Стражи Галактики
– Когда в руки Питера попадает таинственный артефакт, принадлежащий могущественному и безжалостному злодею Ронану, Квилл оказывается в центре межгалактической охоты, где жертва – он сам. Единственный способ справиться с надвигающейся угрозой – объединиться с командой непохожих друг на друга героев: воинственным енотом по кличке Ракета, человекоподобным деревом Грутом, смертельно опасной Гаморой и одержимым жаждой мести Драксом, также известным как Разрушитель. Квилл понимает, какой силой обладает украденный артефакт и какую опасность он представляет для Вселенной, и теперь он пойдет на все, чтобы сплотить случайных союзников для решающей битвы за судьбу галактики.
P.S Из этого всего мог бы получиться неплохой Скай Фай сериал.
Да, Мур скорее всего забраковал версию для кинотеатров, поскольку режиссерская версия была, СЛОВО в СЛОВО, я прям читал в комиксе слова героев, до запятой все.
V Вендета, действительно через чур пафосный фильм, но оставил нам всем, еще лет на тысячу маску Гая Фокса✊
Уберите Алана Мура, и останется кучка цветных картинок. Так что комиксы это 12+, если бы не он...✊
А комиксы - действительно только для тех, кому 13+ и не годом больше?
Как сказать... Оправданная жестокость (Кроненберг) - по комиксу. Фонтан Аронофски. V - значит, вендетта.
Дисишные комиксы прикольнее, пожестче Марвела.
Звездные войны и Светлячок - там вообще по-моему, отдельная история, сначала кино, потом уж книжки с картинками пошли.
не признанный шедевр
да ладно! Хранителей как можно не любить?
А ты режиссерскую версию смотрел? Где комикс внутри фильма про пиратов? И вообще 3,5 часа в кинотеатре не показывали✊ Так что бросай все, ищи диск и .......✊
Слово в слово, потому что Зак видимо с большим уважением относился к этому произведению. (именно произведению). Я считаю сам комикс Хранители единственным, кроме Мауса, произведением, достойным сравнения с книгой. Но в этом случае, Заку вообще не надо было придумывать ничего, кроме драматургии, сам комикс, по сути детальная РАСКАДРОВКА для фильма, просто бери и снимай. И когда Снайдер остановился, было отснято 5 часов, порезал, получилось 3,5, в прокат поспало 2,2 по моему, полная лажа✊ , но режиссерская версия на высоте, такой получился не признанный шедевр✊
Тут есть и исключения, просто их нет последнее время, одна Пендосовская каша 12+.
Например первые 300 Спартанцев - по своему революция жанра. А и Нолановский Бэтман. А тот же СинСити возьмите - шедевр.! А вот Вы смотрели режиссерскую версию Хранителей Снайдера, она идет 3,5 часа✊ , так это вообще по сути Война и Мир. Я читал этот комикс, у Зака все слово в слово. Но не пошел этот фильм, среди тупых\жирных\американских негров. ✊ Засчитали как провал, но на мой взгляд все что было последние три года, сплошной провал. Такие дела...✌️
Я имел ввиду Марвел и Ко, на мой взгляд, их уже слишком много, и качество их все хуже (комикс\кино), это уже не мануфактура, а промпроизводство✊
Совершенно верно. Друзья Фроги пока еще правят миром, но не долго им осталось.........✊
10/10
как Патрик Свейзи в грязных танцах
ёёё...грязные танцы не знаю✊
Я только с Чайником Татумом танцы смотрела
наверстывать стоит?
По графике ставлю 8. По юмору ставлю тоже 8. В целом хорошая комедия.
8/10. Рекомендую
Больше всех понравился Грут.
✊ мне тоже! Чудо-дерево.
Здоровяка тауированного тоже неплохо раскрыли, интересно было наблюдать. Свистун со стрелой симпатичный, Йонду кажется.При таких-то способностях он и один бы там управился...
Момент, когда енота показали с горшком в лапках, тронул до глубины души✊ . Но в целом больше от енота ожидала, перепиарили. Или бубляж виноват.
Больше понравилась часть, когда на Ксандар нападали. Первая половина фильма скучноватая, детсадовские разборки с догонялками. Ногу зачем-то отобрали...некрасиво. Вторая отвязнее, динамичнее и веселее. Более возрастная, что ли, подростковая✊ .
И объясните кто-нибудь шутку про Бейкона, плиз✊
Ну если тебе понравится енот с гранотометом, драматургии там не жди✊
5/10
P.S. Невероятная талия у Зои Салдана..
8,5/10
