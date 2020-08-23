Меню
Дата публикации: 15 июля 2020
В ожидании варваров – До правящей верхушки Империи доходят слухи, что местные племена, которых имперцы называют варварами, готовят восстание. В пограничный город-крепость на южной окраине прибывает полковник Джолл, который допрашивает заключенных, безжалостно пытает и убивает пленных туземцев. Жестокость полковника толкает магистрата города, человека от природы кроткого и деликатного, к бунту против законов Империи. Последней каплей становится гибель девушки, к которой магистрат питал нежные чувства…
irabella-96 23 августа 2020, 10:17
Оценка
Гениально!!!
Начало немного нудновато...
И в целом фильм не для развлечения, он "для подумать".
Империализм во всей его красе.
Страна вымышленная, но ситуация, описываемая в фильме, применима ко многим государствам...
К просмотру рекомендую!
