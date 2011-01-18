Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Slove - Прямо в сердце - Отрывок
Киноафиша Трейлеры Slove - Прямо в сердце. Отрывок

Slove - Прямо в сердце. Отрывок

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 18 января 2011
Slove - Прямо в сердце – «Slove» — soldieroflove. Он был солдатом чести, а стал солдатом удачи. Он хотел справедливости, а стал оружием в руках коррупционеров. Он хотел любви, но любовь не может быть рядом со смертью. «Slove» — оперативный позывной Алексея Ронина, младшего из трех братьев, выросших в семье военного. Руководствуясь обостренным чувством справедливости, которое воспитал в них отец, братья решили посвятить себя борьбе с преступностью. Старший Григорий погиб во время операции по ликвидации канала наркотрафика, Сергей и Алексей решили продолжить дело брата. Они стали бороться с преступностью под личиной МВД.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

4.8 Slove - Прямо в сердце
Slove - Прямо в сердце триллер, боевик, 2011, Россия
Мошенники - Трейлер 01:11
Мошенники  Трейлер
Дедмобиль - Трейлер 01:36
Дедмобиль  Трейлер
Чебурашка 3 - Тизер 00:51
Чебурашка 3  Тизер
Турбозавры. Суперфильм - Трейлер 01:38
Турбозавры. Суперфильм  Трейлер
Чудо-юдо - Тизер 00:59
Чудо-юдо  Тизер
Приключения мамонтенка. В поисках мамы - Тизер 00:57
Приключения мамонтенка. В поисках мамы  Тизер
Мятеж - Дублированный трейлер 02:15
Мятеж   Дублированный трейлер
Астрал. Доминион - Трейлер 02:04
Астрал. Доминион  Трейлер
Мой дикий друг. Возвращение домой - Трейлер 02:12
Мой дикий друг. Возвращение домой  Трейлер
Старый орел - Трейлер 01:56
Старый орел  Трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше