Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
– Китнисс выжила, хотя дом ее разрушен. Её семья — в относительной безопасности. Но… Пит похищен власть имущими, и судьба его неизвестна. И тогда легенда становится реальностью. Таинственный Тринадцатый дистрикт выходит из тени, в которой скрывался долгие годы. Начинается война. Война за справедливость? Война за лучшее будущее? Возможно.
Китнисс в этой войне — символ сопротивления. И если она хочет не оказаться пешкой в чужой большой игре, если хочет, чтобы жизнь её любимого не принесли в жертву чужим интересам, ей придется стать сильной. Сильнее, чем на арене Голодных игр...
бедная Лоуренс проходила весь фильм с одним выражением "ой, мамочки!" на лице.
Остальные ваще просто статисты.
За такие бабки поразительно убого.
Впечатлило, как дистрикт розами засыпали. Чудовищно цинично, но как круто✊
Я всегда говорил, что Дженнифер Лоуренс идет обтягивающее розовое трико телесного оттенка. Пора бы прислушаться к мнениям зрителей.✊
вранье...вон в 7е полхлеба 20.99, макароны не смотрел, но тоже думаю дороже, про батон вообще молчу... и тогда уж надо было активнее внимание сосредотачивать на лозунге типа: ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ только начинаются...скоро в вашем магазине и всех магазинах страны!
Классссс.....)
Просто профит тут другой, фильм изначально позиционируется под жесткий и более "реальный" чем всякие фильмы для "слезливой молодежи" ;D
Настроение не очень..✊ Иди и смотри. Никого не слушай. Сама решай. Ты же самобытная...✊
Стремно как-то. Не люблю я революции. Революционеры ничем не лучше тех, против кого они революционируют. Я тут с Комоном согласна. Лучше бы сиськи. Экшон там всякий...Для попкорногаджетовых. Иначе на любовно-повстанческие дела смотреть скучно.
Скажите, политтехнологии как в фильме подаются? Задорно хоть, с огоньком? или мрачно всё совсем?
Задорно. Как ты любишь.
Глубокая мысль. Известна всем. Даже Гринпис.
Вообще именно на это, качество прозы. Но в нашем случае, имею ввиду что не очень страшная, не очень умная в целом антиутопия (сойка). Бывали и по круче. Тут имеет место быть, реверанс в сторону потребителя 12 - 20 лет. Все таки...
✊ ✊ ✊ MTV лайт версия. А как вы хотели? Сразу показать детям мясо, оторванное от ребер? Нет, пусть привыкают к революционной терминологии для начала. А там до мяса, сам знаешь, рукой подать.
Ну это если они есть. А если их еще предстоит отнять? Может во второй части увидим, перевооружение.
Тем более совсем не понятна, ситуация с военным положением дел у самого Понема. Кто у них в рядах то?
Наверное, даже скорее всего. ✊
Я тоже так думал. Но в сравнении с Дивергентами, Сумерками, и прочей прочей нечестью, это вполне осознанный, взрослый продукт. И тему они поднимают - животрепещущую✊
По самому фильму, могу радостно заметить - УДАЛОСЬ!. Я конечно не прочитал ни одного тома, этого "корма для безумных", и не смог осилить вторую часть Сойки в кинотеатре. Но я уже ни раз замечал, чем меньше ожидания, тем лучше фильм. Для точности, скажу что здесь сменились сценаристы, это к лучшему, в первой части и тем более второй, было как то сладковато-глупо, идея тоталитаризма не раскрыта, персонажи гипертрофированые, Сойка прямо из Зимний Кости перешла сюда. Видимо к третий части, продюсеры поняли, что завлечь хоть кого то на Игры, просто ради Игр уже не возможно. Поэтому очень приятна, показательна и вообще стоит занести это в анналы кинотворчества - масштабная смена курса в третий части, при чем по логике вещей все достаточно обосновано.
На выходе мы получили, припопсованую инструкцию, начинающего революционера (революционерки). Много политтехнологий, которые мы видим каждый день в жизни. Много бытовых кадров, нам показывают быт ополченцев✊ . А падающая труба на завод, мне до сих пор сниться✊ ! Учитывая внушительный актерский командос, во главе с Великим Хофманом, я до глубины души обрадован, что сопливые ПОП саги, про молодежь, взяли не достигаемую ранее высоту и перешли по сути на новый уровень осмысления своего продукта. При чем, отсылки, и весьма комичные, к нынешней ситуации в мире, лишь добавляют очков создателям. Они по сути превратились в настоящую АНТИУТОПИЮ, социальный протест, рискнув провалиться в прокате. Браво!
Конечно, многое еще остается на грани подростковой, розовой сентиментальности, любовный треугольник Лоуренс, смотрится как то натянуто, как минимум. Присутствует множество клише, уровень кровавого реализма на PG 12, но все это для ВАС, сопливые попкорн люди-гаджеты ✊ . Для меня - спасибо что попробовали рискнуть.
Качество фильма на 10/10. Актеры 9/10. Сценарий 8/10, спецуха 8/10 (хоть ее и мало). По коментам на этой странице видно, что мало кто верил из серьезных ценителей в серьезность этого фильма, но хочу вас обрадовать , идите и смотрите✊
Да он на голову выше двух первых частей. Это "1984" Оруэлла против "50 оттенков серого". Просто не сравнимо.
КОМОН и ты туда же!!? Там нет этой темы больше. Да и Лоуренс уже не та. Это ж "поваренная книга терроиста"✊ а не СУМЕРКИ
после двух часов вышел - ✊ ✊ ✊ и казалось смотрит на меня народ -и думает как он ваоообще на таокое мог пойти )))❗️ ❗️ ❗️ ✊ ✊ ✊
Не думаю. Хотя спасибо за рекоменд. Сама же говоришь в фильме ценз на 12 а должно быть на 16. Не с руки мне книги на 12 читать, честное слово✊
Да ладно тебе, не все видели фильм - Дорога. Многие бы, не смогли бы прийти в себя, после этого.✊
Читала - "1984" ? Или "451 по Фаренгейту ", или Стругацкие "Град обреченный", "Обитаемый остров"?
"В моду может войти любое старье и демократия тоже"✊
Да уж, да. Может Стрелкова позовут✊
Авторизация по e-mail