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На расстоянии любви - отрывок 3
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На расстоянии любви. Отрывок 3

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Дата публикации: 23 августа 2010
На расстоянии любви – За пивом, разговорами о пустяках в баре и… за завтраком следующим утром безграничное остроумие и неподдельная искренность Эрин очаровывают недавно пережившего расставание Гарретта. Страсть вспыхнула и переросла в настоящую бурю чувств, захватившую молодых людей на все лето, но никто не ждал, что у романа может быть продолжение — ведь Эрин отправляется домой в Сан-Франциско, а Гарретт остается работать в Нью-Йорке. Однако шесть недель безумного веселья неожиданно стали очень значимыми, и оба больше не уверены, хотят ли они, чтобы все вдруг закончилось. Друзья Гарретта Бокс и Дэн шутят о полетной диете и «серьезных отношениях» с мобильным телефоном, но они не желают терять своего лучшего собутыльника из-за какого-то очередного романа. В то же время принимающая все слишком близко к сердцу и чересчур заботливая старшая сестра Эрин Коррин всеми силами старается удержать ее от того, чтобы бросаться в омут с головой. Но несмотря на тысячи миль и целый континент, их разделяющие, протесты друзей и родственников и самые неожиданные искушения, пара, быть может, сумеет сохранить то хрупкое чувство, столь напоминающее любовь, и с помощью эсэмэсок, порой весьма откровенных и эмоциональных, а также долгих телефонных разговоров в ночи преодолеть расстояние любви.
Комментарии Обсудить в чате
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olala 2 апреля 2015, 12:51
Я не советую смотреть этот фильм тем более в кино. Типичный американский юмор про пиво, дерьмо и секс. Честно говоря хотелось уйти с середины фильма.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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6.4 На расстоянии любви
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