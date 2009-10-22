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Амелия - Ролик о создании
Киноафиша Трейлеры Амелия. Ролик о создании

Амелия. Ролик о создании

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Дата публикации: 22 октября 2009
Амелия – История жизни легендарной женщины-пилота Амелии Эрхарт, исчезнувшей в ходе перелёта через Тихий океан в 1937 году, в её попытке совершить кругосветный перелёт. «Разыскивается американка, умеющая пилотировать самолет, и обладающая симпатичной внешностью и приятными манерами» или, как сказали бы мы – «спортсмнка, комсомолка и просто красавица». Именно такая женщина была нужна для покорения неба над Тихим океаном в конце двадцатых годов прошлого столетия. И ее нашли, а с ней - авиашоу, самолетные гонки и мировые рекорды и, самое главное, мечту совершить кругосветный перелёт...
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