Лоракс
– Недалекое будущее. Стоит нажать на кнопку — и мир изменится по твоему желанию: прямо под окном вырастут горы, во дворе зашумит океан. Единственная неприятность — все вокруг сделано из пластика. Но для влюбленного нет преград. Одно желание прекрасной девушки — увидеть последнее живое дерево, и он пускается в путь. На помощь ему приходит могущественный, но слегка приставучий Лоракс.
Дух живого леса
Красочный мультфильм о том, как важно заботиться о природе, и что все технические ухищрения никак не заменят живого окружающего мира, увлекательным и весёлым трёхмерным приключением разворачивается настоящей красивой сказкой, с яркими героями и потрясающим юмором.
Но в первую очередь хочется отметить даже не экологический смысл, мораль или смешных лесных зверушек, а тот факт, что в первые за много-много лет в мультфильме колоссальным великолепием удались приятные песни, действительно запоминающиеся и надолго остающиеся в памяти, шикарно написанные и очень заводные! Начальная песенка про город Всемнужвиль и финальная композиция "Пусть растёт!" обязательно запомнятся надолго и будут всплывать в памяти вновь и вновь своим заводным ритмом и отличным текстом.
Разумеется помимо чудесного музыкального сопровождения нельзя не сделать акцент и на Денни ДеВито, озвучившим своего героя - пушистого Лоракса в оригинале, но и на многих других языках типа немецкого, испанского, и, самое главное, на русском! Говорящий с акцентом умилительный рыжий Лоракс - чудо обаяния и уморительный набор фраз и шуточек, регулярно окруженный забавными ситуациями.
Невесть насколько далёкое потенциальное будущее, показанное в мультфильме, живёт по техническим законам стабильности капитализма, когда за высокими стенами индустриального города уже не видно, как погибает природа, как вырублены все леса и не осталось ни одного дерева. Но всегда есть люди, готовые идти против ужасной системы, против псевдо-стабильности и рамок ограничений. Молодое поколение, требующее свободы, начинает блистательную революцию против развернувшегося режима и ради возвращения красоты окружающего мира. Свободы, обозначенной здесь воздухом, так как кислород деревья производят совершенно бесплатно и естественно, а тоталитарный магнат - владелец города, продаёт воздух местным жителям за деньги, наживаясь на потребностях людей.
Революционно-бунтарская сказка с моралью о бережном отношении к окружающей среде несётся в далёкое прошлое, когда деревья ещё были большими, настоящими и живыми, полными милых медвежат, замечательных милых рыбок и прочей живности, а решивший срубить дерево человек (одержимый жаждой обогатиться) вызывает таинственное и мистическое существо. Мохнатый и усатый Лоракс - дух живого леса, защитник природы и главная совесть окружающей среды, многократно пытается запретить вырубку лесов, предупреждая о последствиях, пока не стало слишком поздно...
Общая драма опустошения зелёных территорий преподносится в окружении уморительных шуток и комичных сцен. Забавные мишки берут за душу своей наивностью и очарованием, а чудесные рыбки напевают знаменитые киношные мелодии и веселят своими разнообразными выходками. Человеческие герои вышли понятными и простыми, порой слегка карикатурными, но все же очень приятными и милыми по части своего дизайна и анимационной проработки.
Приятная анимация в столь замечательной истории вызывает ещё больший восторг, и помимо всех комичных элементов здесь не мало и просто захватывающих приключений, погонь, интриг и уже выше нахваленных музыкальных номеров. Многие персонажи второго плана столь изящно и юморно дополняют общую картину, что без них мультфильм был бы уже совсем иным. Здесь всё продумано до мелочей и очень цельно собрано в одну глубокую и красивую историю. "Лоракс" - сказочный, весёлый и полезный мульт, как для детей, так и для взрослых. Сплошное удовольствие смотреть и пересматривать такие замечательные анимационные картины!
10/10
Родители с детьми уходили через 30 минут просмотра мультика . Чушь редкостная. ❗️
