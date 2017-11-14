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Неделимые - trailer
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Неделимые. Trailer

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Дата публикации: 14 ноября 2017
Неделимые – Сестры Дэйзи и Виола поют на местечковых фестивалях, свадьбах и крестинах. Их жизнь могла бы быть жизнью простых юных неаполитанок, но… они сиамские близнецы, и вся семья живет за счет этого. Отец, мать и дядя эксплуатируют девочек, считая их особенность уродством, на котором можно неплохо заработать. Однажды сестры узнают, что есть возможность провести операцию, отделиться друг от друга и обрести свободу, но вся семья восстает против этого, боясь потерять источник дохода. Это пронзительная история о свободе и настоящей любви и фильм-триумфатор 73-го Венецианского кинофестиваля, обладатель итальянского «Золотого Глобуса», девяти премий «Давид ди Донателло», восьми «Серебряных лент», призер и номинант 90 итальянских и международных кинофестивалей.
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6.4 Неделимые
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