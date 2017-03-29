Меню
Призрак в доспехах - ролик кудзэ
Киноафиша Трейлеры Призрак в доспехах. Ролик кудзэ

Призрак в доспехах. Ролик кудзэ

Дата публикации: 24 марта 2017
Призрак в доспехах – Недалекое будущее. Кибер-технологии подчинили себе все сферы жизни, а самые опасные преступники переместились в виртуальное пространство. Киборг-гибрид, стоящий во главе элитного подразделения полиции, идет по следу могущественного хакера….  
Ирина 29 марта 2017, 22:59
Оценка
Качественный киберпанк, атмосферный. Я даже и не знаю, какими должны быть спецэффекты, чтобы сделать фильм еще зрелищнее
29 марта 2017, 22:59 Ответить
Лайна Дьякону 29 марта 2017, 23:05
Оценка
Скарлетт очень крутая!
29 марта 2017, 23:05 Ответить
Лина Потапова 29 марта 2017, 23:07
Оценка
На самом деле, очень круто было видеть, как вместе работают европейцы и азиаты. Второй фильм после Великой стены - и такой же невероятный! Просто раздолье для кросс-культурного сопоставления.
И очень нравится, что в возможном будущем в принципе нет разницы, азиат ты, или европеец, или еще кто. Важны лишь обнимашки! \о\
29 марта 2017, 23:07 Ответить
Дмитрий Шейхет 30 марта 2017, 11:16
Странно какая нахрен Ханка если изначально главная героиня стала жертвой авиакатострофы и у нее был выбор быть инвалидом или получить кибер тело продолжить нормальную жизнь.Кузе тоже жертва этой аварии он отказывался принять кибер тело и принял его гораздо позднее.И произошло это когда они были детьми.Хорошо Майор есть Бато тоже а где Базу,Бомо,Ишикава.Арамаки совсем на себя не похож офицер разведки коим он является и очень искушенный политик.Не слова про Третью не ядерную мировую войну где Япония принимала участие и Майор воевала в ней.Вобщем так лучше прочтите мангу и посмотрите 2 сезона сериала и не тратьте время на голивудский высер.
30 марта 2017, 11:16 Ответить
Александр 30 марта 2017, 13:22
Оценка
Фильм приятно порадовал. "Терминатор" в юбке :). Замечательная компьютерная графика. Не пожалел, что потратил время ...
Фактически продолжительность 1 час 40 мин.
30 марта 2017, 13:22 Ответить
Павел Кореневский 31 марта 2017, 09:11
Сегодня оценим кино по любимой Манге)))
31 марта 2017, 09:11 Ответить
Владимир Замалютдинов 31 марта 2017, 19:18
я еще его не смотрел но почитал "Дмитрий Шейхет" то тут же передумал. раз так все переделали то тогда посмотрю мангу )
31 марта 2017, 19:18 Ответить
Владимир Замалютдинов 31 марта 2017, 19:18
в ответ на сообщение Дмитрий Шейхет от 30 марта 2017, 11:16
красава
31 марта 2017, 19:18 Ответить
Владимир Замалютдинов 31 марта 2017, 19:19
Хотя ради Скарлет можно сходить :-)
31 марта 2017, 19:19 Ответить
SKY 1 апреля 2017, 07:46
Оценка
Веселый одноразовый фильмец, красивый и наркоиманский)
7/10, сходить стоит, но только ради попкорна)
1 апреля 2017, 07:46 Ответить
Инзира Гареева 1 апреля 2017, 17:33
Мрачный, скучный фильм. Сценарий явно затянутый, избитый, впустую потраченные 2 ч
1 апреля 2017, 17:33 Ответить
dandelionli 1 апреля 2017, 21:12
Оценка
Фильм зрелищный. Спецэффекты скучать не дают. На главную героиню любуешься.
С точки зрения закрученности сюжета не бог весть что, но вполне достаточно, чтобы было интересно.
Единственное, что не понравилось и вызвало удивление, так это тот костюм героини, в котором она похожа на раздетого манекена. ) Неудачно.
Все равно щедро оцениваю фильм в 10 баллов из 10.
1 апреля 2017, 21:12 Ответить
Елена Боброва 2 апреля 2017, 19:39
сколько стоимость билета?
2 апреля 2017, 19:39 Ответить
Сергей 3 апреля 2017, 09:04
Фильм опоздал лет на 15, во времена матрицы было бы интересно, сейчас зевали от скуки и ушли с 2/3 фильма(кстати не одни мы). Хотя пионерам хавающим всякую трансформятину сойдет, проглотят с радостью.
3 апреля 2017, 09:04 Ответить
Антон Кумейко 3 апреля 2017, 12:16
Оценка
Выпустите на чешском
3 апреля 2017, 12:16 Ответить
Армен Мкртчян 3 апреля 2017, 14:44
Оценка
конченый фильм с пол фильма плюнул и ушел...как можно это в прокат пустить ? хотя последнее время все одно и тоже...СХОДИТЕ ЛУЧШЕ СПЛИНТ ВОТ ЭТО КИНО)))
3 апреля 2017, 14:44 Ответить
Maxim Motyrin 3 апреля 2017, 17:11
в ответ на сообщение Дмитрий Шейхет от 30 марта 2017, 11:16
Оценка
Дмитрий,
не вполне согласен.
Во-первых, несмотря на то, что Мотоко и Кузе были показаны детьми в какой-то из сцен, произошло все, когда они были взрослыми (упоминается, что они протестовали в какой-то организации...навряд ли детьми, так?)
Во-вторых, как минимум Ишикава показан, как, в прочем, и Тогусе, Сайто и тд. Ишикава вообще обозначен конкретней некуда - помимо прически, он в сцене появления заявляет, что у него нет имплантов, а в сценах с захватом он ходит со своим легендарным револьвером.
В-третьих, очевидно переработали сценарий - дабы понятно было большей доли зрителей (которой фильм и покажется скучным), и, наверное, не заморачиваться с флешбеками или предысториями. Тут даже не в ТМВ дело, а в самом "сердце" сюжета...
На мой взгляд, кто аниме любит - покатит)
3 апреля 2017, 17:11 Ответить
Avel Viktorovich 4 апреля 2017, 22:39
Мне не понравился фильм
4 апреля 2017, 22:39 Ответить
AnnaDemidova 6 апреля 2017, 00:08
Оценка
Фильм понравился. Особенное впечатление оставила тема ответственности врачей за свои действия. Фильм красивый и зрелищный, хотя насилия слишком много, но это - уже обычное явление. Скарлетт хороша и не только внешне. Ее героиня неожиданно трогает, если это женский вариант Терминатора, то она вызывает больше сочувствия и понимания. Сюжет предсказуем - ну, так это боевик, и ,кроме того, оригинал хорошо известен. Если же подводить итоги - то фильм оказался лучше, чем ожидалось.
6 апреля 2017, 00:08 Ответить
dk 7 апреля 2017, 07:46
Оценка
очень красиво, но как то ни о чем
можно глянуть разик и сразу забыть
7 апреля 2017, 07:46 Ответить
Олег Панов 7 апреля 2017, 22:57
Оценка
Неплохой фильм, любителям фантастики понравится...
7 апреля 2017, 22:57 Ответить
sled1974 19 апреля 2017, 01:24
Ну так, не плохой. На 4
19 апреля 2017, 01:24 Ответить
7.0 Призрак в доспехах
Призрак в доспехах криминал, драма, фантастика, боевик, 2017, США
