогателен. Но все это уже было, клоунада не возбуждает.
Чернобородый общается с командой, как директор школы: "что у нас тут? ах, мятеж! а как мы поступаем с мятежниками?" Думала, щас скажет: "ставим в угол и вызываем родителей". Сразу понятно: плохой человек. А дочь его высокомерную душу спасти мечтает...
Барбосса потрясающий, как всегда, такая темная лошадка...глаз не оторвать.
Пастор был не убедителен и скучен. Утянули на дно, и не жалко, ей-богу...
В общем, спасибо Д.Деппу, беременной Пенелопе и ее сестре, и Д. Рашу, конечно.
По ощущениям, в целом - детская сказка, в которой всего понемногу: приключений, морали, юмора, даже драма есть, но без перегруза.
Голова после просмотра пустая, как будто там ветерок с Карибского моря прошелся.
сходите на Воробья и русалок посмотреть. нет. в другом порядке. )
в принципе Пираты они и в седьмой части Пираты, а русалки крутыыыы. да. ))
и я вот не люблю 3D.
Аймакс только ничего такой.
Что же так русалки-то всех поразили? Субтильные девицы с пририсованными на компе хвостами. Или мужиковско-русалочье побоище впечатлило?
Мне понравился трюк с водой у источника молодости. Когда капелька воды ползет по руке, как божья коровка и улетает вверх. Это было...вкусно. Вообще водная стихия тут эффектно подается, уж не знаю, где нарисовано, где снято вживую, но выглядит отлично.
меня в принципе завораживает тема русалок. и когда ее подают откровенно фентезийной, и когда - вовсе отвратительной. например, как в том же ГП. радует, когда их представляют уродливыми созданиями с рядом своих особенностей и историей.
а тут свет так поставили и атмосферу подготовили, что когда в кадре это ангелоподобное создание появляется и на моряков смотрит - подумалось, что сама бы ей триста раз поверила. )) в общем красивая вышла сцена.
Цитата (fanbunga, 30/05/2011 - 23:12:55):
водная стихия тут эффектно подается
- короче говоря.
переливы воды, русалочьи хвосты, перемешка прекрасного и жуткого.
да круты русалки! и капелька ваша также - не спорю. ))
а мне первая Аманду Сейфрид напомнила
та тоже этакая ангельско-развратная ведьма =Р
А чего в нем какого негодяйского? По-моему, в нем много от самого Деппа.
Кто такой Саша Белый? На Руси, как помнится, пиратов не было. Атаман чтоль какой?
И зачем Саша Белый? Лучше Рина Зеленая.
Джек Воробей
В далеких карибских морях
Пиратствовал Джек Воробей.
Он сеял нешуточный страх,
Хоть был многих штатских добрей.
Девицы из знатных семей
Бросались на шею к нему.
Но рыцарь карибских морей
С женитьбою явно тянул.
Пиратское счастье искал
Из серии в серию Джек.
Хоть мал Воробей, да удал!
Пиратский, жаль, короток век.
А то бы приплыл в Магадан,
Где равных себе бы нашел.
Здесь каждый простой уркаган
Владеет ножом хорошо!
Припев:
А над «Черною Жемчужиной»
Хохот Роджера в ночи.
И скрипит бушприт простужено.
Ни Луны и ни свечи.
Правда, Бригада - сериал культовый, и не только у шпаны, гугль подтверждает. Типа, явление в нашем кинематографе. Эх, а я и не видела, не люблю сериалы. Хотя нет, Ликвидацию с удовольствием смотрела, но целиком, с диска, без перерывов, вот это был кайф! но это исключение.
МОЛИТВА
Дай, Господи, прощенье за грехи.
Мы, Отче, на земле живем в разврате.
Заветы Ветхие для нас ветхи.
Мы Каины и Авелю не братья.
Нас не пугает предстоящий Суд.
Он не страшней Басманного, наверно.
Здесь в праведники рвется каждый плут,
За Божью манну принимают скверну.
И в храмах торг по-прежнему идет.
Но плата во стократ берется круче.
Вперед идем мы задом наперед.
И пьем, Спаситель, водку до падучей.
Мы корни обрубили, что к земле,
Руси крещенной, были пуповиной.
Не в свете Веры, а греха во мгле
Живем с рожденья мы и до кончины.
Постимся, молимся и ходим на погост
Не истины, а имиджа лишь ради.
А молодые мрут от передоз.
Блеск монитора - как огонь в лампаде.
И деньги нам как образА икон.
А верность здесь свою имеет цену.
У нас в ходу понятья, не закон.
И в слабости себе вскрывают вены.
Прости, Всевышний, но ученики
Из нас паршивей даже чем Иуда.
На берегу у Времени реки
Мы ждем всю жизнь, когда ж свершится чудо.
Нам покаянья нет. Но, Бог, прости!
Рай с адом видно кто то перепутал.
Дай разума нам хоть зерно взрастить!
А там, глядишь, и сами сбросим путы!
Еще заметила что в этой части уклон сделан именно на юмор, в других все было посерьезнее.
В целом фильм хороший, буду пересматривать с удовольствием.
Да, и что там в титрах?..
Пиратский закон должны уважать все, черти поганые!
На дворе двух тысячи семнадцатый год. Со времени четвёртой части прошло шесть лет. Сказать, что смена режиссёра оказалась лучшей затеей для франшизы — не сказать ничего. «Пираты Карибского моря: На странных берегах» — фильм, по делу «хаянный» критиками и рядовыми зрителями. Вошедший на престол режиссёра Роб Маршалл сделал ужасную ошибку, которую можно было только представить — убрать морские сражения и заменить их бесконечными скитаниями по островам. Несмотря на солидную сумму, собранную в прокате (миллиард долларов), назвать успешным четвёртый фильм нельзя.
Снимая фильмы, подобно этим, всегда задаёшься вопросом: «Когда произойдёт осечка?». Первый фильм в серии был изумительным, к нему не было никаких вопросов. Второй держал планку и оставался плавать на уровне оригинала. Третий ругали за чересчур растяженый хронометраж и сюжетные ляпы, но в целом, это был отличный фильм, который радовал морскими баталиями. Наконец, настало время четвёртой части. Многие пророчили неудачу именно ей. Причин было не мало. Например, смена режиссера. Роб Маршалл, кой зашёл на стул директора ленты, не знал того, как снимать подобные картины. На тот момент в его списке фильмов числилось три малоизвестных картины, которые никоим образом не имели сходности с франшизой пиратов. Так и получилось. Многочисленные ругательства Роба Маршалла за его решение убрать морские баталии оказались критическими. Некоторые даже начали говорить, что «На странных берегах» — это Индиана Джонс с Джонни Депом. После недолгого собрания, боссы Disney заморозили серию на неопределенный срок.
«На странных берегах» — то редкое исключение, когда события фильма не самое ужасное, что можно увидеть в картине. Серия про Карибских пиратов всегда славилась своими морскими сражениями. Тем, что по-настоящему восхищало и веселило. События четвёртой части повествуют о молодом источнике жизни. Нежелание испанского и английского короля расставаться с морскими территориями из-за гнусных пиратов и нежелание последних расставаться с любимыми просторами приводят к новой борьбе. Джек Воробей, принуждённый ко всему ненужному для него делу насильственным образом, помогает своей давней подруге в этом нелёгком путешествии.
Все мы знаем, что Джек Воробей — развратник, готовый пойти на всё, что угодно ради рома и женщины. И когда-нибудь такой стиль жизни должен был показать Джеку, каково это — находиться на корабле в роли трюмочной крысы. Старая подруга Джека, Анжелика, вспомнила, что в её жизни был такой гулящий пират. Пробыв с ним, достаточно времени в прошлом, Анжелика обманом затащила его на корабль Чёрной Бороды — «Месть королевы Анны» и попросила (заставила) помоч. Сравнивать отношения Джека и Анжелики с Тернером и Суонн нельзя. У последних были искренние чувства, а у первых жизнь без обязательств. Джек в очередной раз искал с кем можно провести ночь, а Уилл настоящую спутницу. Однако, тёплые и довольно-таки горячие отношения между двумя пиратами оказались интересными, ведь Джек пытался доказать, что он не последний гад (хотя, так и есть), а Анжелика не простая девица с Тартуги (что опять же, так и есть).
Эдвард Тич — знаменитый пират Карибских островов. Начавший свою деятельность в 1713 году, но закончивший через пять лет, Капитан Тич заполучил всемирное уважение и страх благодаря своей харизме и отношению к делу. Чёрную Бороду уважали, но в то же время боялись все. Как друзья, так и противники — каждый из них не осмеливался неуважительно относиться к Эдварду, ибо каждый знал, что в конечном итоге их насмешки приведут к гибели… Очень жестокой гибели, коей боятся даже самые ужасные убийцы. К сожалению, всего этого нет у героя Иэна МакШейна, который собственно и исполнил роль Чёрной Бороды. В первую очередь, претензии идут не к самому Иэну. Сценаристы, кои расписывали героя, не учли одного — пират был жесток не требованиями ко всем, а наоборот, он сам был таковым. Вся жёсткость Бороды сводится к его постоянным приказам кого-то наказать или убить, хотя всё должно быть наоборот, учитывая его славную биографию. Стараясь прописать Тича главным героем картины, сценаристы непонятным образом делают из него второстепенного злодея, у которого совсем детские мотивы. Однако когда ситуация доходит до реальных действий выключается сам Иэн. Невозможность показать жёсткость от всего своего пылкого характера, Черная Борода становится одним из скучнейших персонажей серии.
Вердикт. Пираты Карибского моря: На странных берегах — не абсолютный провал в серии, но и не его похвала. Не сумев заменить любовную линию (после Уилла и Элиабет), а также убрав морские сражения, Роб Маршалл автоматически обрёк картину на провал. Герои Деппа и Пенелопы Круз — единственное, что радует в картине. Их отношения напряжены до накала, что позволяет посмотреть на Воробья с иной стороны. Казавшийся бабником пират (что так и есть) раскрывается несколько иначе. Прежняя любовь — то, что спасло фильм. Сарказм Джека и очередное везение вновь спасли фильм!
Я напиваюсь, но не настолько!
Приятного просмотра!
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