Человек - швейцарский нож - трейлер
Дата публикации: 4 апреля 2016
Человек - швейцарский нож – Отчаявшийся главный герой в одиночестве блуждает в лесах, где натыкается на мертвое тело и заводит с ним дружбу. Вдвоем они отправляются в сюрреалистическое путешествие домой.
Andrey Baranyuk 1 июля 2016, 14:52
Фильм ни разу не развлекательный. Ни "приключения", ни "комедия". Сюрреалистическая драма с элементами чёрного юмора.
В самом большом зале "Галереи" на сеансе было 8 человек. 3 романтические пары и двое старпёров (это мы). Не ушёл никто.
На выходе народ нервно перехихикивался. Прошли сутки, а мы всё время возвращаемся мыслями к фильму. Это непростое кино о важных вещах. Что такое "дом"? "любовь"? зачем мы в этом мире и что мы можем сделать друг для друга?
Особенно, если друг - мертвец.
Я бы не рекомендовал этот фильм поклонникам "Варкрафта" и попкорна.
К тому же жевать попкорн, глядя на оглушительно испускающего газы Рэдклифа, будет непросто. Настоящий мертвец умеет крепко напердеть!
Lev Vitols 24 июля 2016, 23:54
Оценка
Это настолько плохой фильм, что я не поленился писать отзыв.
Комедийно-драматическая постановка с юмором основаным на пердеже, мастурбации и тупизме.
Попытка запихать в фильм серьёзную тему смысла жизни осталась не более чем попыткой.
Тот редкий случай, когда очень жаль потраченных денег и времени.
Borsh 31 июля 2016, 23:55
Потрясающий фильм,совершенно не похожий на другие. Сразу захватывает своей необыкновенной,странной идеей. Смешной и драматичный одновременно. Многим не понравиться,многие не поймут. Но посмотреть разок,советую, хотя бы для того что бы выйти за рамки обыденного фильма.
Екатерина Королькова 16 августа 2016, 22:09
Тупейший фильм!! Попирание всех моральных ценностей. Не понимаю, что может быть смешного в плоских шутках над мертвым телом человека? С первых же кадров стоило уйти домой. Досидели с мужем до половины фильма. Завидуем всем тем, кто ушел сразу же.. а таких в зале было не мало.
Юрий Иванов 15 августа 2018, 10:26
Полное г такой сценарий может написать только полный псих
