Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Close trailer
Close trailer
Moon Man - минутный trailer
Kinoafisha Trailers Moon Man. Минутный trailer

Moon Man. Минутный trailer

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Publication date: 23 November 2023
Moon Man – Working as a maintenance crew member on the moon, Duguyue is left behind after the evacuation mission forgets about him. A meteorite then destroys planet Earth, leaving him as the only man left alive in existence.
6.4 Moon Man
Moon Man Comedy, Sci-Fi, 2022, China
Otel «U pogibshego alpinista» - trailer 02:19
Otel «U pogibshego alpinista»  trailer
The Physician II - trailer in russian 02:10
The Physician II  trailer in russian
Domovyonok Kuzya 2 - trailer 2 02:55
Domovyonok Kuzya 2  trailer 2
Kosmicheskaya sobaka Lida - trailer 01:55
Kosmicheskaya sobaka Lida  trailer
The Ghost Game - trailer in russian 01:32
The Ghost Game  trailer in russian
A Private Life - trailer in russian 00:59
A Private Life  trailer in russian
K sebe nezhno - trailer 01:28
K sebe nezhno  trailer
Moy drug - trailer 01:54
Moy drug  trailer
Untitled Frankenstein Lore Warner Bros Pic - trailer in russian 02:23
Untitled Frankenstein Lore Warner Bros Pic  trailer in russian
Woodwalkers 2 - trailer in russian 02:02
Woodwalkers 2  trailer in russian
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more