Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Film lists
New Releases
Ratings
Trailers
Close trailer
Close trailer
Kinoafisha
Trailers
Moon Man. Минутный trailer
Moon Man. Минутный trailer
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Publication date: 23 November 2023
Moon Man
– Working as a maintenance crew member on the moon, Duguyue is left behind after the evacuation mission forgets about him. A meteorite then destroys planet Earth, leaving him as the only man left alive in existence.
Expand
Share trailer
All movie trailers
trailer in russian
6.4
Moon Man
Comedy, Sci-Fi, 2022, China
02:19
Otel «U pogibshego alpinista»
trailer
02:10
The Physician II
trailer in russian
02:55
Domovyonok Kuzya 2
trailer 2
01:55
Kosmicheskaya sobaka Lida
trailer
01:32
The Ghost Game
trailer in russian
00:59
A Private Life
trailer in russian
01:28
K sebe nezhno
trailer
01:54
Moy drug
trailer
02:23
Untitled Frankenstein Lore Warner Bros Pic
trailer in russian
02:02
Woodwalkers 2
trailer in russian
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree