Призрак в доспехах
– Недалекое будущее.
Кибер-технологии подчинили себе все сферы жизни, а самые опасные преступники переместились в виртуальное пространство. Киборг-гибрид, стоящий во главе элитного подразделения полиции, идет по следу могущественного хакера….
И очень нравится, что в возможном будущем в принципе нет разницы, азиат ты, или европеец, или еще кто. Важны лишь обнимашки! \о\
Фактически продолжительность 1 час 40 мин.
7/10, сходить стоит, но только ради попкорна)
С точки зрения закрученности сюжета не бог весть что, но вполне достаточно, чтобы было интересно.
Единственное, что не понравилось и вызвало удивление, так это тот костюм героини, в котором она похожа на раздетого манекена. ) Неудачно.
Все равно щедро оцениваю фильм в 10 баллов из 10.
не вполне согласен.
Во-первых, несмотря на то, что Мотоко и Кузе были показаны детьми в какой-то из сцен, произошло все, когда они были взрослыми (упоминается, что они протестовали в какой-то организации...навряд ли детьми, так?)
Во-вторых, как минимум Ишикава показан, как, в прочем, и Тогусе, Сайто и тд. Ишикава вообще обозначен конкретней некуда - помимо прически, он в сцене появления заявляет, что у него нет имплантов, а в сценах с захватом он ходит со своим легендарным револьвером.
В-третьих, очевидно переработали сценарий - дабы понятно было большей доли зрителей (которой фильм и покажется скучным), и, наверное, не заморачиваться с флешбеками или предысториями. Тут даже не в ТМВ дело, а в самом "сердце" сюжета...
На мой взгляд, кто аниме любит - покатит)
можно глянуть разик и сразу забыть
