Новый Человек-паук: Высокое напряжение
– Питеру Паркеру приходится жить сложной жизнью — останавливать преступников как супергерой Человек-паук, встречаться с Гвен Стейси и готовиться к выпускным экзаменам в школе. Питер не забыл обещание, данное отцу Гвен Стейси, но не может его выполнить. Все изменится с появлением нового злодея Электро, возвращением старого друга Гарри Озборна и новыми зацепками о прошлом Питера.
Графика в фильме потрясная! 3д почти везде и очень хорошо проработан!
Так ставлю 7/10
Думал поставить 5 но за хорошую графику решил накинуть еше 2 балла❗️ ❗️
Всем хорошего просмотра
8/10
ДеХаан на месте, люблю его. Только челка его напрягала. У Олдмана в Пятом элементе чуб смотрелся концептуально✊ , а тут комично скорее.
За Джанго было грустно, в качестве светящейся субстанции, ревущей убью, убью! он совсем не впечатлил. Видимо, моск слишком сложная штука, распадаясь на субатомные частицы, он не восстанавливается и по проводам не текёт.
С ЧеПуком и Гвен в этот раз перестарались, уж очень они сладкие.
6/10
По сюжету, у Питера Паркера появляются новые враги. Инженер, зовущий себя Электро, которого покусали модифицированные электрические угри, превратившие его в батарейку. И бывший друг детства Гарри, узнавший, кто под маской Человека-паука.
Эта часть получилась менее интересная, чем предыдущая. Помимо новых разборок Человека-паука, в фильме через чур много любовной лирики, которая в итоге заканчивается трагической сценой.
Спецэффекты тоже похуже, чем в предыдущей части. Много снято в тёмных тонах.
И вообще, как мне показалась, кино немного затянуто, ведь хронометраж его составляет 141 минуту. Можно было бы укоротить.
И, кстати, я думаю, уже ни для кого не секрет, что это последняя часть с Эндрю Гарфилдом в главной роли. Возможно и к лучшему.
В целом, фильм можно посмотреть. Но повторно пересматривать вряд ли захочется. Кроме фанатов Спайдермена, естественно.
Моя оценка: 7 из 10. 👍
Авторизация по e-mail