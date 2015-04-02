Меню
Пирамммида - тизер
Пирамммида. Тизер

Пирамммида. Тизер

Дата публикации: 17 сентября 2009
Пирамммида – Смутные времена всегда порождали гениальных аферистов и проходимцев. Гражданин России начала лихих 90-х, инженер Сергей Мамонтов, разрабатывает уникальный план быстрого обогащения – финансовую пирамиду. Мамонтов создает компанию под названием «МММ» и начинает выпускать и продавать собственные «ценные бумаги». Он устанавливает правило: сегодня «мамонтовка» всегда стоит дороже, чем вчера. План срабатывает: уже через пару недель народ выстраивается в очередь за «мамонтовками», и вскоре счет поступающих в «МММ» денег ведется вагонами и комнатами. Властные структуры в панике: если так пойдет дальше, скоро в руках Мамонтова окажется четверть бюджета страны!.. Как известно, пирамида «МММ» в итоге рухнула. Но осталось слишком много тайн. Что стало причиной краха? Каковы были истинные планы создателя «МММ»? Куда делись заработанные «МММ» деньги? Что стало с главными участниками событий? И главное- могло ли все повернуться иначе?
523561 2 апреля 2015, 12:51
Зацепила фраза из трейлера про "поставить весь мир раком"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
akravcov 2 апреля 2015, 12:51
Фильм классный получил удовольствие, для людей которым интересны финансы и масштаб рекомендую. Как и после просмотра социальной сети появились интересные идеи. Сейчас уже не проверить так ли это было на самом деле, но то что Мавроди вышел спокойно через 7 лет, говорит о том что в фильме возможно часть является истиной.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
На удивление хороший фильм вышел. Даже не ожидалось.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Первые полчаса фильма еще смотрибельны, а дальше просто суперхрень какая-то. Режиссера начинает штырить во все стороны, вроде пытается воссоздать историческую реальность, при этом скатываясь в трэш-фэнтези, тут же параллельно мутит детективную линию и пытается выжать из зрителя слезу (тема похищения дочки вообще как-будто из другого фильма притянута за уши).

А затем видимо для большего экшна просто начинает косить всех персонажей одного за другим, ну и уже практически ногой вталкивает любовную линию, которая постоянно вываливается из этой шаткой конструкции.

Все было бы просто печально, если бы не талантище Серебряков, вынесший на своих хрупких плечах все это барахло.

В общем, фильм можно не смотреть, лучше прочитать биографию Мавроди, в которой куда больше интриги и сюжетных наворотов, а параллельно посмотреть "Generation "П", дабы проникнуться настоящим духом эпохи.

5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
