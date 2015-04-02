Трансформеры 3: Темная сторона Луны
– Для наших героев наступили печальные будни: Сэм потерял Микаэлу, правительство выпускает законодательный акт о выселении Автоботов с Земли, а пока Мегатрон скрывается после позорного поражения Фоллена, десептикон Шокуэйв, правитель Кибертрона, готовится нанести визит нашей планете с совсем не добрыми намерениями. Действие заключительной части трилогии на этот раз охватит не только Землю, но и Луну, темная сторона которой хранит не менее темные тайны.
по мне так одну шлюху другой заменили, и никто ничего не заметит
28 премьера у них
хотел на премьеру, очень, но я не могу жертвовать своими впечатлениями и эмоциями
я лучше 30 в Мираж пойду, чем в эту помойку
Как по мне, в городе есть только 1 сеть кинотеатров, которая на все 100% достойна этой фразы-кронверки. Синема Парк еще очень и очень неплох.
По теме, хотелось бы увидеть хотя бы 1у часть без этого глупого юмора, пафоса и нелепых диалогов, понимаю что не та тематика, но все же. Перевод в трейлере (так значит мы не одни во вселеной-да сэр, не одни) шикарен и заранее настраивает на позитивный настрой✊
дайте мне смайлик с фейспалмом
Цитата (GoodFella, 23/06/2011 - 19:00:31):на все 100% достойна этой фразы-кронверки
Кронверки даже названия помойка не заслуживают, такие кинотеатры нужно сжигать
Тебя не затруднит написать, какой аймакс и как качество?
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ !!!!!!! Сразу , знаю будет НЕ РЕАЛЬНО КРУТО !!!!!!!!!!!✊ ✊
Третьи - где-то для среднего школьного возраста фильмец. Сюжета ноль, только в сумме минуты три веселило присутствие Джона Малковича. Эффекты хорошие, но не спасает.
Ещё и дико затянуто.
5/10
По сравнению с недавним - лучше Фонаря и Супер 8, хуже Икс Мен.
нужно было МЕНЬШЕ ЛЮДЕЙ И БОЛЬШЕ РОБОТОВ
десептиконы кроме Шокуэйва не впечатляют, похожи на тупых обсосов, не понимаю, как интересно с такими воевать)))
вообще десептиконов разложили как щенков, я имею ввиду шокуэйва, старскрима, мегатрона. как-то даже комично, я не чувствовал детства. раньше драки были эпическими))
вот с этим соглашусь: "В первых был эффект ожидания всего детства. И он был оправдан."
но я всё равно пойду ещё в аймакс, потому что если отбросить негатив драки роботов просто восхитительны.
ЧТо ? ВСЕ 3-и части АФИГЕННЫЕ !!! СУПЕРСКИЕ !!!!! ✊
хахаха хуже Икс Мэн ? хаха ну ну ТРАНСФОРМЕРЫ ЛУЧШИЕ !!!!
чувак расслабься)))
все в топе уже поняли, что ты не...вый фан и смотрел "Муви 1986"
10/10 ✊
Уж сделали бы совсем мрачно и страшно. Война, так война. Воевали-то красиво.
Эта новая Барби какая-то неживая. На шпильках, изящно семеня ножками, от Мегатрона, ну-ну...
На Луне, где воздуха нет, вдруг грохот и шум. Целую планету переместили без последствий в виде силы притяжения, эх, да что говорить!..
ЛаБаф перерос Трансов, пора ему выбираться из песочницы.
8\10
Про эффекты - 100 балов, не поспоришь. ✊
Девушка - красивая, но слиииишком сладкая во всем, включая голос. Предыдущая по типажу такая же, вечно в предэкстазном состоянии на лице✊ , ну да ладно, зато обе красивые.:) Как парню-то везет на таких ✊
Про сюжет - половины нюансов войны не поняла, в целом-то картина ясна, но про некоторых персонажей и идеи довольно смутно...
А ваще - посмотреть интересно!!!
9/10✊ ✊
прочла рецензии американский критиков один пишет.."Питер Треверс, Rolling Stone: Просмотр «Трансформеров 3» потихоньку убивает что-то внутри. И это будущее кинематографа? Господи, спаси! Майкл Бэй, ты снова сделал это."..✊
Может быть и так, но в данном случае, он прав на 100% ✊
Когда Вы уже, наконец-то, перестанете от зрелищных, наполненных потрясающими спецэффектами и отменной МЕГАкачественной графикой, снятых по мотивам ДЕТСКИХ (определяющее слово) комиксов и мультиков художественных фильмов, ожидать глубокой сюжетной линии, высокоинтеллектуальных монологов и т.п.???!!!
Может быть Вам еще подать действие, соблюдающее все релятивистские законы физики???
Тогда ходите на сеансы в Дом Кино - там достаточно часто показывают шедевры современной и не очень современной кинематографии... Там Вам будет и потрясающей глубины сюжет, и наполненные глубоким смыслом диалоги... И законы физики, скорее всего, не будут нарушаться.
А если подучить оригинальный язык и смотреть фильмы БЕЗ перевода - можно вообще выяснить, о чем же на самом деле тот или иной фильм! ✊
ТРАНСФОРМЕРЫ 3 (впрочем, как и предыдущие части) - потрясающее современное зрелище, для съемок которого было использовано самое новейшее оборудование и программное обеспечение. И лента заслуживает самых высоких оценок с точки зрения своего основного оцениваемого показателя - визуального и звукового ряда.
Смотреть ОДНОЗНАЧНО только в 3D.
А тем, кто не видит явного отличия 3D технологии от классической - рекомендую либо грамотнее выбирать 3D кинозалы, либо сходить к доХтору и проверить зрение... ✊
^^^ Вот тут, признаться честно, усомнился во вменяемости автора... ✊
Цитата (Zotov82, 04/07/2011 - 13:24:49):Я тебя маленько расстрою, в комиксах сюжет есть. Причем прописан он там очень четко и хорошо.И можно было под напрячься и взять сюжет из комикса, а не придумывать бред сивого мерина на 3 часа экранного времени.
^^^ Дружище, я в ранней юности сильно балдел от мультипликационного сериала про Трансформеров. Мне в тот момент казалось, что интереснее мультика в мире нету! ✊ Я был в них, практически, влюблен! ✊
И вот, несколько лет назад, я наткнулся в сети на архивы с этими мультами... Дай, думаю, посмотрю - освежу в памяти, так сказать...
Мне хватило 20 минут, чтобы испытать полный спектр ностальгических эмоций - ФСЁ. Дольше я этот, по меркам взрослого человека, бред смотреть не смог... ✊ Про диалоги героев я вообще не говорю....
Комиксы я в юности не читал, ибо родственников за бугром не имеется... )))
Но после прочтения того, что ты, дружище, написал - поспешил найти в интернете оцифрованные оригинальные комиксы - и, не могу с тобой не согласиться, сюжет - великолепный...
Цитата (Pridon, 04/07/2011 - 14:27:06):Неговоря уже о том что это фильм о роботах. А не о куче людей, их взаимоотношениях, их шутках и тд и тп.
^^^ Начнем с того, что Трансформеры - это фильм не о роботах, а о людях. И, как ни крути, а кроме человеческих качеств нам, людям, никаких других качеств Трансформерам не придать, ибо примера у нас, кроме своего собственного, больше и нету... ))) К тому же, если бы в этом фильме не было людей, то его бы посмотрела знААААчительно меньшая аудитория...
Хорошо, когда в экшене есть смысл. Еще лучше, если есть стиль. Идеально, когда и то, и другое, как, к примеру, в Матрице.
Когда транжиришь свое время на это дело, хочется получить что-то взамен. Хоть чуть-чуть. Эмоции чтобы, прикольные фразы, персонажи-обаяшки.
Кроме Бамблби с его милой покемоновой мордахой в плане положительных эмоций ничего, по нулям.
Абидна, да.
Ходил в IMAX на трансформеров - не впечатлило, ощущения были как от простого RealD, а денег взяли в 2 раза больше. Фильм разок в 3D посмотреть можно, если нравятся фантастические фильмы.
Фильму не обязательно быть умным, чтобы нравиться.
Да кое-кто и не считал, что продолжение кибертронных сумерек будет умным...в первых двух частях этому неспособствовало лицо Лисицы Меган {ну и остальные выпирающие части тела тоже}...в третьей с умом ну совсем беда...разве что план по вторжению кибер-мира туда-сюда...
сразу дам оценку главным моментам:
1) отправьте эту девку обратно трусы рекламировать сразу же после окончания трансов в прокате...ну есть у нее ноги, но одними же ляжками с таким лицом сыт не будешь...не люблю Лисицу за внешний пафос {хоть и есть откуда ему взяться, тк внешность присутствует}, но это создание - плевок в лицо всем симпатичным актрисам...понятно, что кибертронные сумерки игру главных актрис в принципе не предполагают...но уж если сделали образ супер-секси барби в первых 2х частях - извольте соответствовать...вот то деревянное создание на ножках...ну блин, я бы силикона подкачал и в порно, в порно...чтобы ни бе, ни ме...только ах да ох
2) далее...к вопросу о визуальной составляющей...в 3д я поперся...где-то там краем уха слышал, что Кэмерон Бэю камеры от съемок Аватара дал поюзать...хз кто там кому что дал, но 3д весьма средненькое {в варианте долби} где-то на уровне Гадкого Я...тот я кстати тоже в долби оценивал, а вот Аватар не помню...ладно гляну что-нить специально, мб мне просто реалд больше подходит. Понравился момент с куском небоскреба на другом небоскребе...содрали с Монстро надо думать...только здесь стекла были получше нарисованы, тк дневное освещение, горящие светом квадратики, запах от 3д и все такое...опять же в Монстро хоть последовательность действий есть: ✊ подымались, потом обратно лазили...а здесь - залезли, полетали-полетали...бах уже на земле едут на кибер-машинах...неувязочка...надо думать, прилетел на лианах тарзан и всех спустил, а я этот момент за невнимательностью прожевал попкорном...
3) ну и последнее...деспот Малкович порадовал: красное на желтом действительно никак вообще, фотки на столе внушают, да и всего два забавных и интересных персонажа по фильму: его босс + бывший спецагент, разбогатевший на книжках и шоу ✊ ...тема нетрадиционных отношений в туалете опять же...ну короче юмор есть, хоть и слегка пованивает...но за неожиданностью будем считать - прокатило.
В итоге имеем абсолютную жевачку...имеется подозрение, что подобные голливудские сериалы-развлекаловки после первой части нужно смотреть в 2д или дома с двд-рипа...тогда настрой будет получше на выходе...тк 2 часа жевачки - челюсти, извиняюсь, устают.
ps 7/10
pps ааааа да забыл: не могу не отметить героические действия двуногих всю вторую половину фильма...они героически бегали сначала взад, потом вперед, потом опять взад, потом в зад десептикона...лабёф при этих забегах в обязательном порядке держал за ручку эту деревянную...кстати, упущен отличный момент: он неплохо летал на веревке за ослепленным кем-то там...вот когда надо было деревянную добавить с ее ручкой...разлетевшиеся в трех координатных осях по кадру конечности с 15-сантиметровыми каблуками...это дааа ✊
И я адекватно смотрю на вещи. Не согласен, что фильм плохой (дерьмо, отстой и т.д.), и я пытаюсь доходчиво до вас это донести.
А твоя оценка "фильм дерьмо" на порядок глупее самого фильма, никак не обоснована, и вообще не несёт никакой смысловой нагрузки, следовательно не берётся в расчёт.
Не пойму, ты режиссер что ли? чего так фильм защищаешь! молодец, высказал свое мнение, у всех мнения разные , кому-то понравился, мне например нет, хотя я этот фильм ждал с нетерпением и я тоже люблю фантастические фильмы, но заметь, никто кроме тебя не навязывает свое мнение другим и не пытается что-то там доходчиво донести!
Мне было бы интересно узнать, тем кому фильм не понравился, какие фильмы вобщем по душе? Ежик в тумане?
Третья часть трансформеров, самая мощная, посмотрел на одном дыхании!!!
апаснаааааа!!!(с)
✊
твой брат - комментатор В.Гусев? ✊
только в том случае, если создадут соответствующие высокому уровню интереса характеры роботов с предысторией, с увлекающим сюжетом и тд и тп, но это уже будет полный перезапуск франшизы и совсем другое кино, а не набор спецэффектов на 2 часа, разбавленный...кхм...не пойми чем...
уж если из обезьяны сделали вполне занимательного персонажа {зачем далеко ходить за примерами, возьмем последнее ✊ }...то что говорить про роботов, у которых вообще-то должен быть совсем не artificial AI, если верить тому факту, что они инопланетяне и отдельная раса...
ps говоря за себя, в кинотеатре смотрел 1ю часть и 3ю чисто из-за 3д надежд...так что касса, конечно, замечательно, но далеко не все...
В шестидесятых годах, в самый разгар холодной войны, главные господствующие страны на Земле (в тот период), Соединенные Штаты Америки и Советский Союз, вели ожесточённую борьбу на планете в каждой сфере жизни. Милитаризм, прогрессирование, уровень жизни - всё это (и не только) было в приоритете двух вышеупомянутых стран. Однако, когда в 1961 году Юрий Гагарин совершил пилотируемый полёт в космос, Джон Кеннеди, президент США, живо заинтересовался идеей отправить американских космонавтов на Луну. И без того жаркая обстановка в холодной войне была омрачена лунной гонкой. Желание Кеннеди, осуществить полёт до конца десятилетия, был исполнен. 20 июля 1969 года команда «Аполлон-11» (Нил Армстронг, Эдвин Олдрин, Майкл Коллинз) ступила на поверхность Луны.
Триквел захватывает самую суть лунной гонки. В то время как на Земле Соединённые Штаты готовятся к полету на Луну, на другой планете, Кибертроне, ведётся ожесточённая война между трансформерами. Спасательный корабль «Ковчег», везя ценный груз, был сбит возле околокибертронской орбиты, вследствие чего совершил экстренную посадку на спутнике Земли. Правительство США, заинтересованные в том, чтобы "ухватить и там, и тут", проводят секретную операцию по исследованию космического корабля. Установив, что мы не одиноки во вселенной, команда «Аполлона-11» возвращается на Землю с подпиской о неразглашении, а правительство, выигравшая в этой ситуации вдвое, в очередной раз даёт понять народу, что они не важны для новостей такого масштаба.
В чём отличие первых двух частей от третьей? Первая часть заинтересовывала частично. Вот сначала где-то роботы дерутся, а через несколько минут Вы уже наблюдаете за тем, как герои едут на машине. Сиквел делал то же самое, но чаще, что позволяло не скучать между этими промежутками. Триквел заинтересовывает с самого начала, постепенно ротируя экшн с разъяснением всего, что происходит за кадром. В отличие от прошлой части, в которой получились скучные драки (кроме той, что в лесу), третья часть показала исправность, которая вновь вернула интерес к экшену. Битвы гигантских роботов повсюду: Улицы Вашингтона, разрухи Чикаго, заброшенный Чернобыль... Картина не позволяет зрителю зевать и посматривать на часы каждые десять минут в надежде на то, что следующий посмотр ты уже будешь уходить. Нет, вовсе не так! Впервые за всю историю франшизы бессмысленные взрывы хочется лицезреть.
Трансформеры продолжают оставаться культовым кино. На протяжении четырёх лет франшиза продолжала показывать стабильный красочный экшн, в котором всё сводилось к пафосной речи в конце каждой картины. Истерики Шайи ЛаБафа, которые многих раздражали, это фишка всей ленты. После просмотра четвёртой части вспомните хоть что-нибудь, кроме графики, которая была "запихана" во все. Ведь согласитесь, наблюдая за тем, что происходит в «Эпохе истребления», за теми скудными эмоциями, которые проявляли актёры, Вы мысленно вспоминали о Сэме Уитвики. Его истерика - это не жирная деградация всей ленты и персонажа в целом. У каждой франшизы была, и, надеемся, будет своя изюминка. То, ради чего хочется смотреть картину, то, что хочется ожидать. В данном случае, припадки Сэма - верное решение сценаристов прописать ему данную особенность.
Женская часть никогда особо не была популярной во франшизе трансформеров. Да, была Меган Фокс. Да, хороший секс-символ, который привлекает юных подростков, с имеющимся пубертатным периодом. Да, красивая, спору нет. Но в чём смысл? Составить компанию главному герою, чтобы он один не был на постере? Скорей всего, так. И если в дилогии Меган пыталась вытаскивать из своей героини максимум, то новое лицо в графе "главная женская роль" абсолютно не пытается этого делать. Роузи-Хангтингтон-Уайли, модель, известная всему миру, пришла на замену красавице Фокс. Сказать, что решение оказалось полезным - не сказать ничего. Мисс Хангтингтон-Уайли не пытается доказывать Бэю, что его выбор оказался лучшим за всю его карьеру. Наплевательские эмоции, которые вызывают дискомфорт - единственное, на что способна игра Роузи. Ладно бы Роузи прописали интересного персонажа, но нет ведь. Обыкновенный проходной персонаж, не вызывающий ни радости, ни печали. Всё что хочется - отмотать эпизоды с её участием на последок. Очень долгий последок, который вряд ли когда-нибудь захочешь увидеть. Была ли Меган лучше? Она хотя бы играла.Вердикт. Сегодня, когда на дворе уже 2017 год и в серии трансформеров насчитывается пять полноценных картин, «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны» до сих пор считается лучшей. Трилогия, окончательно закончившая историю Сэма Уитвики, ярко и пышно ушла на покой, дав свежей крови взойти на престол в четвертой части. Шайа ЛаБаф, окончательно переросший статус подростка, закончил историю, так же как и начал – выслушал пафосную речь Оптимуса Прайма и под покровом целой Луны скрылся в недрах родной планеты. «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны» - отличный фильм, чтобы закончить серию. Но как жаль, что некоторые люди не понимают сути «вовремя закругляться».
Вывозившие прошлые части Джон Туртурро и Джош Дюамель снова это делают. Вот только первому урезали количество экранного времени, сделав из него аналитика на кресле-каталке. Если хотели увидеть его вновь активным, живым и настойчивым во всём, как в «Мести падших», обломитесь – ничего, кроме кресла Вы не увидите (кроме пары сцен). Спасибо на том, что экранное время Дюамеля оставили прежним.
«Когда-нибудь нас спросят: «А где были Вы, когда они захватывали нашу планету?» И мы ответим: «Мы просто стояли и смотрели», - потрясающие слова героя Туртурро, несущие в себе более глубокий смысл, чем может показаться на первый взгляд.Приятного просмотра!
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