В ожидании варваров
– До правящей верхушки Империи доходят слухи, что местные племена, которых имперцы называют варварами, готовят восстание. В пограничный город-крепость на южной окраине прибывает полковник Джолл, который допрашивает заключенных, безжалостно пытает и убивает пленных туземцев. Жестокость полковника толкает магистрата города, человека от природы кроткого и деликатного, к бунту против законов Империи. Последней каплей становится гибель девушки, к которой магистрат питал нежные чувства…
Начало немного нудновато...
И в целом фильм не для развлечения, он "для подумать".
Империализм во всей его красе.
Страна вымышленная, но ситуация, описываемая в фильме, применима ко многим государствам...
К просмотру рекомендую!
