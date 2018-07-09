В 1 сезоне сериала «Спарта» в питерской школе случилось трагическое происшествие – во время обычного буднего дня из окна выпрыгнула Анастасия Истомина. Женщина преподавала английский язык и являлась классным руководителем 11 класса. Капитан Игорь Крюков должен выяснить, учительница сделала это по собственной инициативе или же ей кто-то помог, выдав обстоятельства гибели за самоубийство? Сотрудник правоохранительных органов опрашивает школьников и узнает о загадочной компьютерной игре «Sпарта». Чтобы распутать это преступление, Крюков должен внимательно изучить правила и овладеть этой игрой.