Третий лишний 2
– Плюшевый беспредельщик продолжает сводить с ума чопорную интеллигенцию. На этот раз говорящий медвежонок с большим эго и его длинноногая блондинка решили завести ребенка. Там где не постаралась природа, на помощь приходят звездные доноры, городские сумасшедшие и верный друг Джонни. Он только что расстался с Лори и готов к новым авантюрам. Третий здесь совсем не лишний.
Ставлю высокую оценку т.к. поржал от души )))
10\10
Лучше первой части. Больше пошлых шуток, отличная подача абсурдного юмора гарантирует отличное настроение.
Аманда Сайфред прекрасна, очень удивили драматические эпизоды в ее исполнении.
Всем любителям абсурда и стеба над реальностью рекомендую! Моя оценка 10 из 10
В общем моя оценка фильма 3 из 5, это именно тот классический варик когда первая часть в разы лучше второй, давайте я немного отойду от сюжета чтобы не сполить.
Что я называю хорошей комедией: когда минимум раз в 15 минут из 2х часового фильма я смеюсь+ если есть скрытый юмор (задний плане или узкоспециализированный юмор по картинам, которые выходили ранее, но это юмор именно 2го плана).
Я не скажу что фильм полное говно так как есть смешные сцены (их мало но они присутствуют) и смешные сцены которые по моему мнению должны быть на втором плане они присутствуют на первом и в принципе чувствуется уход от комедий российского производства.
Картина получилась слабая, как не пытался её украсить медведь своею хорошей игрой, в кинотеатре помимо меня было еще 2 человека (пара) при выходе с середины фильма она сказала «какую концовку можно ждать от отстойного фильма? Конечно отстойную» и на этом они ушли, конечно, парень-тряпка поплелся за ней.
Так во предостерегу тех кто не смотрел первую часть и собирается идти на этот фильм в свое первое свидание НЕНАДО ЭТОГО ДЕЛАТЬ, ЭТО ФЕЙЛ!!!
В общем, дождитесь торрента и смотрите дома с друзьями и бухлом чтобы особо не думать и ржать смотря такие комедии хотя бы над друзьями.
