Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Ubit Stalina poster
Ubit Stalina poster
Ratings
few votes IMDb Rating: 6.1
Rate
2 posters
Kinoafisha TV Shows Ubit Stalina

Ubit Stalina (2013 - 2013)

Убить Сталина 18+
Production year 2013
Country Russia
Total seasons 1 season
Episode duration 50 minutes
Прокатчик Star Media
Runtime 6 hours 40 minutes
Cast
Cast
Mihail Porechenkov
Mihail Porechenkov
Aleksandr Domogarov
Aleksandr Domogarov
Ekaterina Vilkova
Ekaterina Vilkova
Igor Khripunov
Igor Khripunov
Yaroslav Zhalnin
Yaroslav Zhalnin
Pavel Trubiner
Pavel Trubiner
Cast and Crew

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.1 IMDb
Write review
Seasons
Ubit Stalina - Season 1 Season 1
2013, 8 episodes
 
TV Series reviews
No reviews
Write review
Stills
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more