Новый Человек-паук: Высокое напряжение - дублированный трейлер 3
Новый Человек-паук: Высокое напряжение. Дублированный трейлер 3

Новый Человек-паук: Высокое напряжение. Дублированный трейлер 3

Дата публикации: 25 февраля 2014
Новый Человек-паук: Высокое напряжение – Питеру Паркеру приходится жить сложной жизнью — останавливать преступников как супергерой Человек-паук, встречаться с Гвен Стейси и готовиться к выпускным экзаменам в школе. Питер не забыл обещание, данное отцу Гвен Стейси, но не может его выполнить. Все изменится с появлением нового злодея Электро, возвращением старого друга Гарри Озборна и новыми зацепками о прошлом Питера.
Все трейлеры фильма
Новый Человек-паук: Высокое напряжение - дублированный трейлер 4 дублированный трейлер 4
Новый Человек-паук: Высокое напряжение - клип alicia keys feat. kendrick lamar - it's on again клип alicia keys feat. kendrick lamar - it's on again
Новый Человек-паук: Высокое напряжение - отрывок 5 отрывок 5
Новый Человек-паук: Высокое напряжение - промо-ролик 3: восстание электро промо-ролик 3: восстание электро
Новый Человек-паук: Высокое напряжение - трейлер 4 трейлер 4
Новый Человек-паук: Высокое напряжение - отрывок 4 отрывок 4
Новый Человек-паук: Высокое напряжение - отрывок 3 отрывок 3
Новый Человек-паук: Высокое напряжение - отрывок 2 отрывок 2
Новый Человек-паук: Высокое напряжение - отрывок 1 отрывок 1
Новый Человек-паук: Высокое напряжение - трейлер 3 трейлер 3
Новый Человек-паук: Высокое напряжение - трейлер 2 трейлер 2
Новый Человек-паук: Высокое напряжение - ролик о создании 2 ролик о создании 2
Новый Человек-паук: Высокое напряжение - ролик о создании 1 ролик о создании 1
Новый Человек-паук: Высокое напряжение - ролик с суперкубка 2 ролик с суперкубка 2
Новый Человек-паук: Высокое напряжение - ролик с суперкубка ролик с суперкубка
Новый Человек-паук: Высокое напряжение - промо-ролик 2 промо-ролик 2
Новый Человек-паук: Высокое напряжение - дублированный трейлер 2 дублированный трейлер 2
Новый Человек-паук: Высокое напряжение - дублированный трейлер 1 дублированный трейлер 1
Новый Человек-паук: Высокое напряжение - трейлер 1 трейлер 1
Новый Человек-паук: Высокое напряжение - превью трейлера превью трейлера
Новый Человек-паук: Высокое напряжение - промо-ролик 1 промо-ролик 1
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
=))) Мнение peacefrogа и 77 расходятся =)))))))❗️ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
kleiner_elena@mail.ru 2 апреля 2015, 12:51
Все просто супер, если бы не лажа с тушением Электро водой )))) Даже школьники знают, что вода - отличный проводник электричества.
2 апреля 2015, 12:51
kleiner_elena@mail.ru 2 апреля 2015, 12:51
А вообще, эффекты, конечно, обалденные! От полетов Паука дух захватывает!❗️
2 апреля 2015, 12:51
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
На редкость зрелищный фильм. Великолепный 3D. Что касается (при таких достоинствах!) такой мелочи как сюжет, то несмотря на все старания сценаристов "Человек-Паук" - он и есть "Человек-Паук", если это конечно фильм о человеке-пауке. Поклонникам "Звёздных войн" будет приятно снова увидеть "Владыку Ситхов" - после стольких лет забвения, когда его за ненужностью выкинули в какую-то трубу, его наконец-то снова взяли на работу из-за его необыкновенных электрических способностей и он продолжает творить свои безобразия под новым именем "Электро".✊
2 апреля 2015, 12:51
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Кто в теме и не уйдет из зала сразу после начала показа титров, тот увидит ещё 20-30 секунд продолжения картины из которых узнает, что в сюжет следующего фильма о Человеке-Пауке включается команда Людей-Х. В-А-У!!! Скрещивание фильмов продолжается!✊
2 апреля 2015, 12:51
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Действительно из фильма можно было вырезать минут 30!✊ И тогда бы получилось очень даже ничего!

Графика в фильме потрясная! 3д почти везде и очень хорошо проработан!

Так ставлю 7/10

Думал поставить 5 но за хорошую графику решил накинуть еше 2 балла❗️ ❗️

Всем хорошего просмотра
2 апреля 2015, 12:51
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Энерго понравился, прикольный, без него была бы тоска✊ кино для подростков многовато соплей 7/10
2 апреля 2015, 12:51
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Хорошее продолжение. Но ничего нового =) Графика отличная.



8/10
2 апреля 2015, 12:51
fanbunga 25 ноября 2015, 00:20
Не поняла жалоб на затянутость, постоянно движуха какая-то, да еще под музон приличный.

ДеХаан на месте, люблю его. Только челка его напрягала. У Олдмана в Пятом элементе чуб смотрелся концептуально✊ , а тут комично скорее.

За Джанго было грустно, в качестве светящейся субстанции, ревущей убью, убью! он совсем не впечатлил. Видимо, моск слишком сложная штука, распадаясь на субатомные частицы, он не восстанавливается и по проводам не текёт.

С ЧеПуком и Гвен в этот раз перестарались, уж очень они сладкие.

6/10
25 ноября 2015, 00:20
Irisha1989 19 февраля 2016, 00:10
Фильм для домашнего просмотра!В кино на него ходить не стоит, лишняя трата денег. все предсказуемо
19 февраля 2016, 00:10
Weteran Mc 23 апреля 2025, 03:23
Оценка
"Новый Человек-паук. Высокое напряжение" - продолжение франшизы киностудии #Marvel по комиксам #Marvel о легендарном Спайдермене и вторая часть с Эндрю Гарфилдом в главной роли.

По сюжету, у Питера Паркера появляются новые враги. Инженер, зовущий себя Электро, которого покусали модифицированные электрические угри, превратившие его в батарейку. И бывший друг детства Гарри, узнавший, кто под маской Человека-паука.

Эта часть получилась менее интересная, чем предыдущая. Помимо новых разборок Человека-паука, в фильме через чур много любовной лирики, которая в итоге заканчивается трагической сценой.
Спецэффекты тоже похуже, чем в предыдущей части. Много снято в тёмных тонах.
И вообще, как мне показалась, кино немного затянуто, ведь хронометраж его составляет 141 минуту. Можно было бы укоротить.
И, кстати, я думаю, уже ни для кого не секрет, что это последняя часть с Эндрю Гарфилдом в главной роли. Возможно и к лучшему.

В целом, фильм можно посмотреть. Но повторно пересматривать вряд ли захочется. Кроме фанатов Спайдермена, естественно.

Моя оценка: 7 из 10. 👍
23 апреля 2025, 03:23
7.7 Новый Человек-паук: Высокое напряжение
Новый Человек-паук: Высокое напряжение боевик, фэнтези, приключения, 2014, США
