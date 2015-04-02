Время
– Добро пожаловать в мир, где время стало единственной и самой твердой валютой, где люди генетически запрограммированы так, что в 25 лет перестают стареть. Правда, последующие годы стоят денег. И вот богатые становятся практически бессмертными, а бедные, как всегда, обречены сражаться за жизнь.
Уилл, бунтарь из гетто, несправедливо обвинен в убийстве с целью грабежа времени и вынужден, захватив заложницу, пуститься в бега. Так, ежеминутно рискуя жизнью, эти двое становятся грозным оружием в борьбе с системой. Но вот вопрос: кто кого? А может быть, в дело вмешается третья сила?
Есть моменты над "посмеяться", а есть и на "подзадуматься", так скажем )✊
Рекомендую к просмотру!!!
10/10
2 из 10, балл за Аманду и ее спринт на каблуках, балл за часы.
Пы Сы: посмотрела раннее этого же режиссера - Гаттаку, нашла много общих мелких деталей✊
как говорится, стиль тот же, а качество упало ✊
день рождения Дарвина ✊
10 баллов
не шучу, я знаю день рождения Дарвина... и даже знаю кто это ✊
Ближе к середине хотелось этот фильм назвать "Робингуды современности"
✊
Вопросов много возникало✊ как люди могли спкойоно спать в том же гето, если время так легко украсть было, как таймеры появляются на руке, как богатые могли доверять своей свите, если они могли спокойно время это украсть....✊ ✊
Могла бы получиться отличная философская фантастика, а получился бессмысленный и беспощадный боевик про Робин Гуда хрен знает какого века. Давайте заберем время у бедных, отдадим его богатым. Ну что за коммунизм, е-мае?
Понравился Киллиан Мерфи с мордой кирпичем
Поразило в самое сердце то, как Аманда Сейфрид бегала короткие и длинные дистанции на 12 сантиметровых каблуках. Фигура у нее, конечно, мегакрасивая (хотя в черных колготках лучше не ходить).
Музыка неплохая. Пожалуй, все. Диалоги топорны, мотивы непонятны, характеры не прописаны
Ну прям мои впечатления! Ни убавить, ни прибавить. Убожество редкостное сделали испоганив прекрасную идею.
Авторизация по e-mail