Глубина восприятия
– Что если взять легендарного сноубордиста, молодого сноуборд-вундеркинда, одну красотку и еще одного парня и закинуть их в канадскую глушь, где само слово цивилизация теряет свое значение, а снег — это меньшее, о чем стоит беспокоиться. Оставить в их распоряжении несколько сноубордов и такое количество камер, что растерялась бы сама Мэрилин Монро. Мы хотели узнать, что из этого получится. И мы сделали Depth Perception. Помимо самого маэстро Трэвиса Райса, в фильме можно увидеть невероятное катание его коллег по команде, Брайана Фокса, Остина Суитина и сноубордистки команды Roxy Робин Ван Джин. Снятый в Британской Колумбии, удивительной природной зоне, которая считается самым удаленным от побережья тропическим лесом в мире, проект Depth Perception возвращается к истокам сноубординга и показывает связи между природой и райдерами. Этот фильм перенесет вас в загадочную сказку и покажет лучшее катание в бэккантри, которое можно найти на планете Земля.
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