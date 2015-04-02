Пирамммида
– Смутные времена всегда порождали гениальных аферистов и проходимцев.
Гражданин России начала лихих 90-х, инженер Сергей Мамонтов, разрабатывает уникальный план быстрого обогащения – финансовую пирамиду. Мамонтов создает компанию под названием «МММ» и начинает выпускать и продавать собственные «ценные бумаги». Он устанавливает правило: сегодня «мамонтовка» всегда стоит дороже, чем вчера. План срабатывает: уже через пару недель народ выстраивается в очередь за «мамонтовками», и вскоре счет поступающих в «МММ» денег ведется вагонами и комнатами. Властные структуры в панике: если так пойдет дальше, скоро в руках Мамонтова окажется четверть бюджета страны!..
Как известно, пирамида «МММ» в итоге рухнула. Но осталось слишком много тайн. Что стало причиной краха? Каковы были истинные планы создателя «МММ»? Куда делись заработанные «МММ» деньги? Что стало с главными участниками событий?
И главное- могло ли все повернуться иначе?
А затем видимо для большего экшна просто начинает косить всех персонажей одного за другим, ну и уже практически ногой вталкивает любовную линию, которая постоянно вываливается из этой шаткой конструкции.
Все было бы просто печально, если бы не талантище Серебряков, вынесший на своих хрупких плечах все это барахло.
В общем, фильм можно не смотреть, лучше прочитать биографию Мавроди, в которой куда больше интриги и сюжетных наворотов, а параллельно посмотреть "Generation "П", дабы проникнуться настоящим духом эпохи.
5/10
