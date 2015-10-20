Меню
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I - дублированный тв ролик 6
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I. Дублированный тв ролик 6

Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I. Дублированный тв ролик 6

Дата публикации: 13 ноября 2014
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I – Китнисс выжила, хотя дом ее разрушен. Её семья — в относительной безопасности. Но… Пит похищен власть имущими, и судьба его неизвестна. И тогда легенда становится реальностью. Таинственный Тринадцатый дистрикт выходит из тени, в которой скрывался долгие годы. Начинается война. Война за справедливость? Война за лучшее будущее? Возможно. Китнисс в этой войне — символ сопротивления. И если она хочет не оказаться пешкой в чужой большой игре, если хочет, чтобы жизнь её любимого не принесли в жертву чужим интересам, ей придется стать сильной. Сильнее, чем на арене Голодных игр...
fanbunga 20 октября 2015, 01:34
Тоска. Чего-то остановилось у них там всё. В смысле, характеры, никакого развития.

бедная Лоуренс проходила весь фильм с одним выражением "ой, мамочки!" на лице.

Остальные ваще просто статисты.

За такие бабки поразительно убого.

Впечатлило, как дистрикт розами засыпали. Чудовищно цинично, но как круто✊
20 октября 2015, 01:34 Ответить
ЕленаЕлена 28 ноября 2015, 21:47
Оценка
Отзывы о фильме довольно противоречивые, пришлось иди смотреть самим ✊ , что бы понять что к чему. Заключение: да, правда пишут, что отличается от предыдущих двух частей кардинально. Но сходить все равно надо было, раз уже до этого 2 части посмотрели, что бы посмотреть уже заключительную часть в след. году, так сказать, раз уж вписались, то что ж поделаешь✌️ Вначале много слезливых сцен, скучновато✊ , но в середине уже интереснее, поживее ✊ . Пожалуй 6/10.
28 ноября 2015, 21:47 Ответить
Эния7 28 ноября 2015, 21:47
Отличный Фильм! Динамичный и не затянутый! Для тех, кто в теме, а в теме те, кто читал книгу. Я под впечатлением!
28 ноября 2015, 21:47 Ответить
lexxx197918 3 декабря 2015, 13:24
тягомотина, фу. нудь
3 декабря 2015, 13:24 Ответить
Очевидец 5 декабря 2015, 16:04
Говорилка.Бегалка.Стрелялка.Взрывалка.Рыдалка.Зав ралка.

Я всегда говорил, что Дженнифер Лоуренс идет обтягивающее розовое трико телесного оттенка. Пора бы прислушаться к мнениям зрителей.✊
5 декабря 2015, 16:04 Ответить
Foggy 5 декабря 2015, 16:04
Ответ на сообщение Queen Julia от 04/12/2014 - 10:04:32


вранье...вон в 7е полхлеба 20.99, макароны не смотрел, но тоже думаю дороже, про батон вообще молчу... и тогда уж надо было активнее внимание сосредотачивать на лозунге типа: ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ только начинаются...скоро в вашем магазине и всех магазинах страны!
5 декабря 2015, 16:04 Ответить
belkadura 5 декабря 2015, 16:04
Ответ на сообщение Queen Julia от 04/12/2014 - 10:04:32


Классссс.....)
5 декабря 2015, 16:04 Ответить
Оля 6 декабря 2015, 10:10
Мы не пойдем, актриса посредственная и страшная)))
6 декабря 2015, 10:10 Ответить
https://intrade.bar/68731 6 декабря 2015, 10:10
Ответ на сообщение Toporock от 29/11/2014 - 10:21:01


Просто профит тут другой, фильм изначально позиционируется под жесткий и более "реальный" чем всякие фильмы для "слезливой молодежи" ;D
6 декабря 2015, 10:10 Ответить
Toporock 6 декабря 2015, 10:13
Цитата (fanbunga, 27/11/2014 - 00:19:56):

Настроение не очень..✊ Иди и смотри. Никого не слушай. Сама решай. Ты же самобытная...✊
6 декабря 2015, 10:13 Ответить
fanbunga 6 декабря 2015, 10:13
Круто, говорите? Посмотреть что ли...

Стремно как-то. Не люблю я революции. Революционеры ничем не лучше тех, против кого они революционируют. Я тут с Комоном согласна. Лучше бы сиськи. Экшон там всякий...Для попкорногаджетовых. Иначе на любовно-повстанческие дела смотреть скучно.

Скажите, политтехнологии как в фильме подаются? Задорно хоть, с огоньком? или мрачно всё совсем?
6 декабря 2015, 10:13 Ответить
Toporock 6 декабря 2015, 10:13
Цитата (fanbunga, 27/11/2014 - 00:19:56):Задорно хоть, с огоньком?

Задорно. Как ты любишь.
6 декабря 2015, 10:13 Ответить
Toporock 6 декабря 2015, 10:13
Цитата (fanbunga, 27/11/2014 - 00:19:56):Революционеры ничем не лучше тех, против кого они революционируют.

Глубокая мысль. Известна всем. Даже Гринпис.
6 декабря 2015, 10:13 Ответить
Toporock 6 декабря 2015, 10:13
Цитата (AVVA, 27/11/2014 - 18:29:04):Но ты ведь не на это в первую очередь обращаешь внимание



Вообще именно на это, качество прозы. Но в нашем случае, имею ввиду что не очень страшная, не очень умная в целом антиутопия (сойка). Бывали и по круче. Тут имеет место быть, реверанс в сторону потребителя 12 - 20 лет. Все таки...
6 декабря 2015, 10:13 Ответить
Vitorio 6 декабря 2015, 10:13
Из трех фильмов - 3 часть самая неудачная. На мой взгляд из-за следующих причин: 1.Мало экшена на экране. 2. Сюжет не раскрыт как то мало.3. Нет целостности части,законченности эпизода как в предыдущих частях. 4. да ладно ребята - хрень короче фильм, только "горе поклонники соек" коим и я явлюясь и могут посмотреть с интересом . Вся интрига, все "мясо" в заключительной части которая будет примерно через год.
6 декабря 2015, 10:13 Ответить
Toporock 6 декабря 2015, 10:13
Цитата (Comon, 29/11/2014 - 01:44:03): лайт-версия



✊ ✊ ✊ MTV лайт версия. А как вы хотели? Сразу показать детям мясо, оторванное от ребер? Нет, пусть привыкают к революционной терминологии для начала. А там до мяса, сам знаешь, рукой подать.
6 декабря 2015, 10:13 Ответить
Toporock 6 декабря 2015, 10:13
Цитата (Comon, 29/11/2014 - 01:44:03):Настоящие реальные полит-технологии вокруг техники обычно строились и строятся, сбитые самолеты, недостроенные корабли, ракеты и подлодки, танки и артобстрелы.



Ну это если они есть. А если их еще предстоит отнять? Может во второй части увидим, перевооружение.

Тем более совсем не понятна, ситуация с военным положением дел у самого Понема. Кто у них в рядах то?
6 декабря 2015, 10:13 Ответить
Toporock 6 декабря 2015, 10:13
Цитата (AVVA, 29/11/2014 - 01:45:03):Книга для подростковой аудитории, но в своей весовой категории она неплоха!



Наверное, даже скорее всего. ✊
6 декабря 2015, 10:13 Ответить
Toporock 6 декабря 2015, 10:13
Цитата (Сибирский Шрек, 29/11/2014 - 04:23:10):Хм-м..думал ты уничтожишь этот фильм.



Я тоже так думал. Но в сравнении с Дивергентами, Сумерками, и прочей прочей нечестью, это вполне осознанный, взрослый продукт. И тему они поднимают - животрепещущую✊
6 декабря 2015, 10:13 Ответить
Toporock 7 декабря 2015, 12:51
Странное дело, часть фильма меня отпускало чувство "Дежавю", то ли я предполагаю каждый следующий шаг, то ли я это уже видел. Может быть я провожу аналогии с нынешней ситуацией в мире? Не знаю, очень злободневная тема получилась...

По самому фильму, могу радостно заметить - УДАЛОСЬ!. Я конечно не прочитал ни одного тома, этого "корма для безумных", и не смог осилить вторую часть Сойки в кинотеатре. Но я уже ни раз замечал, чем меньше ожидания, тем лучше фильм. Для точности, скажу что здесь сменились сценаристы, это к лучшему, в первой части и тем более второй, было как то сладковато-глупо, идея тоталитаризма не раскрыта, персонажи гипертрофированые, Сойка прямо из Зимний Кости перешла сюда. Видимо к третий части, продюсеры поняли, что завлечь хоть кого то на Игры, просто ради Игр уже не возможно. Поэтому очень приятна, показательна и вообще стоит занести это в анналы кинотворчества - масштабная смена курса в третий части, при чем по логике вещей все достаточно обосновано.

На выходе мы получили, припопсованую инструкцию, начинающего революционера (революционерки). Много политтехнологий, которые мы видим каждый день в жизни. Много бытовых кадров, нам показывают быт ополченцев✊ . А падающая труба на завод, мне до сих пор сниться✊ ! Учитывая внушительный актерский командос, во главе с Великим Хофманом, я до глубины души обрадован, что сопливые ПОП саги, про молодежь, взяли не достигаемую ранее высоту и перешли по сути на новый уровень осмысления своего продукта. При чем, отсылки, и весьма комичные, к нынешней ситуации в мире, лишь добавляют очков создателям. Они по сути превратились в настоящую АНТИУТОПИЮ, социальный протест, рискнув провалиться в прокате. Браво!

Конечно, многое еще остается на грани подростковой, розовой сентиментальности, любовный треугольник Лоуренс, смотрится как то натянуто, как минимум. Присутствует множество клише, уровень кровавого реализма на PG 12, но все это для ВАС, сопливые попкорн люди-гаджеты ✊ . Для меня - спасибо что попробовали рискнуть.

Качество фильма на 10/10. Актеры 9/10. Сценарий 8/10, спецуха 8/10 (хоть ее и мало). По коментам на этой странице видно, что мало кто верил из серьезных ценителей в серьезность этого фильма, но хочу вас обрадовать , идите и смотрите✊
7 декабря 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 7 декабря 2015, 12:51
Все по книге, абзац в абзац. Приятно, интересно. Сходить стоит только для того, что бы посмотреть на экранизацию. Большинству конечно не особо понравится (мало экшена, странные повороты сюжета) но фаны будут рады.
7 декабря 2015, 12:51 Ответить
Toporock 7 декабря 2015, 12:51
Цитата (AVVA, 23/11/2014 - 23:08:49):Фильм нединамичный, тяжело развивающийся. Он, пожалуй, самый неудачный из 3-х уже готовых.



Да он на голову выше двух первых частей. Это "1984" Оруэлла против "50 оттенков серого". Просто не сравнимо.
7 декабря 2015, 12:51 Ответить
Toporock 7 декабря 2015, 12:51
Цитата (Comon, 21/11/2014 - 00:28:38):Но мне не понравилось. Тема сисек совсем не раскрыта



КОМОН и ты туда же!!? Там нет этой темы больше. Да и Лоуренс уже не та. Это ж "поваренная книга терроиста"✊ а не СУМЕРКИ
7 декабря 2015, 12:51 Ответить
3lik 7 декабря 2015, 12:51
выскажусь по своему - "что б вас разорвало" - блин - везло же - последние 7 фильмов с удовольствием глянул -и вот думаю - все смотрели первые части и нахваливали- схожу гляну - продолжение - а на тебе - в пустом зале- было стрёмно сидеть - из за недофантазии реализма!- короче! отдайте деньги за сьемки фильма - Михалкову - пусть еще что нить навояяет ))✊ ✊ ✊



после двух часов вышел - ✊ ✊ ✊ и казалось смотрит на меня народ -и думает как он ваоообще на таокое мог пойти )))❗️ ❗️ ❗️ ✊ ✊ ✊
7 декабря 2015, 12:51 Ответить
Toporock 7 декабря 2015, 12:51
Цитата (AVVA, 26/11/2014 - 16:50:53):Раз понравился фильм - понравится и книга

Не думаю. Хотя спасибо за рекоменд. Сама же говоришь в фильме ценз на 12 а должно быть на 16. Не с руки мне книги на 12 читать, честное слово✊
7 декабря 2015, 12:51 Ответить
Toporock 7 декабря 2015, 12:51
Цитата (darthllkim, 26/11/2014 - 17:38:03):





Да ладно тебе, не все видели фильм - Дорога. Многие бы, не смогли бы прийти в себя, после этого.✊
7 декабря 2015, 12:51 Ответить
Toporock 7 декабря 2015, 12:51
Цитата (AVVA, 26/11/2014 - 16:50:53):Страшная, актуальная, умная



Читала - "1984" ? Или "451 по Фаренгейту ", или Стругацкие "Град обреченный", "Обитаемый остров"?
7 декабря 2015, 12:51 Ответить
Toporock 7 декабря 2015, 12:51
Цитата (Maskarponka, 20/11/2014 - 19:18:12):Очень обидно, ибо второй фильм ооочень понравился. И первый был непло х



"В моду может войти любое старье и демократия тоже"✊
7 декабря 2015, 12:51 Ответить
Toporock 7 декабря 2015, 12:51
Цитата (Gunslinger7, 23/11/2014 - 17:56:58):Замечательная общая идея, неплохие актёрские работы, Не представляю, как они в дальнейшем обойдутся без Хоффмана



Да уж, да. Может Стрелкова позовут✊
7 декабря 2015, 12:51 Ответить
belkadura 7 декабря 2015, 22:29
унылый, не динамичный.. Лоуренс тут какая то убогая...((
7 декабря 2015, 22:29 Ответить
Ingvars 7 декабря 2015, 22:29
Фильм захватывающий и очень драматичный. Равнодушным может оставить только чёрствого.
7 декабря 2015, 22:29 Ответить
Jensen 14 декабря 2015, 02:36
ambroza Истину глаголите. Тоже самое хотел сказать. У меня даже трейлер этого фильма вызывал жуткий фэйспалм. Один вопрос, зачем фоткать свою пипу на айфон в таких количествах, фоткай на фотоаппарат, там хоть ай клауда нет.
14 декабря 2015, 02:36 Ответить
6.5 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I фантастика, приключения, триллер, драма, 2014, США
