Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Ratings
few votes
IMDb Rating: 6.1
Rate
2 posters
Kinoafisha
TV Shows
Ubit Stalina
Ubit Stalina (2013 - 2013)
Убить Сталина
18+
Adventure
War
Production year
2013
Country
Russia
Total seasons
1 season
Episode duration
50 minutes
Прокатчик
Star Media
Runtime
6 hours 40 minutes
Cast
Cast
Mihail Porechenkov
Aleksandr Domogarov
Ekaterina Vilkova
Igor Khripunov
Yaroslav Zhalnin
Pavel Trubiner
Cast and Crew
Series rating
0.0
Rate
0
vote
6.1
IMDb
Write review
Seasons
Season 1
2013,
8 episodes
TV Series reviews
No reviews
Write review
Stills
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree