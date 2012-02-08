Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Film lists
New Releases
Ratings
Trailers
Close trailer
Close trailer
Kinoafisha
Trailers
8 First Dates. Trailer
8 First Dates. Trailer
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Publication date: 8 February 2012
8 First Dates
–
Expand
Share trailer
All movie trailers
promo-trailer
клип веры брежневой на песню ищу тебя
6.5
8 First Dates
Comedy, 2012, Russia
02:13
Bonhoeffer
trailer in russian
01:59
Skazka o tsare Saltane
trailer
00:58
Harvest
trailer in russian
01:01
Father Mother Sister Brother
trailer
00:54
Gruzovichki
teaser 2
02:30
Roofman
trailer in russian
01:29
Nouvelle Vague
trailer in russian
01:32
The heartthrob
trailer
01:58
Masha i Medvedi
trailer
01:45
Redemption
trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree