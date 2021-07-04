Меню
Чёрная Вдова. Teaser-trailer
Чёрная Вдова. Teaser-trailer
Дата публикации: 3 декабря 2019
Чёрная Вдова
– Наташа Романоф возвращается!
Все трейлеры фильма
финальный трейлер
официальный
дублированный тизер-трейлер
Gennadii Martynov
4 июля 2021, 09:39
Надеюсь что этот фильм хороший
4 июля 2021, 09:39
Сергей Чонишвили
4 июля 2021, 18:06
Очень жду фильм, марвел еще ни разу не подводили...
4 июля 2021, 18:06
Мария Левченко
4 июля 2021, 19:02
Ну что ж, ждем и надеемся, что не будет никакого переноса очередного
4 июля 2021, 19:02
manylka9439
8 июля 2021, 12:53
Отличный фильм!
8 июля 2021, 12:53
Анжела Бочкова
8 июля 2021, 18:35
Классные фильм я ходила на 3D мне понравился
8 июля 2021, 18:35
gosteva-90
10 июля 2021, 21:11
Классный фильм,понравится всем поклонникам Марвел👍
10 июля 2021, 21:11
stick.78
11 июля 2021, 00:12
Жаль потраченого времени , чушь, незнают что уже придумать
11 июля 2021, 00:12
Comon
12 июля 2021, 16:14
Мега фильм. Марвел исправляется
12 июля 2021, 16:14
ferula2011
13 июля 2021, 13:22
Такое впечатление, что посмотрел второй раз Первый Мститель Другая Война,только в главной роли баба…
13 июля 2021, 13:22
User
14 июля 2021, 14:37
отличный фильм, но в конце не понятно было, скорее всего продолжение будет, а так отличный фильм, советую
14 июля 2021, 14:37
Курочка Карри
15 июля 2021, 12:52
Уверен, что фанаты Марвеловских супергероев будут в восторге от данной картины, несмотря на имеющиеся недостатки. Красивые съемки своё дело делают, приятно смотреть на картинку и происходящее на экране. В целом, мои ожидания от данной работы полностью оправдались
15 июля 2021, 12:52
Станислав Ян
16 июля 2021, 11:14
Добротный фильм. Порадовал русский Капитан, тема семьи раскрыта полностью.
16 июля 2021, 11:14
inet-shop8
17 июля 2021, 18:49
Убого ! Просто Убого !
Марвел снял "Красный Воробей" с суперами. Жаль потраченного времени...
17 июля 2021, 18:49
inet-shop8
17 июля 2021, 18:53
В чём исправление ?
Если речь про повестку "вперед девочки..." то да они из шкуры вон лезут 😂 😂
17 июля 2021, 18:53
inet-shop8
17 июля 2021, 18:55
В чём исправляется ?
Если Вы про повестку "Вперед девочки...", то да они из шкуры вон лезут чтобы угодить... 😂 😂 А в остальном проходняк чистой воды
17 июля 2021, 18:55
Даша Шпыхова
18 июля 2021, 10:11
Офигенный фильм!
18 июля 2021, 10:11
Ольга Агафонова
18 июля 2021, 15:48
Не оправдал ожидания.Ничего не рассказали.Ничего не понятно,сплошные спец эфекты.\nРазочарованы,ничего не повествовали ничего не понятно,полный бред-1 звезда
18 июля 2021, 15:48
Николай Половинкин
27 июля 2021, 13:18
В целом фильм не плохой. Интересная сюжетная линия. Но... Слишком много ненужных соплей. Затянули развязку. 2 с лишним часа - это уже перебор! Фильм на 1 раз. Поэтому 4 звезды.
27 июля 2021, 13:18
Андрей Бялт
28 июля 2021, 13:15
После просмотра фильма радовало, только то что не переплатили за IMAX и пошли на ближайший сеанс с обычными билетами. Жена очень хотела посмотреть этот фильм, так как иногда даже пересматривали весь марвел, решили сходить. Но либо мы уже старые, либо тема супергероев угасает, либо просто фильм на двойку.
28 июля 2021, 13:15
28 июля 2021, 15:24
На любителя
28 июля 2021, 15:24
Sergey
28 июля 2021, 16:19
Средненько
28 июля 2021, 16:19
Вячеслав Новиков
31 июля 2021, 08:11
Я посмотрел и на половине уснул и все пролетело .. на один просмотр ( разочаровала черная вдова желай лучшее , но увы.
31 июля 2021, 08:11
Виктория Справедливая
1 августа 2021, 08:00
Тускнут мстители. Не интересно.
1 августа 2021, 08:00
zolotarevfeliks1234
6 августа 2021, 06:18
Мне прям зашло))) Правда стереотипы о русских кринжовые а так норм)))
6 августа 2021, 06:18
User
11 августа 2021, 23:22
Фильм не плохой, смотреть интересно, но как фанат я ожидал, что нам покажут перепалку между Соколиным глазом и Наташой. \nТакже картинку портит то что Таскмастер женщина, а не как в комиксах мужчина. \nТем неменее фильм советую к просмотру.
11 августа 2021, 23:22
User
16 августа 2021, 18:19
Фильм крутой, классно раскрыта история Наташи
16 августа 2021, 18:19
User
7 сентября 2021, 04:04
Ожидала даже меньшего, но фильм шикарный, лучше, чем я думала, так что советую к просмотру.
7 сентября 2021, 04:04
lady.w0lf
17 октября 2021, 12:53
Лучше бы не снимали. Неинтересный фильм
17 октября 2021, 12:53
Миротворец
7 ноября 2021, 18:49
Посмотрел с друзьями... Какая то фигня.. И близко не тянет на уровень того же первого Железного человека.
7 ноября 2021, 18:49
Андрей
25 февраля 2022, 17:15
так и хочется сказать - что это было???
сюжет чушь петровна какая-то!
когда снимали, видели же, наверно, что фигня получается!
даже один раз смотреть нет смысла!
Ёхансон, конечно, бесподобна, но как выяснилось - выпендрёжница ))
3 балла из 10ти!
25 февраля 2022, 17:15
Weteran Mc
15 июня 2024, 23:51
Фильм - шедевр! Сплошной экшн со спецэффектами. Наташа наконец-то раскрылась по полной. Не зря она мне в Мстителях нравилась больше всех из женских персонажей. Моя оценка: 10 из 10. 👍
15 июня 2024, 23:51
