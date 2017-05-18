Меню
Чужой: Завет. Трейлер 2
Чужой: Завет. Трейлер 2
1
1
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 1 марта 2017
Чужой: Завет
– новый трейлер продолжения легендарного "Чужого"
Развернуть
SKY
18 мая 2017, 20:52
Оценка
Риддли Скотт уже не тот(( в 2017 на таком уровне снимать фантастику - ну полный попс, плюс искажение оригинального сюжета и андроиды-геи...((
Испортили, как франшизу о терминаторе
6/10 макс
18 мая 2017, 20:52
2
0
Ответить
Демитрий Сильмарилл
18 мая 2017, 21:23
уровень -"Леголас съезжает на щите с лестницы, аки на скейтборде"
И так, пошли мы на премьеру аж в VIP зал, сели на мягкий диван, заказали закуски и началось представление! Представление заключалось в изрыгании на нас с экрана фекальных потоков состоящих из ахинеи, нелогичности и чудовищно заезженных штампов, доведя нас просто до состояния стыда за увиденное и нервного смеха .
А теперь чуть-чуть подробнее. Если ты помнишь момент из "Прометея", (из-за которого лично я чуть не дропнул это неплохое кинотворение) где экипаж одноименного летательного аппарата космически пафосно и космически нелепо самоубился о корабль предтеч, хотя мог и не умирать, то ЧужойЗовёт состоит из этого позора ЦЕЛИКОМ ! Все очень грустно, до сих пор под впечатлением. Хотя сейчас вспоминаем всю эту нелепицу, что мы увидели и смеемся. Один из самых комичных кадров- это момент когда товарищи приземлились на пять минут назад открытую экзопланету, но высадились без скафандров, подышали типа чуть-чуть, посмотрели друг на друга, сказали вроде норм и потопали чужих искать. Ой, какие нафиг микроорганизмы, не не слышали.
Короче весь фильм оказался на уровне -"Леголас съезжает на щите с лестницы, аки на скейтборде".
Прометей - это Интерстеллар и космическая одиссея в сравнении с ним, хотя новый Чужой вполне зайдет поедателям марвела или аналогичной жвачки для воспаленного мозга.
Последний раз хожу на сиквелы, теперь меня окутали серьезные сомнения на счет блэйдраннера. Пылание очага моего словами не передать.
к сожалению только 4 из 10, полный провал и это не имхо, так как мнений уже давно нет, есть только факты и они не в пользу этого шедевра.
18 мая 2017, 21:23
5
3
Ответить
khaos11
18 мая 2017, 22:50
Красивая идиотия "Прометея" продолжается...
Без оценки.
18 мая 2017, 22:50
1
0
Ответить
Denis Drozdovskiy
18 мая 2017, 23:14
Оценка
Хуже части не видел. Зря Ридли Скотту доверили эту франшизу. То ли дело Джэймс Камерон в первых частях...
18 мая 2017, 23:14
0
1
Ответить
Patronm4
19 мая 2017, 23:50
Оценка
-->Вы, читатель, всё равно пойдете на этот фильм. Поэтому скажу так:
худшая часть серии, на равных с Чужой 4("вкусовщина", но всё же). Хуже Прометея. Это вообще не Чужой, тут в фильме просто есть "чужой", он присутствует, да.
-->Не измеримая тупость персонажей; тупорылая, извините, главная героиня, в подмётки не годящаяся ни Элизе Шоу (прометей), ни уж тем более Рипли; порезанный фильм на минут ~30 из-за чего например Джеймс Франко сыграл в фильме 20 секунд, а главная героиня вообще не главная героиня, с ней просто нет сцен.. (дружно ждем реж. версию WELCOME!); посредственный насколько возможно сюжет (тем более в 2ух трейлерах и 1 тизере к фильму показали ВСЕ сцены, за исключением одной + вырезанное, чего нет в фильме :D); предсказуемые сюжетные повороты на 10 минут вперед; красивая картинка; саундтрек из оригинального Alien 1979 года, скорее позорящая классику; геи - всё это ждет вас в кинозале.
-->Не советую идти никому. Но вы все равно пойдете..
-->От себя 5 баллов из 10, за игру Фассбендера, за игру Дэнни МакБрайда, за картинку (графику, цвет.гамму, постановку).
19 мая 2017, 23:50
1
0
Ответить
Евгений Бессонов
20 мая 2017, 15:30
Оценка
Отличное продолжение Прометея , продолжение следует..
20 мая 2017, 15:30
1
0
Ответить
dk
21 мая 2017, 07:24
Оценка
Я думал будет лучше. Картинка красивая, остальное так себе
21 мая 2017, 07:24
2
0
Ответить
goxi
21 мая 2017, 22:55
Бесполезно писать отзывы если их трут модераторы....Фильм дерьмо.
21 мая 2017, 22:55
1
0
Ответить
goxi
21 мая 2017, 22:56
Всем привет,сходил недавно на "Живое" восторга особого не испытал,но было интересно....От "Чужого Завет" ждал более чего то эпического с развитием темы,сцена в начале фильма с роялем предполагала что будет философский расклад в фильме но и тут опять нет...
В общем вышел из кинотеатра с жутким чувством неудовлетворения и вспоминаются слова Андрея Сергеевича Аршавина: Ваши ожидания Ваши проблемы...
Вопрос доколе Аршавин будет прав?Наша жизнь становится этим лозунгом...
Больше всего удивляет(бесит) как быстро стали расти монстры от попадания в организм человека до взрослого ксеноморфа....
21 мая 2017, 22:56
0
0
Ответить
Nikolay Delv
22 мая 2017, 09:25
Оценка
Перед просмотром прочитал отзывы, поэтому ожиданий больших на фильм не было. Но... на удивление фильм понравился, не в духе серии Чужих, но добротный и интересный фильм. Из явных ляпов, как уже отмечалось, резануло глаз слишком быстрое "взросление" ксеноморфа.
22 мая 2017, 09:25
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
22 мая 2017, 12:09
в ответ на сообщение
goxi от 21 мая 2017, 22:55
Добрый день. Модераторы трут только нецензурную брань)
22 мая 2017, 12:09
2
0
Ответить
Александр Кантемиров
22 мая 2017, 22:05
Не знаю кто и что ожидал, но мне как поклоннику Чужого, фильм понравился. странно было ожидать от Ридли Скотта тупого повторения того, что было. Фильм несомненно не изобилует реками крови, но содержит массу более интересных вещей, если смотреть, не ожидая чего то адски ужасного. Все мастерски снято и содержит элементы квеста, связывающего части фильмов между собой, хороший фантастический фильм, выходящий за рамки "еще одной части" про Чужого. в фильме акцент сделан совсем не на Чужом, а на событиях, происходящих с людьми в космосе. очень классно! че вы так зашорились на первых частях? надо уже как то дальше двигаться....
22 мая 2017, 22:05
1
0
Ответить
Лев Останин
24 мая 2017, 01:25
в ответ на сообщение
Denis Drozdovskiy от 18 мая 2017, 23:14
Если бы ты был внимательнее, то не писал бы таких коментариев , ибо Ридли Скотт и есть основополагатель данной истории!
24 мая 2017, 01:25
1
0
Ответить
jc_86
24 мая 2017, 08:11
Оценка
лично мне,как фанату серии,очень понравилось!хотя минусов не мало!во-первых,не страшно совершенно - вздрогнула(как и весь зал)только 1 раз))а во-вторых,это явно не Прометей и не Чужой.фильм хоть и заявляли,как промежуточное звено,но уж слишком "середнячок"!но неоморф зубаст,а ксеноморф проворен и кислотен,так,что всё,как надо)
24 мая 2017, 08:11
0
0
Ответить
jc_86
24 мая 2017, 08:20
Оценка
и вот тут все говорят,что эмбрионы созревать раньше стали!по-моему это логично!это же самые первые ксеноморфы,находящиеся в непосредственной близости к мутагену(или как там его)!вы видели какой скорый был результат от контакта с этой штукой!в этом то,наверное,и причина быстрого развития грудоломов)
24 мая 2017, 08:20
0
2
Ответить
SKY
24 мая 2017, 09:04
в ответ на сообщение
jc_86 от 24 мая 2017, 08:20
Оценка
Ну бред же! Там даже заражение происходило не через личинку, а через споры по воздуху - это однозначно самый медленный путь.
24 мая 2017, 09:04
0
0
Ответить
Александр Кантемиров
27 мая 2017, 07:53
To Лев Останин - Если бы ты был внимательнее то понял, что имелось в виду что Ридли Скотт не повторяет того что уже делал ранее.
27 мая 2017, 07:53
0
0
Ответить
Алексей Хромов
27 мая 2017, 10:03
Завет. А был ли чужой?
Ставшую уже мировой легендой франшизу фильмов о «Чужих» начал когда-то, а точнее ещё в 1979 году, именно Ридли Скотт. Далее историю развивали совсем другие режиссёры, неоднократно меняя и каноны и само настроение повествования. Но всё-таки справедливо, что спустя более, чем 30 лет именно Скотт возвращается, чтобы завершить легенду.
Вышедший в 2012 году «Прометей» изначально задумывался как приквел к первому «Чужому», но при разработке сценарий ушёл настолько далеко от первоисточника, что самим ксеноморфам на экране просто не хватило места. Жёсткий фантастический триллер о противостоянии людей совершенному организму уступил место философской истории о поисках создателей.
Конечно, за это «Прометея» сильно критиковали, и перед выходом фильма «Чужой: Завет» Ридли Скотт заявил, что при съёмках учёл пожелания зрителей и ксеноморфам в этой части будет уделено значительно больше времени. Но никто не предполагал, что выйдет именно так.
Фильм начинается с философского вступления, снова посвящённого размышлениям на тему создателя и его творений, А потом сразу же начинается жёсткий экшн в лучших традициях классики – авария на космическом корабле, пожар, погибшие люди, аварийная посадка. Всё это должно настроить на ожидание того, что дальше станет ещё страшнее. Но тут возникает первая проблема фильма – зрителя толком не знакомят с героями. Непонятно как им сопереживать, если толком не понятно, кто они такие. Персонажи ведут себя максимально нелогично, высаживаясь на планету без скафандров или хотя бы кислородных масок и хватаясь за всё подряд в новом неизведанном мире. Это, конечно же, быстро приводит к последствиям, первые персонажи заражаются неизвестными вирусами и в них рождаются неоморфы – новый, довольно необычный вид чужих.
Тут возникает ощущение, что Ридли Скотт хочет нам показать традиционный фильм-слэшер, где логика не так важна, имеют значение только жестокие убийства. Возможно, это было бы и неплохо. Настолько масштабный трэш выглядел бы впечатляюще. Но нет, к середине сюжет снова склоняется к философской составляющей о боге, создателях и их детищах. И эта часть займёт очень много времени. Здесь спасает только мастерство Фассбендера, сумевшего сыграть двух разных андроидов, как бы странно это ни звучало.
Остальные же актёры вроде и на своих местах, но в фильме нет ни одного реально раскрытого персонажа. Даже те, кто находится в центре сюжета, кажутся какими-то статистами, их совершенно не жалко, им не сопереживаешь, а иногда даже путаешься кто есть кто. Вроде и понятна идея, хотели показать ситуацию, близкую к «Чужим» – второй части франшизы, но с простыми людьми, как в первом фильме, а не военными. Но на деле все они выглядят просто нелепо и неуклюже
А далее нас снова зашвырнут в сражения с чужими, причём уже в классическом их виде. И сюжет так и будет скакать туда-обратно, не давая сосредоточиться ни на динамичных моментах, ни на философских.
Создаётся ощущения, что Ридли Скотт попытался показать два фильма в одном: философскую драму и грубый слэшер с кровью. Каждая часть сама по себе довольно интересна и приятна, но беда в том, что они никак не могут состыковаться между собой и только мешают полностью проникнуться фильмом.
Остаётся только гадать, хотел ли режиссёр действительно снимать про Чужих или просто жанр и желания зрителей обязали его добавить ксеноморфов в картину. Или же наоборот, не получалось просто забросить историю «Прометея» и пришлось добавлять философию в трэш-триллер. Но результат вышел довольно посредственным.
К тому же, фильм так и не подвёл к истории, с которой начинался классический «Чужой», не ответил на большинство вопросов и добавил новых. Но обещают ещё одно или два продолжения. Может там зрителям помогут разобраться во всём.
5 из 10 баллов. Только за интересную игру Фассберндера и очередную встречу с жуткими ксеноморфами.
27 мая 2017, 10:03
6
0
Ответить
Леха
27 мая 2017, 16:43
в ответ на сообщение
Denis Drozdovskiy от 18 мая 2017, 23:14
Ридли Скотт снял оригинального Чужого в 1979 году. Камерон снял сиквел.
27 мая 2017, 16:43
1
0
Ответить
Сергей
28 мая 2017, 13:40
Хрень какаято, вместо брутально Рипли , сборище истеричек из кулинарного кружка (это команда космического корабля), обиженый андроид из за чашки чая, и не на грам не понятно откудо все взялось, да еще киборги-пидорги....это очень по европейски, вобще посматреть под пивко можно но не торт
28 мая 2017, 13:40
0
1
Ответить
Руслан
29 мая 2017, 06:06
Оценка
Худший из серии "Чужой(ии)". Общее минусовое впечатление скрашивает лишь неплохая анимация.
29 мая 2017, 06:06
0
1
Ответить
Ирина Ворошева
30 мая 2017, 22:34
Оценка
После просмотра фильма было жалко зря потраченное время.С первыми фильмами о чужом и рядом не стоял.
30 мая 2017, 22:34
0
0
Ответить
Андрей
1 июня 2017, 09:58
Оценка
эх, ждал большего!
являюсь поклонником Чужого, но...
ставлю 8 баллов только авансом и за 30 минут классического Чужого, а на мой взгляд, в фильме было не более! остальное не понятные диалоги!
считаю сценаристы переборщили с "величием" андроида Дэвида и очень жаль, что так убили Элизабет ;((
концовка тоже разочаровала, "Живая" концовка - всем хана! что-что, а концовки в Чужих были с мыслями и взглядом на будущее, с победой в битве, но не победой в войне.
резюме - ставлю в аналог Чужому 4, т.е. по сравнению с Чужим 1 и 2 - провально!
1 июня 2017, 09:58
0
0
Ответить
Вова Супрунов
1 июня 2017, 14:12
Оценка
жалко потраченных 125р
1 июня 2017, 14:12
0
1
Ответить
