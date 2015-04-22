Menu
Trailers
Force Majeure. Trailer
Force Majeure. Trailer
Publication date: 22 April 2015
Force Majeure
– A family vacationing in the French Alps is confronted with a devastating avalanche.
trailer with russian subtitles
international trailer
6.3
Force Majeure
Drama, 2014, Sweden / Denmark / Norway / France
