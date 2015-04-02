Меню
Дата публикации: 16 ноября 2011
Охотники за головами – Роджер Браун — блестящий «охотник за головами», незаменимый специалист по подбору топ-менеджеров для крупнейших фирм. Он может найти нужного человека на любую должность и его рекомендация — залог получения работы. Чтобы удержать красавицу жену, открывшей на деньги мужа картинную галерею в модном районе, Роджер давно уже живет не по средствам, и, пользуясь своим служебным положением, крадет дорогие картины у претендентов на руководящие должности. Однажды Роджер встречает голландца Класа Граафа: идеального кандидата для фирмы специализирующейся на навигационном оборудовании и — вот удача! — владельца картины Рубенса, считавшейся утерянной во время Второй Мировой войны. Кража и последующая продажа шедевра может помочь Роджеру навсегда решить все финансовые проблемы. Но, внезапно, «охотник за головами» сам превращается в добычу.
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Annad, 22/01/2012 - 00:47:30):Если даже в кино нечего будет смотреть, на этот фильм НЕ ХОДИТЕ!!!



Поклонникам голливудских блокбастеров фильм просто противопоказан, а вот те, кто подсажен на артхаусную волну, думаю, порадуются. Конечно, излишний натурализм присутствует, но он тут оправдан. Динамично, задорно (качественный "черный" юмор), а самое главное, со смыслом.



8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
7.7 Охотники за головами
Охотники за головами триллер, криминал, боевик, 2011, Норвегия
