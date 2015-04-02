Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Пипец - трейлер red band
Киноафиша Трейлеры Пипец. Трейлер red band

Пипец. Трейлер red band

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 22 декабря 2009
Пипец – Дэйв Лизевски живет в одноэтажной Америке. Он не геймер, не качок и не наркоман, он самый обыкновенный подросток. Когда он не околачивается в местном магазинчике комиксов с приятелями Тоддом и Марти, то мечтает о собственной учительнице и первой красавице класса Кэти Доксма. Единственное, что отличает Дэйва от всех остальных — это умершая год назад мать. Из этой смеси нормальности, подростковых желаний и злости и рождается идея стать супергероем по имени Мордобой. Первая ночь в костюме и маске заканчивается для него ножевым ранением и бегством. Но после выздоровления Дэйв понимает, что не хочет расставаться со своей мечтой. И когда удачно предотвращенное ограбление магазина привлекает к нему внимание прессы, Мордоя затягивает в темный мир борьбы с преступностью. А в напарниках у него появляется Красный Туман.
Все трейлеры фильма
Пипец - дублированный трейлер дублированный трейлер
Пипец - отрывок "подарок на день рождения" отрывок "подарок на день рождения"
Пипец - дублированный отрывок "папаня и убивашка" дублированный отрывок "папаня и убивашка"
Пипец - трейлер 3 трейлер 3
Пипец - дублированный трейлер для взрослых дублированный трейлер для взрослых
Пипец - музыкальный клип mika на песню kick-ass музыкальный клип mika на песню kick-ass
Пипец - трейлер 2 red band трейлер 2 red band
Пипец - интервью со съемочной площадки интервью со съемочной площадки
Пипец - промо-ролик hit girl (убивашка) промо-ролик hit girl (убивашка)
Пипец - red band трейлер red band трейлер
Пипец - дублированный тизер дублированный тизер
Пипец - трейлер трейлер
Пипец - отрывок 1 отрывок 1
Пипец - тизер тизер
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Serene, 15/04/2010 - 10:02:14):категорически понравились лишь сцены с Кейджем (как ни странно) и финальные минут пятнадцать (когда кино наконец ушло в желаемый отрыв)

7/10





Гоблинский перевод не очень. Не весело. Матом разговаривают, но не шутят.

Вронский гораздо симпатичнее с натуральными кудряшками✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

8.0 Пипец
Пипец боевик, драма, комедия, 2009, США
Колбаса - трейлер 01:50
Колбаса  трейлер
Мокрячок Попай - дублированный трейлер 01:27
Мокрячок Попай  дублированный трейлер
Чебурашка 2 - трейлер 01:13
Чебурашка 2  трейлер
Взвести курки - дублированный трейлер 02:23
Взвести курки  дублированный трейлер
Семейное счастье - трейлер 01:42
Семейное счастье  трейлер
Яга на нашу голову - тизер 01:18
Яга на нашу голову  тизер
Горыныч - тизер-трейлер 00:54
Горыныч  тизер-трейлер
Алиса в стране чудес - тизер-трейлер 01:12
Алиса в стране чудес  тизер-трейлер
Девушка Миллера - trailer 02:22
Девушка Миллера  trailer
Долгая прогулка - дублированный трейлер 02:20
Долгая прогулка  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше