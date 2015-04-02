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Трансформеры 3: Темная сторона Луны - ТВ-ролик
Киноафиша Трейлеры Трансформеры 3: Темная сторона Луны. ТВ-ролик

Трансформеры 3: Темная сторона Луны. ТВ-ролик

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Дата публикации: 2 февраля 2011
Трансформеры 3: Темная сторона Луны – Для наших героев наступили печальные будни: Сэм потерял Микаэлу, правительство выпускает законодательный акт о выселении Автоботов с Земли, а пока Мегатрон скрывается после позорного поражения Фоллена, десептикон Шокуэйв, правитель Кибертрона, готовится нанести визит нашей планете с совсем не добрыми намерениями. Действие заключительной части трилогии на этот раз охватит не только Землю, но и Луну, темная сторона которой хранит не менее темные тайны.
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OTOHb 2 апреля 2015, 12:51
Ребятушки, а где будет премьера в Питере?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
OTOHb 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (I_AM_PASHA, 03/06/2010 - 14:39:31):



по мне так одну шлюху другой заменили, и никто ничего не заметит
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
OTOHb 2 апреля 2015, 12:51
ппц 29 в сраном синема парке с самого утра будут показывать, в мираже с 30 и еще нет расписания...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
OTOHb 2 апреля 2015, 12:51
блин, вру

28 премьера у них

хотел на премьеру, очень, но я не могу жертвовать своими впечатлениями и эмоциями

я лучше 30 в Мираж пойду, чем в эту помойку
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GoodFella 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (OTOHb, 21/06/2011 - 12:28:13): в сраном синема парке

Как по мне, в городе есть только 1 сеть кинотеатров, которая на все 100% достойна этой фразы-кронверки. Синема Парк еще очень и очень неплох.

По теме, хотелось бы увидеть хотя бы 1у часть без этого глупого юмора, пафоса и нелепых диалогов, понимаю что не та тематика, но все же. Перевод в трейлере (так значит мы не одни во вселеной-да сэр, не одни) шикарен и заранее настраивает на позитивный настрой✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
OTOHb 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ProfiCinic, 24/06/2011 - 01:43:28):В фильмах от Бея - не дождетесь. Они рассчитаны на детвору с покормом вместо мозгов. Хотите нормальный сценарий, смотрите Transformers Movie 1986.

дайте мне смайлик с фейспалмом

Цитата (GoodFella, 23/06/2011 - 19:00:31):на все 100% достойна этой фразы-кронверки

Кронверки даже названия помойка не заслуживают, такие кинотеатры нужно сжигать
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
OTOHb 2 апреля 2015, 12:51
я тоже минуты считаю)))))

Тебя не затруднит написать, какой аймакс и как качество?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maklay 2 апреля 2015, 12:51
Ну незнаю,незнаю. Мне вторые больше понравились,чем первые.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
ТРАНСФОРМЕРЫ !!!!!!!!!!!! АААааааа SUUUPERRRRR !!! Быстрей бы суббота =)))))



ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ !!!!!!! Сразу , знаю будет НЕ РЕАЛЬНО КРУТО !!!!!!!!!!!✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Смотрел первые, не смотрел вторых трансов. По смутным воспоминаниям, в третьих больше экшна чем в 1ых, но меньше смысла.

Третьи - где-то для среднего школьного возраста фильмец. Сюжета ноль, только в сумме минуты три веселило присутствие Джона Малковича. Эффекты хорошие, но не спасает.

Ещё и дико затянуто.

5/10

По сравнению с недавним - лучше Фонаря и Супер 8, хуже Икс Мен.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
OTOHb 2 апреля 2015, 12:51
сходили вчера

нужно было МЕНЬШЕ ЛЮДЕЙ И БОЛЬШЕ РОБОТОВ

десептиконы кроме Шокуэйва не впечатляют, похожи на тупых обсосов, не понимаю, как интересно с такими воевать)))

вообще десептиконов разложили как щенков, я имею ввиду шокуэйва, старскрима, мегатрона. как-то даже комично, я не чувствовал детства. раньше драки были эпическими))



вот с этим соглашусь: "В первых был эффект ожидания всего детства. И он был оправдан."



но я всё равно пойду ещё в аймакс, потому что если отбросить негатив драки роботов просто восхитительны.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ , этого ГОДА !!!!!!!!! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ProfiCinic, 29/06/2011 - 01:04:30):



ЧТо ? ВСЕ 3-и части АФИГЕННЫЕ !!! СУПЕРСКИЕ !!!!! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение 523561 от 29/06/2011 - 01:11:57


хахаха хуже Икс Мэн ? хаха ну ну ТРАНСФОРМЕРЫ ЛУЧШИЕ !!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
AdamSmith 2 апреля 2015, 12:51
сходил в люксор в Вегасе на Мкаде который, посреди сеанса вырубили свет, так и не досмотрел этот "шедевр"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
OTOHb 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ProfiCinic, 29/06/2011 - 20:11:14):Все три части отстой, после Муви 1986

чувак расслабься)))

все в топе уже поняли, что ты не...вый фан и смотрел "Муви 1986"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Angelina270 2 апреля 2015, 12:51
Я вчера ходила на трансформеры)Фильмулёт,отпад мегакино)Всем советую посмотреть✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GoodFella 2 апреля 2015, 12:51
Отвратительный фильм вышел, честное слово, таких тупых диалогов я давно не слышал. Графика да, хороша, но это фильм а не 10 минутный трейлер.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
МЕГА ФИЛЬМ !!!!!!!!!!!! СПЕЦЭФЕКТЫ , потрясают воображение !!!!! Лучший фильм года



10/10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Фильм свалился в мелодраму, и то, что страсти межгалактического масштаба, ситуацию не спасает. Как и робкие попытки сострить. Разве что Туртурро отжигал, как всегда.



Уж сделали бы совсем мрачно и страшно. Война, так война. Воевали-то красиво.



Эта новая Барби какая-то неживая. На шпильках, изящно семеня ножками, от Мегатрона, ну-ну...



На Луне, где воздуха нет, вдруг грохот и шум. Целую планету переместили без последствий в виде силы притяжения, эх, да что говорить!..



ЛаБаф перерос Трансов, пора ему выбираться из песочницы.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maklay 2 апреля 2015, 12:51
Был вчера в Галерее,в Imax.Присоединюсь к другим об урезании фильма часа на пол,действительно подзатянули.А так вообще остался доволен от трансформеров,картинка очень радует.✊ Фильм стоит посмотреть хотя бы из-за попки в 3D на огромном Imaxсовском экране))))))Обидно за Шоквейва((толпой завалили его,как то не по автоботовски.Даже сам Оптимус от него убегал!Даёшь отдельный фильм про становление Шоквейва✊ уж очень он мне понравился.А так 8 из 10,только из за лишних 30 минут!А сюжет тут искать и не надо,во всех трёх трансформерах сюжет сводится к противостоянию между автоботами и десептиконами!И вообще десептиконы должны были победить,если не тупость и жадность до власти Мегатрона!Был бы Шоквейв предводителем,то хана была бы автоботам.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Darkside 2 апреля 2015, 12:51
В целом приятное впечатление, захватывает, все прорисованно и сделанно достойно, но все равно какой то сцука детский, но как говорили, диалоги не фонтан, и сильно затянут, поменьше соплей, на час смело можно было бы сократить.... А детский потому, что роботы слишком очеловечены, даже мля лица им нарисовали...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Фильм стремится быть грандиозным и впечатляющим,что с такими культовыми персонажами сделать несложно,задействуя супер-спецэффекты.3D получилось средненьким,но в остальном фильм произвёл впечатление,правда стал утомлять к концу✌️ .Что-то с юмором не заладилось на этот раз ✊ .Кто-то из зрителей конкретно угорал,корчась от смеха✊ и это больше всего удивило меня,как человека,которого развеселить совсем не сложно✊



8\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Тоже седня посмотрели в обычном (Кронверк), долгое какое кино...... ✊

Про эффекты - 100 балов, не поспоришь. ✊

Девушка - красивая, но слиииишком сладкая во всем, включая голос. Предыдущая по типажу такая же, вечно в предэкстазном состоянии на лице✊ , ну да ладно, зато обе красивые.:) Как парню-то везет на таких ✊

Про сюжет - половины нюансов войны не поняла, в целом-то картина ясна, но про некоторых персонажей и идеи довольно смутно...


А ваще - посмотреть интересно!!!

9/10✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
посмотрела...жуткое дермище!!!!!! я так понимаю современный Голливуд задался целью сделать из подрастающего поколения дэбилов..✊

прочла рецензии американский критиков один пишет.."Питер Треверс, Rolling Stone: Просмотр «Трансформеров 3» потихоньку убивает что-то внутри. И это будущее кинематографа? Господи, спаси! Майкл Бэй, ты снова сделал это."..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GoodFella 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ProfiCinic, 04/07/2011 - 01:11:24):Роллинг стоун одним лижет задницы усердно, других сливает в унитаз. Так что: Фак Роллинг Стоун!

Может быть и так, но в данном случае, он прав на 100% ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
piklic 2 апреля 2015, 12:51
Крик души, но такой хрени я не ожидал. Заплатив за 3D 500 рублей , думал,что будет шикарный фильм с динамичным сюжетом и мега спецэффектами, в итоге , сюжет бредовый , динамики вообще нет, спецэффекты на уровне , но не лучше ,чем в других частях, 3d не впечатлило. Но самое главное разочарование -это маникен с большими губами, порхающая , как бабочка , на каблуках , которая постоянно пыталась красоваться в камере . кто-то писал , что она красивая , лучше ,чем Фокс , но ребят не знаю, у всех вкусы разные..Короче ,если бы знал,что будет такой фильм, ни за что бы не пошел!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Adviser 2 апреля 2015, 12:51
Уважаемые Вы мои "кинокритики"! ✊

Когда Вы уже, наконец-то, перестанете от зрелищных, наполненных потрясающими спецэффектами и отменной МЕГАкачественной графикой, снятых по мотивам ДЕТСКИХ (определяющее слово) комиксов и мультиков художественных фильмов, ожидать глубокой сюжетной линии, высокоинтеллектуальных монологов и т.п.???!!!

Может быть Вам еще подать действие, соблюдающее все релятивистские законы физики???

Тогда ходите на сеансы в Дом Кино - там достаточно часто показывают шедевры современной и не очень современной кинематографии... Там Вам будет и потрясающей глубины сюжет, и наполненные глубоким смыслом диалоги... И законы физики, скорее всего, не будут нарушаться.

А если подучить оригинальный язык и смотреть фильмы БЕЗ перевода - можно вообще выяснить, о чем же на самом деле тот или иной фильм! ✊



ТРАНСФОРМЕРЫ 3 (впрочем, как и предыдущие части) - потрясающее современное зрелище, для съемок которого было использовано самое новейшее оборудование и программное обеспечение. И лента заслуживает самых высоких оценок с точки зрения своего основного оцениваемого показателя - визуального и звукового ряда.

Смотреть ОДНОЗНАЧНО только в 3D.

А тем, кто не видит явного отличия 3D технологии от классической - рекомендую либо грамотнее выбирать 3D кинозалы, либо сходить к доХтору и проверить зрение... ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Первое, что хочу сказать о фильме «Трансформеры: месть падших» это то, что это великолепный двухчасовой экшен! Для меня это самый лучший блокбастер 2009 года! Мне так понравился этот фильм, что даже описать словами трудно! Эти фееричные спецэффекты, комические персонажи, юмор… Это воистину идеальный фильм. Я смотрел и первую часть и был под впечатлением и от этого фильма. Но я даже не ожидал, что следующая часть будет такой захватывающей! Всем, кто не посмотрел, обязательно советую взглянуть! Никто не пожалеет, посмотрев этот фильм.:)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
Я совсем не понимаю того ажиотажа, который вызвал этот фильм. Сделали много шума из ничего.:/ Это, возможно, из-за того, что мне не нравятся фильмы такого рода, но факт остается фактом – после просмотра фильма у меня болела голова и глаза. Наверное, единственное, что было положительным в фильме так это немногочисленные шутки. Слишком много спецэффектов. Чересчур много. Это больше похоже на бутерброд из взрывов, трансформаций и спецэффектов, ежели на фильм. Моя оценка фильма 3 из 10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Если честно, то я обескуражена таким большим количеством восторженных отзывов. Может фильм и зрелищный, но не интересный и уж тем более не красивый. В этом фильме, кроме очаровательной Меган Фокс, саундтреков и графики, нет ничего положительного. Сюжет какой-то пресноватый. Мне он не понравился. Вообще, от первой части я тоже была не в восторге, но эта часть мне не понравилась больше, чем предыдущая. Игра актеров не блещет особым талантом, юмор натянутый и глупый. Не советую смотреть этот фильм тем, кто его ещё не видел.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Adviser 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Pridon, 04/07/2011 - 14:27:06):Во первых не вам двум орлам с сообщениями у одного в единственном числе а у второго всего 5 рассказывать нам что нам искать в фильме а что нет.

^^^ Вот тут, признаться честно, усомнился во вменяемости автора... ✊

Цитата (Zotov82, 04/07/2011 - 13:24:49):Я тебя маленько расстрою, в комиксах сюжет есть. Причем прописан он там очень четко и хорошо.И можно было под напрячься и взять сюжет из комикса, а не придумывать бред сивого мерина на 3 часа экранного времени.

^^^ Дружище, я в ранней юности сильно балдел от мультипликационного сериала про Трансформеров. Мне в тот момент казалось, что интереснее мультика в мире нету! ✊ Я был в них, практически, влюблен! ✊

И вот, несколько лет назад, я наткнулся в сети на архивы с этими мультами... Дай, думаю, посмотрю - освежу в памяти, так сказать...

Мне хватило 20 минут, чтобы испытать полный спектр ностальгических эмоций - ФСЁ. Дольше я этот, по меркам взрослого человека, бред смотреть не смог... ✊ Про диалоги героев я вообще не говорю....

Комиксы я в юности не читал, ибо родственников за бугром не имеется... )))

Но после прочтения того, что ты, дружище, написал - поспешил найти в интернете оцифрованные оригинальные комиксы - и, не могу с тобой не согласиться, сюжет - великолепный...

Цитата (Pridon, 04/07/2011 - 14:27:06):Неговоря уже о том что это фильм о роботах. А не о куче людей, их взаимоотношениях, их шутках и тд и тп.

^^^ Начнем с того, что Трансформеры - это фильм не о роботах, а о людях. И, как ни крути, а кроме человеческих качеств нам, людям, никаких других качеств Трансформерам не придать, ибо примера у нас, кроме своего собственного, больше и нету... ))) К тому же, если бы в этом фильме не было людей, то его бы посмотрела знААААчительно меньшая аудитория...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Искренне завидую тем, кто словил кайф от просмотра. Нам вот или с местами не повезло, или зал не тот выбрали, но 3D крышу не снесло. Война зеленки с желтухой 3D в "Фонаре" и то впечатлила сильнее.



Хорошо, когда в экшене есть смысл. Еще лучше, если есть стиль. Идеально, когда и то, и другое, как, к примеру, в Матрице.



Когда транжиришь свое время на это дело, хочется получить что-то взамен. Хоть чуть-чуть. Эмоции чтобы, прикольные фразы, персонажи-обаяшки.



Кроме Бамблби с его милой покемоновой мордахой в плане положительных эмоций ничего, по нулям.



Абидна, да.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mujus 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (alekseevau, 04/07/2011 - 21:44:39):imax стоит идти ?

Ходил в IMAX на трансформеров - не впечатлило, ощущения были как от простого RealD, а денег взяли в 2 раза больше. Фильм разок в 3D посмотреть можно, если нравятся фантастические фильмы.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (zhenya_sto, 05/07/2011 - 10:35:24):Трансформеры - безусловно не шедевр, но и никакой не шлак. Это кино не для мозгов, а для глаз. От таких фильмов получаешь не интеллектуальное, а чисто эстетическое (визуально-звуковое) удовольствие. Такие фильмы тоже нужны, и вы, уважаемые "высокоинтеллектуальные" кинокритики не правы, если считаете, что такие фильмы надо ликвидировать из киноиндустрии. Умные фильмы быстро надоедают, посмотришь 5 таких подряд, и всё: мозг требует разрядки, а душа требует чего-то красочного, бодрого, весёлого, с драйвом. Тут и появляются Трансформеры.

Фильму не обязательно быть умным, чтобы нравиться.

Да кое-кто и не считал, что продолжение кибертронных сумерек будет умным...в первых двух частях этому неспособствовало лицо Лисицы Меган {ну и остальные выпирающие части тела тоже}...в третьей с умом ну совсем беда...разве что план по вторжению кибер-мира туда-сюда...

сразу дам оценку главным моментам:

1) отправьте эту девку обратно трусы рекламировать сразу же после окончания трансов в прокате...ну есть у нее ноги, но одними же ляжками с таким лицом сыт не будешь...не люблю Лисицу за внешний пафос {хоть и есть откуда ему взяться, тк внешность присутствует}, но это создание - плевок в лицо всем симпатичным актрисам...понятно, что кибертронные сумерки игру главных актрис в принципе не предполагают...но уж если сделали образ супер-секси барби в первых 2х частях - извольте соответствовать...вот то деревянное создание на ножках...ну блин, я бы силикона подкачал и в порно, в порно...чтобы ни бе, ни ме...только ах да ох

2) далее...к вопросу о визуальной составляющей...в 3д я поперся...где-то там краем уха слышал, что Кэмерон Бэю камеры от съемок Аватара дал поюзать...хз кто там кому что дал, но 3д весьма средненькое {в варианте долби} где-то на уровне Гадкого Я...тот я кстати тоже в долби оценивал, а вот Аватар не помню...ладно гляну что-нить специально, мб мне просто реалд больше подходит. Понравился момент с куском небоскреба на другом небоскребе...содрали с Монстро надо думать...только здесь стекла были получше нарисованы, тк дневное освещение, горящие светом квадратики, запах от 3д и все такое...опять же в Монстро хоть последовательность действий есть: ✊ подымались, потом обратно лазили...а здесь - залезли, полетали-полетали...бах уже на земле едут на кибер-машинах...неувязочка...надо думать, прилетел на лианах тарзан и всех спустил, а я этот момент за невнимательностью прожевал попкорном...

3) ну и последнее...деспот Малкович порадовал: красное на желтом действительно никак вообще, фотки на столе внушают, да и всего два забавных и интересных персонажа по фильму: его босс + бывший спецагент, разбогатевший на книжках и шоу ✊ ...тема нетрадиционных отношений в туалете опять же...ну короче юмор есть, хоть и слегка пованивает...но за неожиданностью будем считать - прокатило.

В итоге имеем абсолютную жевачку...имеется подозрение, что подобные голливудские сериалы-развлекаловки после первой части нужно смотреть в 2д или дома с двд-рипа...тогда настрой будет получше на выходе...тк 2 часа жевачки - челюсти, извиняюсь, устают.

ps 7/10

pps ааааа да забыл: не могу не отметить героические действия двуногих всю вторую половину фильма...они героически бегали сначала взад, потом вперед, потом опять взад, потом в зад десептикона...лабёф при этих забегах в обязательном порядке держал за ручку эту деревянную...кстати, упущен отличный момент: он неплохо летал на веревке за ослепленным кем-то там...вот когда надо было деревянную добавить с ее ручкой...разлетевшиеся в трех координатных осях по кадру конечности с 15-сантиметровыми каблуками...это дааа ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Юлия135 2 апреля 2015, 12:51
а мне очень понравились "Трансформеры"! ходили на 3D, спецэффекты супер! сюжет и идея удались, связала все три части в 1 целое.так что фильм отличный, хотя мне казалось, что третья часть будет фигней, как это обычно бывает в продолжениях.также было здорово увидеть фильм в "Галактике" раньше, чем в других кинотеатрах города.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
piklic 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (zhenya_sto, 07/07/2011 - 10:40:30):Я не фанат Трансформеров. Я просто люблю фантастические боевики.

И я адекватно смотрю на вещи. Не согласен, что фильм плохой (дерьмо, отстой и т.д.), и я пытаюсь доходчиво до вас это донести.

А твоя оценка "фильм дерьмо" на порядок глупее самого фильма, никак не обоснована, и вообще не несёт никакой смысловой нагрузки, следовательно не берётся в расчёт.



Не пойму, ты режиссер что ли? чего так фильм защищаешь! молодец, высказал свое мнение, у всех мнения разные , кому-то понравился, мне например нет, хотя я этот фильм ждал с нетерпением и я тоже люблю фантастические фильмы, но заметь, никто кроме тебя не навязывает свое мнение другим и не пытается что-то там доходчиво донести!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
SamuraiJack 2 апреля 2015, 12:51
Мда, сколько людей, столько мнений!!!

Мне было бы интересно узнать, тем кому фильм не понравился, какие фильмы вобщем по душе? Ежик в тумане?

Третья часть трансформеров, самая мощная, посмотрел на одном дыхании!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kiska88skaska 2 апреля 2015, 12:51
Фильм мне понравился, много спец эфектов....НО я не могла смотреть на эту губастую блондинку.... Меган мне больше нравилась, она по крайней мере на экране выглядела настоящей а не разсфуфыренной куклой✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 13/07/2011 - 09:20:45): и рот большой, рабочий

апаснаааааа!!!(с)

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 13/07/2011 - 23:27:55):Это мой брат так говорит

твой брат - комментатор В.Гусев? ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
0782 2 апреля 2015, 12:51
жуткая мутатень, смысла нет, жутко затянут. чушь,чушь, чушь!!!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (George LookAss, 05/08/2011 - 13:46:13):В следующих фильмах всё таки хотелось бы, чтобы главными героями были именно трансформеры, люди с их соплями надоели!

только в том случае, если создадут соответствующие высокому уровню интереса характеры роботов с предысторией, с увлекающим сюжетом и тд и тп, но это уже будет полный перезапуск франшизы и совсем другое кино, а не набор спецэффектов на 2 часа, разбавленный...кхм...не пойми чем...

уж если из обезьяны сделали вполне занимательного персонажа {зачем далеко ходить за примерами, возьмем последнее ✊ }...то что говорить про роботов, у которых вообще-то должен быть совсем не artificial AI, если верить тому факту, что они инопланетяне и отдельная раса...

ps говоря за себя, в кинотеатре смотрел 1ю часть и 3ю чисто из-за 3д надежд...так что касса, конечно, замечательно, но далеко не все...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Юлитка 2 апреля 2015, 12:51
Скучнейший фильм, у главной героини одно выражение все 2 часа
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ukio 2 апреля 2015, 12:51
мне всегда очень нравились фильмы серии Трансформеры(ибо там играет один из моих любимейших актёров Шайа Лабаф),особенно вторая часть✊ поэтому с нетерпением ждала третьей..первая половина фильма понравилась,над многими моментами посмеялась но вот главная героиня(пардон,имени не помню),постоянно красующаяся в кадре и БЕЗУМНО затянутая концовка,ИМХО,загубили весь фильм ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тимур Сахапов 29 июня 2017, 03:44
Оценка
"Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны: Закономерный итог"
В шестидесятых годах, в самый разгар холодной войны, главные господствующие страны на Земле (в тот период), Соединенные Штаты Америки и Советский Союз, вели ожесточённую борьбу на планете в каждой сфере жизни. Милитаризм, прогрессирование, уровень жизни - всё это (и не только) было в приоритете двух вышеупомянутых стран. Однако, когда в 1961 году Юрий Гагарин совершил пилотируемый полёт в космос, Джон Кеннеди, президент США, живо заинтересовался идеей отправить американских космонавтов на Луну. И без того жаркая обстановка в холодной войне была омрачена лунной гонкой. Желание Кеннеди, осуществить полёт до конца десятилетия, был исполнен. 20 июля 1969 года команда «Аполлон-11» (Нил Армстронг, Эдвин Олдрин, Майкл Коллинз) ступила на поверхность Луны.
Триквел захватывает самую суть лунной гонки. В то время как на Земле Соединённые Штаты готовятся к полету на Луну, на другой планете, Кибертроне, ведётся ожесточённая война между трансформерами. Спасательный корабль «Ковчег», везя ценный груз, был сбит возле околокибертронской орбиты, вследствие чего совершил экстренную посадку на спутнике Земли. Правительство США, заинтересованные в том, чтобы "ухватить и там, и тут", проводят секретную операцию по исследованию космического корабля. Установив, что мы не одиноки во вселенной, команда «Аполлона-11» возвращается на Землю с подпиской о неразглашении, а правительство, выигравшая в этой ситуации вдвое, в очередной раз даёт понять народу, что они не важны для новостей такого масштаба.
В чём отличие первых двух частей от третьей? Первая часть заинтересовывала частично. Вот сначала где-то роботы дерутся, а через несколько минут Вы уже наблюдаете за тем, как герои едут на машине. Сиквел делал то же самое, но чаще, что позволяло не скучать между этими промежутками. Триквел заинтересовывает с самого начала, постепенно ротируя экшн с разъяснением всего, что происходит за кадром. В отличие от прошлой части, в которой получились скучные драки (кроме той, что в лесу), третья часть показала исправность, которая вновь вернула интерес к экшену. Битвы гигантских роботов повсюду: Улицы Вашингтона, разрухи Чикаго, заброшенный Чернобыль... Картина не позволяет зрителю зевать и посматривать на часы каждые десять минут в надежде на то, что следующий посмотр ты уже будешь уходить. Нет, вовсе не так! Впервые за всю историю франшизы бессмысленные взрывы хочется лицезреть.
Трансформеры продолжают оставаться культовым кино. На протяжении четырёх лет франшиза продолжала показывать стабильный красочный экшн, в котором всё сводилось к пафосной речи в конце каждой картины. Истерики Шайи ЛаБафа, которые многих раздражали, это фишка всей ленты. После просмотра четвёртой части вспомните хоть что-нибудь, кроме графики, которая была "запихана" во все. Ведь согласитесь, наблюдая за тем, что происходит в «Эпохе истребления», за теми скудными эмоциями, которые проявляли актёры, Вы мысленно вспоминали о Сэме Уитвики. Его истерика - это не жирная деградация всей ленты и персонажа в целом. У каждой франшизы была, и, надеемся, будет своя изюминка. То, ради чего хочется смотреть картину, то, что хочется ожидать. В данном случае, припадки Сэма - верное решение сценаристов прописать ему данную особенность.
Женская часть никогда особо не была популярной во франшизе трансформеров. Да, была Меган Фокс. Да, хороший секс-символ, который привлекает юных подростков, с имеющимся пубертатным периодом. Да, красивая, спору нет. Но в чём смысл? Составить компанию главному герою, чтобы он один не был на постере? Скорей всего, так. И если в дилогии Меган пыталась вытаскивать из своей героини максимум, то новое лицо в графе "главная женская роль" абсолютно не пытается этого делать. Роузи-Хангтингтон-Уайли, модель, известная всему миру, пришла на замену красавице Фокс. Сказать, что решение оказалось полезным - не сказать ничего. Мисс Хангтингтон-Уайли не пытается доказывать Бэю, что его выбор оказался лучшим за всю его карьеру. Наплевательские эмоции, которые вызывают дискомфорт - единственное, на что способна игра Роузи. Ладно бы Роузи прописали интересного персонажа, но нет ведь. Обыкновенный проходной персонаж, не вызывающий ни радости, ни печали. Всё что хочется - отмотать эпизоды с её участием на последок. Очень долгий последок, который вряд ли когда-нибудь захочешь увидеть. Была ли Меган лучше? Она хотя бы играла.Вердикт. Сегодня, когда на дворе уже 2017 год и в серии трансформеров насчитывается пять полноценных картин, «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны» до сих пор считается лучшей. Трилогия, окончательно закончившая историю Сэма Уитвики, ярко и пышно ушла на покой, дав свежей крови взойти на престол в четвертой части. Шайа ЛаБаф, окончательно переросший статус подростка, закончил историю, так же как и начал – выслушал пафосную речь Оптимуса Прайма и под покровом целой Луны скрылся в недрах родной планеты. «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны» - отличный фильм, чтобы закончить серию. Но как жаль, что некоторые люди не понимают сути «вовремя закругляться».
Вывозившие прошлые части Джон Туртурро и Джош Дюамель снова это делают. Вот только первому урезали количество экранного времени, сделав из него аналитика на кресле-каталке. Если хотели увидеть его вновь активным, живым и настойчивым во всём, как в «Мести падших», обломитесь – ничего, кроме кресла Вы не увидите (кроме пары сцен). Спасибо на том, что экранное время Дюамеля оставили прежним.
«Когда-нибудь нас спросят: «А где были Вы, когда они захватывали нашу планету?» И мы ответим: «Мы просто стояли и смотрели», - потрясающие слова героя Туртурро, несущие в себе более глубокий смысл, чем может показаться на первый взгляд.Приятного просмотра!
29 июня 2017, 03:44 Ответить
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7.1 Трансформеры 3: Темная сторона Луны
Трансформеры 3: Темная сторона Луны приключения, боевик, фантастика, 2011, США
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