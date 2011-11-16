Menu
Headhunters - trailer
Headhunters. Trailer

Headhunters. Trailer

Publication date: 16 November 2011
Headhunters – An accomplished headhunter risks everything to obtain a valuable painting owned by a former mercenary.
7.7 Headhunters
Headhunters Thriller, Crime, Action, 2011, Norway
