Трансформеры: Месть падших
– Прошло два года с тех пор, как юный Сэм Уитвикки спас Вселенную, предотвратив глобальную битву между враждующими воинственными расами инопланетных роботов. Несмотря на свои героические подвиги, Сэм остается обычным подростком с обычными проблемами — поступлением в колледж и родителями. Разумеется, отъезд будет тяжело воспринят лучшим другом, роботом — телохранителем Бамблби.
Сэм изо всех сил пытается забыть о конфликте в Мишн Сити и вернуться к нормальной жизни. Однако битва между Автоботами и Десептиконами, несмотря на гриф полной секретности, многое изменила…
Деньги капают, а фанаты требуют продолжения. Что ещё надо для создания нового фильма? Правильно! Больше денег в графе "бюджет", больше роботов и больше тупости, которая здесь, кстати, преобладает над здравостью. Трансформеры, чья популярность увеличивалась с каждым днём после релиза картины в 2007 году, ожидало отличное будущее. Талантливые актёры, талантливый режиссёр - всё это было частью оригинального фильма, который благодаря этим вещам добился успеха. Предвещая сиквел, все ожидали, что получится не хуже, чем тогда. Но, к сожалению, синдром сиквелов, который популярен по сей день, успешно проявлялся и в 2009, при создании данной картины.
Первое, что хочется отметить - проблема с развитием роботов. Начавшийся в первом фильме, "бзик" продолжил своё путешествие и в сиквеле. Неудачные попытки развить химию между Сэмом и Бамблби приводят к детским сказкам, в которых суть одна - когда-нибудь между героями должна начаться взаимная любовь. У Сэма и Бамблби она есть, но показана столь неуклюже, что любовная линия между Микаэлой и Сэмом выглядит намного лучше, а её в фильме практически и нет. Так что выводы делайте сами. Новички среди автоботов, недавно прибывшие по сигналу Оптимуса Прайма, близнецы Скидс и Уили должны были привнести в картину больше юмора. С их приходом - это удалось, но получилось слишком заезжено. О самих близнецах мало что известно, кроме того, что они любят "подколоть" друг друга в самый неподходящий момент. Айронхайд, прославившийся тем, что невзлюбил человеческую расу из-за чрезмерной жестокости, по-прежнему здоровяк со здоровенными пушками. Опекун Бамблби из воина превратился в почтальона, который носится по-каждому сигналу Прайма или Уитвикки.
Второе, что требуется капитальной переработке - любовная и дружеская линия. Сэм, ярко показав себя в битве с Мегатроном, завоевал сердце красотки Микаэлы. Если в первой картине Сэм думал над тем, как представить себя девушке, чтобы понравиться, а не отпугнуть, то во второй части показывает себя слюнтяем, который боится сказать "я тебя люблю". Из бурных отношений, которые поражали себя своими поступками, получилась драматическая лирика. Меган Фокс, секс-символ ленты, из наивной школьницы превращается в заматерелую девушку, которая действительно обрела мозг. Она проявляет харизму, доказывая Сэму, что чего-то стоит и теперь её персонаж представляет более важную персону, чем ту, что была в первой части. Актёрская игра выглядит достойно, даже на фоне драмы. Сэм, окончив школу, начал учиться в университете. Осознав, что такое студентсксая жизнь, Сэм быстро находит себе друзей. Лео - интернет-предприниматель со своей точкой зрения на мир и бизнес-планом на будущее. Вообще, Лео ещё один комичный персонаж, который прибыл во франшизу, чтобы разбавить тусклую ситуацию. Его характер весел, персонаж казуален, а действия трусливы. Один из поводов, ради чего хочется смотреть картину.
Десептиконов по-прежнему не хотят делать главными лицами франшизы и это действительно ужасная новость. Фоллен, представитель более ранней расы трансформеров, желает избавить живые миры от солнца. Фоллен, чье желание преобладает над реализацией, не отличается от версии Мегатрона из предыдущего фильма. Слабые мотивы, подкреплённые желанием убить Оптимуса Прайма - глупо, не правда ли? Мегатрон, могущественный правитель десептиконов, изображен унылым подмастерьем, который имеет чёткую цель - служить Фоллену. Некогда великий трансформер превратился в посыльного. Радует лишь Старскрим, чье лицемерие - главное оружие трансформера. Он по-прежнему делает вид, что Мегатрон - это его властитель, и он хочет ему служить. Но на самом деле, Старскрим всё тот же лицемер, готовый подставить лидера, чтобы занять его место.
Не стоит расстраиваться, если Вы собрались это делать, прочитав первые три пункта. «Месть падших» может похвастать красочными битвами автоботов и десептиконов. Популярная по сей день битва Оптимуса и десептиконов в лесу, результат которой оказался трагичен, поражает больше не качеством съёмки, а эмоциями. Желание Оптимуса - не пустой звук. Он желает защитить не только Сэма, но и всё человечество. Он понимает, что если проиграет в этой войне, то конец наступит не только автоботам. Проигрыш - значит смерть. Финальная битва в Египетской пустыне отличается от Мишн-сити тем, что локация имеет однобокий тон. Светлый, тёплый Египет сменил разнообразные переулки городов, что не очень пошло на пользу картине. Сцены хоть и выглядят увлекательно, но однообразие быстро наскучивает.
Вердикт. «Месть падших» - определенно не лучшая картина во всей франшизе. Слабые попытки создать достойное продолжение привело к фиаско. И без того не лучший сюжет стал ещё хуже, приписывая к себе в разряд «ужасно» новых персонажей, которых не удосужились раскрыть. Игра некоторых актёров (Дюамель, Туртурро) позволяла фильму держаться на плаву, благодаря чему картина смогла не опуститься на самое дно. Из всей этой ленты радует, что это, по крайней мере, не худший фильм в серии. Как говорится: «И на том спасибо!».
Помнишь меня, мальчишка?
Приятного просмотра!
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