Slove - Прямо в сердце
– «Slove» — soldieroflove. Он был солдатом чести, а стал солдатом удачи. Он хотел справедливости, а стал оружием в руках коррупционеров. Он хотел любви, но любовь не может быть рядом со смертью. «Slove» — оперативный позывной Алексея Ронина, младшего из трех братьев, выросших в семье военного. Руководствуясь обостренным чувством справедливости, которое воспитал в них отец, братья решили посвятить себя борьбе с преступностью. Старший Григорий погиб во время операции по ликвидации канала наркотрафика, Сергей и Алексей решили продолжить дело брата. Они стали бороться с преступностью под личиной МВД.
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