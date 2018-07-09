Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

S'parta 2018, season 1

S'parta season 1 poster
Kinoafisha TV Shows S'parta Seasons Season 1

Спарта 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 July 2018
Production year 2018
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 4 minutes
"S'parta" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Спарта» в питерской школе случилось трагическое происшествие – во время обычного буднего дня из окна выпрыгнула Анастасия Истомина. Женщина преподавала английский язык и являлась классным руководителем 11 класса. Капитан Игорь Крюков должен выяснить, учительница сделала это по собственной инициативе или же ей кто-то помог, выдав обстоятельства гибели за самоубийство? Сотрудник правоохранительных органов опрашивает школьников и узнает о загадочной компьютерной игре «Sпарта». Чтобы распутать это преступление, Крюков должен внимательно изучить правила и овладеть этой игрой.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.7 IMDb
Write review
"S'parta" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 July 2018
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 July 2018
Серия 3
Season 1 Episode 3
11 July 2018
Серия 4
Season 1 Episode 4
12 July 2018
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 July 2018
Серия 6
Season 1 Episode 6
17 July 2018
Серия 7
Season 1 Episode 7
18 July 2018
Серия 8
Season 1 Episode 8
19 July 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more